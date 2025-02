CONFIRMADO: este es el actor elegido para ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

Tres actores han encarnado a Albus Dumbledore en la franquicia "Harry Potter", hasta el momento (Warner Bros. Pictures)

El actor John Lithgow ha confirmado oficialmente que interpretará a Albus Dumbledore en la próxima serie de Harry Potter, producida por HBO y Max. La noticia fue revelada por el propio Lithgow en una entrevista con Screen Rant el 25 de febrero de 2025, convirtiéndose en el primer actor anunciado para el elenco de esta esperada producción.

En una conversación con el periodista Liam Crowley de Screen Rant, Lithgow confirmó su participación en la nueva adaptación para la pantalla chica.

“Bueno, vino como una total sorpresa para mí. Simplemente recibí la llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque esto va a definirme en el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a poner su atención en ‘Harry Potter’”, declaró.

John Lithgow reveló que ha aceptado el rol que "marcará la última parte de su vida" REUTERS/Daniel Cole

Lithgow explicó que sus 78 años de edad no son una limitación aunque la serie es un proyecto de amplia extensión.

“Voy a tener unos 87 años cuando se haga la fiesta de clausura, pero he dicho que sí”, confirmó a ScreenRant.

John Lithgow es un actor versátil con una carrera que abarca cine, televisión y teatro. Ha recibido dos premios Oscar, seis premios Emmy y dos premios Tony.

Ha sido parte del elenco de The Old Man (2022-2024), Killers of the Flower Moon (2023) e Interstellar (2014). Recientemente, fue aclamado por su interpretación del cardenal Trembley en Cónclave (2024), un thriller sobre la elección papal que recibió ocho nominaciones al Oscar.

Actores considerados para el papel de Dumbledore

Antes de la confirmación de Lithgow, varios nombres sonaron como posibles candidatos para interpretar al célebre director de Hogwarts. Según un informe de Variety en noviembre, Mark Rylance estuvo en negociaciones avanzadas con la producción. De acuerdo con la prensa, los ejecutivos de Warner Bros. se pusieron en contacto con el ganador del Oscar para conocer su interés y disponibilidad. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

The 79th Venice Film Festival - Photo call for the film "Bones and All" in competition - Venice, Italy, September 2, 2022 - Actor Mark Rylance attends. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Otro actor que mostró interés en el papel fue Gary Oldman, quien interpretó a Sirius Black en la saga cinematográfica. Durante su participación en los Emmy Awards del 15 de septiembre de 2024, Oldman declaró: “Tal vez en unos años podría hacer de Dumbledore”. A pesar de su entusiasmo, finalmente no fue considerado para el rol.

Los rostros detrás de Dumbledore hasta el momento

Dumbledore es uno de los personajes más importantes del universo de Harry Potter, y ha sido interpretado por tres actores en la franquicia.

Richard Harris fue el primero en darle vida en las películas Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002). Sin embargo, falleció en 2002, lo que llevó a su reemplazo por Michael Gambon, quien interpretó al personaje desde El prisionero de Azkaban (2004) hasta Las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011).

Michael Gambon, el Dumbledore más conocido, falleció el 27 de septiembre de 2023 (Créditos: HBO Max)

En la saga precuela Animales fantásticos, el encargado de interpretar a un joven Albus Dumbledore fue Jude Law. Sin embargo, tras el fracaso en taquilla de la tercera película, el futuro de estos proyectos quedó en suspenso.

Lo que se sabe de la serie de “Harry Potter”

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter se promociona como una apuesta más fiel a los libros de J.K. Rowling que las películas.

Francesca Gardiner ha sido confirmada como la showrunner del proyecto, mientras que Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession, será director y productor ejecutivo. La filmación está programada para comenzar en verano de 2025 en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Reino Unido.

Hasta ahora, la búsqueda de los actores para interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley sigue abierta. Warner Bros. ha lanzado un casting dirigido a niños de entre 9 y 11 años residentes en el Reino Unido o Irlanda. La serie está prevista para estrenarse en Max en 2027.