Así recuerda Brigitte Nielsen a Sylvester Stallone: “Como esposo fue horrible, como director me quito el sombrero”

Brigitte Nielsen reaparece en la Semana de la Moda de Milán desfilando en el show de Dsquared2 (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Brigitte Nielsen, a sus 61 años, se robó la atención en la Semana de la Moda de Milán. La modelo y actriz danesa, exesposa de Sylvester Stallone, desfiló en el show de Dsquared2 vestida de policía para celebrar los 30 años de la firma.

Pero más allá de la moda, Nielsen también revivió su pasado con el actor de Rocky, con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Aunque en 2023 participó en el desfile de Demna Gvasalia en Los Ángeles, Nielsen llevaba años sin desfilar profesionalmente.

En el evento de Dsquared2, fue la encargada de cerrar el show, vistiendo pantalones de cuero, camisa con galones, gorra y gafas de sol.

Su papel consistió en “arrestar” simbólicamente a los diseñadores Dean y Dan Caten, un momento que describió como “tan divertido”​.

Brigitte Nielsen, antes de su incursión en el cine, brilló como modelo para grandes casas de moda como Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier y Versace (The Grosby Group)

La presentación contó con la participación de modelos como Naomi Campbell, Irina Shayk e Isabeli Fontana, además de la rapera Doechii.

La combinación de figuras legendarias y nuevos talentos convirtió el desfile en un evento emblemático dentro de la Semana de la Moda​.

Un matrimonio breve y turbulento con Sylvester Stallone

Brigitte Nielsen saltó a la fama en los años 80, en gran parte por su relación con Sylvester Stallone. Se conocieron en un hotel de Manhattan cuando ella, recién divorciada, deslizó una foto suya bajo la puerta de la habitación del actor, acompañada de un mensaje:

“Mi nombre es Brigitte Nielsen. Realmente me gustaría conocerte. Aquí está mi número”​.

Brigitte Nielsen revive su tumultuoso matrimonio con Sylvester Stallone en nuevas declaraciones

Stallone, que entonces tenía 39 años, respondió con un entusiasta “Tengo que conocerte”. En poco tiempo, la relación avanzó vertiginosamente: él le ofreció un papel en Rocky IV, y enseguida le pidió matrimonio.

Sin embargo, Nielsen se arrepintió de su decisión casi de inmediato. “En la boda, la lista de invitados ascendía a 300, de los cuales conocía personalmente a un total de cinco: mis padres, mi hermano, mi asistente personal Kelly y mi buen amigo gay y estilista Bruce”, contó en su biografía You Only Get One Life​.

La luna de miel tampoco fue lo que ella esperaba. Según relató, Stallone llevó consigo a un séquito de unas 15 personas, incluidos agentes y abogados. “Estaba devastada”, escribió en sus memorias​.

Una suegra hostil, un divorcio anunciado

La madre de Stallone, Jackie, nunca aceptó a Nielsen. En varias ocasiones manifestó su desacuerdo con la boda y llegó a predecir que “no iba a durar más que el próximo eclipse”​.

Finalmente, en 1987, la pareja se separó, y Nielsen atribuyó la ruptura a la influencia de su suegra.

Jackie Stallone, madre de Sylvester, nunca aceptó a Brigitte Nielsen y predijo el fracaso del matrimonio: “No va a durar más que el próximo eclipse” (Montaje Infobae)

A pesar de los conflictos, la modelo y actriz ha hablado sin resentimiento sobre Stallone en entrevistas recientes.

“Puedes decir muchas cosas buenas sobre Sylvester. Es un esposo horrible, al menos lo fue conmigo. Pero como escritor, como productor, como director, me quito el sombrero ante él”, expresó en una charla con Larry King​.

Del cine a la reinvención personal

A lo largo de los años, Brigitte Nielsen ha transitado por distintas facetas de su vida profesional y personal.

Desde su paso por el modelaje para casas como Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier y Versace, hasta su incursión en el cine y la televisión. Además, en 2018 sorprendió al mundo al convertirse en madre nuevamente a los 54 años.

El desfile en Milán marcó otro capítulo en su historia: el regreso de una figura icónica que sigue desafiando las expectativas y enfrentando su pasado sin reservas.

Nielsen, antes y después: elogia la habilidad de Sylvester Stallone como director a pesar de sus conflictos personales

Brigitte Nielsen ha demostrado que, a sus 61 años, sigue siendo una figura imponente en la moda y el espectáculo.

Su regreso a la pasarela en Milán y sus sinceras declaraciones sobre su turbulento matrimonio con Sylvester Stallone reflejan su carácter directo y sin tapujos.

A pesar de los conflictos del pasado, reconoce el talento del actor como cineasta, diferenciando lo personal de lo profesional.

Su trayectoria es un testimonio de resiliencia y reinvención, consolidándola como un ícono que, lejos de desvanecerse, sigue dejando huella en la industria del entretenimiento