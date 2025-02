Roger Waters y el consejo de Eric Clapton que transformó su carrera

Roger Waters experimentó dudas existenciales sobre su talento como músico (REUTERS)

En el mundo de la música, los momentos que realmente cambian la vida de un artista son escasos y, a menudo, inesperados.

La mayoría de las veces, la admiración de multitudes o el éxito de una canción pueden reavivar la pasión de un creador. Sin embargo, hay ocasiones en las que una sola conversación, o incluso un simple consejo, tiene el poder de alterar el curso de una carrera.

Tal fue el caso de Roger Waters, el legendario bajista y compositor de Pink Floyd, quien, a pesar de haber alcanzado un éxito masivo, se vio enfrentado a dudas existenciales sobre su talento como músico.

Un consejo de Eric Clapton, sin embargo, transformó su perspectiva y le dio una nueva confianza en su propio arte, informa Far Out.

El camino solitario de Waters tras Pink Floyd

Cuando Roger Waters dejó Pink Floyd, ya no tenía nada que demostrar. A pesar de ser el alma creativa detrás de muchas de las composiciones más emblemáticas de la banda, la ruptura con sus compañeros de banda significó un desafío tanto personal como profesional.

Durante años, Waters había considerado que Pink Floyd era, en gran medida, su creación debido a su autoría de gran parte del material.

Sin embargo, la disputa por los derechos de autor con David Gilmour significó que el control de la banda, y su futuro musical, quedara en manos de su ex compañero.

Aunque la ruptura le permitió tomar las riendas de su carrera en solitario, también lo dejó en un espacio incierto.

Sus primeros intentos por lanzar discos en solitario, como The Wall y The Final Cut, fueron un reflejo de sus ambiciones artísticas, pero no siempre lograron resonar con su audiencia de la misma manera que los clásicos de Pink Floyd.

A pesar de su habilidad para escribir y producir, Waters se encontró luchando por encontrar su lugar en el mundo musical sin la estructura que Pink Floyd había proporcionado.

Clapton y un giro inesperado

Clapton le dijo a Waters: “Eres un gran músico, no dejes que nadie te diga lo contrario” (REUTERS)

Fue en este contexto de inseguridad y lucha por encontrar su voz artística cuando Roger Waters se encontró con Eric Clapton.

La presencia de Clapton, conocido por su virtuosismo y legado en la guitarra, en su proyecto, representaba un punto de inflexión. Clapton aportó su habilidad en la guitarra, y en su sabiduría.

En una conversación, le ofreció a Waters un consejo que cambiaría su perspectiva: “Eres un gran músico, no dejes que nadie te diga lo contrario”.

Estas palabras de aliento fueron profundamente impactantes para Waters, quien en ese momento se sentía incompetente.

A pesar de ser un compositor y productor consumado, Waters había estado luchando con el sentimiento de no ser un “músico verdadero”, ya que no se consideraba particularmente habilidoso en tocar instrumentos.

El consejo de Clapton le permitió ver que, más allá de su duda personal, su lugar en la música no estaba en discusión. Era un gran músico, tanto por sus logros previos, como por su habilidad para conectar con su arte y su público.

Los límites de la confianza: el caso de Dark Side of the Moon

Roger Waters intentó reconfigurar Dark Side of the Moon con una versión hablada y música ambiental

A pesar del valioso consejo de Clapton, Waters también pasó por momentos donde su autoconfianza se transformó en exceso de confianza.

En un intento por reconfigurar una de las obras más icónicas de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Waters optó por crear una versión hablada del álbum con música ambiental de fondo.

Este proyecto fue una reinterpretación muy personal del disco clásico, pero no tuvo el mismo impacto que el original, siendo considerado por algunos como una falta de respeto hacia una de las obras más emblemáticas de la historia del rock.

Este episodio en la carrera de Waters refleja una de las complejidades del proceso artístico: el balance entre la confianza en el propio talento y el reconocimiento de los límites de esa creatividad.

Aunque la experimentación es una parte fundamental del arte, el exceso de confianza puede llevar a decisiones que no siempre son bien recibidas por la crítica ni por los fanáticos.

El síndrome del impostor: una lucha común

Clapton ofreció a Waters (acá junto a la formación original de Pink Floyd) un consejo clave sobre su autoaceptación (EFE)

El dilema de Waters no es único en la industria musical. Muchos artistas, independientemente de su éxito, luchan contra el síndrome del impostor, una condición psicológica que hace que se cuestionen su valía y si realmente merecen su lugar en la industria.

A pesar de ser uno de los músicos más influyentes de su generación, Waters también se sintió incapaz de asumir su rol como “músico verdadero”. Es una lucha constante entre la autocrítica y la necesidad de reconocimiento.

El consejo de Clapton, lejos de ser solo un aliento momentáneo, se convirtió en una lección más profunda sobre la importancia de la autoaceptación.

En un mundo donde la inseguridad puede ser devastadora, recordar que uno llegó a donde está por su talento y trabajo es esencial para mantener la motivación y la dirección artística.

El valor de reconocer el talento propio

La historia de Roger Waters y su interacción con Clapton subraya la importancia de la confianza en uno mismo.

En lugar de depender únicamente de la validación externa, los artistas deben aprender a confiar en su visión y en su capacidad para crear. Al final del día, es esa confianza renovada la que puede desencadenar nuevas oportunidades y, quizás, un éxito aún mayor.