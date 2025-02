Justin Bieber generó preocupación al rapear en un extraño video: “Vuelo alto”

El artista canadiense suscitó especulaciones por su reciente publicación en redes sociales (Instagram/@justinbieber)

Justin Bieber generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en su cuenta de Instagram en el que rapea sobre estar “drogado”.

En la grabación, publicada el lunes, el cantantecanadiense de 30 años aparece sin camiseta, sosteniendo una bolsa de snacks y acompañado de un amigo que fuma un cigarro.

Durante el clip, Bieber improvisa versos como: “I fly like a fly guy/ I fly high like a bagpipe/ I go high like a bad guy” (“Vuelo como un tipo que vuela/ Vuelo alto como una gaita/ Me elevo como un tipo malo”).

Las reacciones en redes sociales fueron divididas. Mientras algunos seguidores celebraron su rap y pidieron su regreso a la música, otros expresaron preocupación por su comportamiento.

Seguidores de Justin Bieber reaccionaron al video de su rap improvisado. Algunos celebraron su música, mientras otros expresaron preocupación por su estado (Grosby Group/Instagram/@justinbieber)

“Bieber ha vuelto”, escribió un fanático debajo del post. Otro usuario comentó: “Estoy tan desesperado por nueva música que aceptaré cualquier cosa en este punto, esto es oro ahora mismo!!!!!! VAMOS BIEBS”.

Sin embargo, algunos comentarios reflejaron inquietud. “Algo está muy mal. Este video me perturba en muchos niveles. Qué demonios”, escribió un cibernauta.

Otro seguidor manifestó su preocupación por el estado del cantante: “Si alguien es un verdadero fan de Justin Bieber, sabría que algo le pasa. Necesita ayuda”.

El equipo del artista no ha emitido comentarios sobre el video ni ha respondido a las reacciones de los seguidores.

En los últimos meses, Bieber ha sido fotografiado con un aspecto cansado. Su equipo atribuye su imagen al cansancio por su paternidad (EFE/ETIENNE LAURENT)

Justin Bieber desmintió rumores sobre consumo de drogas

El video de Justin Bieber llega en un contexto en el que su estado de salud ha sido objeto de especulación.

En los últimos meses, el cantante ha sido fotografiado con un aspecto cansado y con los ojos hundidos, lo que llevó a algunos seguidores a cuestionar su bienestar.

Ante estas especulaciones, su representante negó recientemente que el artista tenga problemas con el consumo de drogas.

A principios de febrero, en declaraciones al portal TMZ, su portavoz rechazó los rumores y calificó las afirmaciones como “agotadoras y lamentables, y muestran que, a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas con vida”.

El equipo del artista desmintió rumores sobre consumo de drogas y aseguró que el cantante está atravesando un periodo de transformación personal (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El representante también afirmó que Bieber está pasando por un momento de transformación personal y que ha realizado cambios en su entorno, lo que incluye haber terminado algunas amistades y relaciones laborales.

“El último año ha sido muy transformador para él”, aseguró. “Terminó varias relaciones de amistad cercanas y vínculos laborales que ya no le servían”.

Las preocupaciones sobre su estado físico comenzaron a finales de 2023, cuando Justin Bieber fue visto en varias ocasiones con un aspecto demacrado.

En febrero, el cantante fue fotografiado en Nueva York y, días después, en una salida nocturna en West Hollywood junto al comediante Dave Chappelle.

En ambas ocasiones, algunos seguidores señalaron que su apariencia reflejaba agotamiento.

A pesar de las especulaciones, Justin Bieber sigue enfocado en su familia y en la producción de nueva música, según su equipo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuentes cercanas al artista aseguraron que su estado se debe a su agenda laboral y a su rutina familiar con un nuevo integrante en casa.

En agosto de 2024, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues.

Según medios estadounidenses, el artista ha estado dedicado a su familia y combinando sus nuevas responsabilidades con la grabación de nueva música.

“Estuvo en el estudio y cuidando a su hijo, que tenía problemas para quedarse dormido”, indicó una fuente cercana.

A pesar de la controversia, Justin Bieber no se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud.

Justin Bieber y Hailey Bieber dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024 (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Su equipo insiste en que las especulaciones sobre su apariencia son infundadas y que el cantante atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales.

Cabe destacar que, en el pasado, Bieber admitió haber consumido drogas para sobrellevar las presiones de la fama. Sin embargo, encontró una salida en su devoción por Dios y el amor de su pareja.