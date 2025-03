Quién es Conan O’Brien, el presentador de los Premios Oscar 2025

Suspendieron el concierto de Shakira en Chile por problemas técnicos en el montaje del escenario La productora aseguró que las condiciones del suelo donde se montó el escenario no son las adecuadas

Lenny Kravitz a los 60: “Hay momentos en los que no eres tan ‘hot’, pero nunca me sentí mejor físicamente en mi vida” Entrevistado por The Times en su casa parisina, asegura que su increíble estado físico es el resultado de años de disciplina. Además, reflexiona sobre su trayectoria y lo que lo ha mantenido vigente