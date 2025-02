La historia de Amanda Brown, la mujer que inspiró el personaje de Elle Woods en ‘Legalmente Rubia’

Amanda Brown creó la historia de 'Legalmente rubia' con base en sus vivencias. (Créditos: MGM/20th Century Fox). Globe Photos/ZUMAPRESS

Legalmente Rubia (Legally Blondeen su idioma original) se estrenó en 2001 y fue un éxito rotundo en la taquilla con una recaudación superior a los 140 millones de dólares a nivel mundial. La secuela, lanzada en 2003, consolidó el estatus de Elle Woods como un personaje entrañable en la historia del cine.

Recientemente Vernon Sanders, jefe de televisión en Amazon MGM Studios, aseguró que la icónica abogada es un personaje que ha marcado a más de una generación en Hollywood: “Uno de los personajes más citables, icónicos y queridos que está arraigado en el tejido de la historia de Hollywood tiene que ser Elle Woods”, indicó.

Cabe destacar que la inspiración detrás de Legalmente Rubia nació en los pasillos de la Escuela de Derecho de Stanford, y Elle Woods está basada en las vivencias de su creadora, Amanda Brown, aunque nunca se graduó. Su experiencia como estudiante, lejos de ser una historia de superación académica, se convirtió en la base de una de las franquicias más icónicas del cine.

AMANDA BROWN 'LEGALLY BLONDE' FILM PREMIERE LOS ANGELES USA 26 June 2001

Mientras sus compañeros discutían sobre teoría legal, la escritora pasaba el tiempo hojeando la revista Elle y escribiendo cartas a sus amigos sobre las peculiaridades de la vida en Stanford. Esas cartas se transformaron en un manuscrito de 300 páginas que, curiosamente, estaba plasmado en papel rosa y fue escrito con una pluma esponjosa.

Al tiempo, las ideas de Amanda llamaron la atención de un agente literario. MGM compró los derechos y el resto es historia, ya que el éxito de taquilla que fue la cinta protagonizada por Reese Witherspoon habla por sí solo. En una entrevista con el portal SFGATE, Amanda Brown contó que Elle Woods, la protagonista de la historia, representa a la mujer subestimada que desafía los estereotipos.

“Se ha convertido en una marca. Definitivamente ha cobrado vida propia. Hay un momento en tu vida con el que las chicas se identifican de verdad. Dudas de ti misma y de lo que está pasando, y luego lo superas como le pasó a Elle. Es un giro interesante en el personaje porque normalmente sería la chica mala y no lo es”, comentó.

Amanda Brown aseguró que Elle Woods no podría ser "una chica mala" (Escena de 'Legalmente rubia')

De hecho, la trama de esta película resonó con muchas mujeres que enfrentaban inseguridades en su vida académica y profesional. El impacto de la película fue tal que incluso inspiró a muchas jóvenes a estudiar derecho.

Incluso, en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine en 2017, Reese Witherspoon compartió que, al menos una vez por semana, una mujer se le acerca para decirle: “Fui a la facultad de derecho gracias a Legalmente Rubia”. La actriz expresó su asombro ante este impacto, destacando que su personaje, Elle Woods, demuestra que es posible ser “femenina sin disculpas, pero también inteligente y decidida”.

Los sucesos que inspiraron ‘Legalmente rubia’

En la misma entrevista con el portal SFGATE, Amanda Brown contó que decidió entrar a la Universidad de Stanford porque estaba fascinada con el centro comercial que había en la ciudad y había imaginado lo bien que se la pasaría de compras.

Al igual que Elle Woods, Amanda Brown es una gran fanática de las tiendas. (MGM/courtesy Everett Collection)

“Quería ir a Stanford cuando vi el centro comercial. Pensé: ‘Stanford Shopping Center. Aquí es donde quiero ir’. Cuando fui a la entrevista, visité la tienda Polo y Neiman’s. Así que me volví miope. Obtuve muy buenas calificaciones en los exámenes”, dijo.

Pero pronto descubrió que la comunidad estudiantil no era lo que imaginaba y tuvo una sensación de alienación, la cual se transformó en una observación crítica de su entorno, lo que eventualmente dio forma a su novela.

“Estaba en mi primera semana de la facultad de derecho, en 1993, y vi un volante de ‘Las mujeres de la facultad de derecho de Stanford’, así que pensé: ‘Iré a conocer algunas chicas guapas. Lo que sea’ Fui a la reunión y no eran mujeres, eran personas realmente enfadadas”, relató.

Amanda Brown aseguró que deseaba hacer amigas en la universidad de Stanford pero no lo logró. (Escena de 'Legalmente rubia')

Asimismo, la autora explicó que no entendía muy bien la forma de pensar de las chicas que asistían a esta asamblea, así que pasó un bochornoso momento: “La mujer que la dirigía pasó tres años en Stanford intentando cambiar el nombre de ‘semestre’ por ‘octubre’. Empecé a reírme y me di cuenta de que todos los que estaban en la sala se lo tomaban muy en serio. Así que no hice ningún amigo allí”, contó.

A pesar de que en un principio el sueño de Amanda Brown era convertirse en una gran abogada, la escritora confesó que la escuela poco a poco se le fue haciendo más difícil y no exactamente por las clases, sino por el tipo de gente que estudiaba con ella.

“La escuela no era nada difícil. Lo que me molestaba era la gente, la dosis más repugnante de trastorno antisocial. Era como un estudio antropológico de la especie en la facultad de derecho, y como nadie me hablaba después de mi momento de ‘ovester’ en el que me eché a reír, tenía mucho tiempo para observar a la gente y escribir cartas”, señaló.

Amanda Brown contó que su experiencia estudiantil en Stanford no fue lo que esperaba Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Finalmente, el ambiente que se manejaba en la universidad terminó por hartar a la escritora y afirmó que optó por dejar la carrera de derecho en la Universidad de Stanford para perseguir su pasión por convertirse en una autora reconocida.

“En mi último día de estudio de derecho, entré y dije que quería dejar la carrera. La mujer me dijo: ‘No puedes dejar la carrera así como así. Tienes que rellenar un formulario’. Le dije: ‘Ya no tengo que rellenar formularios’. Así que es posible que todavía esté matriculada”, relató.

Sin embargo, Amanda Brown comentó que su manuscrito de 300 páginas escrito en papel rosa fue rechazado por varias editoriales, pero en Hollywood encontró su oportunidad.

Amanda Brown dijo que la historia de Elle Woods quedó plasmada en hojas color rosa escritas con una pluma esponjosa. (Créditos: MGM/20th Century Fox)

“Simplemente escribía cartas a mis amigos para divertirme un poco. Al final de mi primer semestre, tenía unas 300 páginas. Lo escribí todo en papel rosa, con mi bolígrafo peludo rosa. Finalmente encontré un agente que lo recogió de una pila de manuscritos descartados porque estaba en papel rosa. El mismo día lo enviaron a estudios y editoriales y, de la noche a la mañana, se desató una guerra de ofertas. MGM lo compró, pero fue rechazado por todos los del sector editorial”, indicó.

Aunque la escritora no continuó con sus estudios en derecho, si consiguió graduarse de la universidad: “Fui a la USC y terminé mis estudios en la ASU (Arizona State). Intentaba evitar el requisito de matemáticas. Obtuve muy buenas calificaciones en el LSAT. Estoy seguro de que hay otras personas de la ASU que fueron a la Facultad de Derecho de Stanford, pero no en mi clase. Había grupos de estudio exclusivos de la Ivy League”, expresó.

La serie precuela de “Legalmente rubia” en Amazon Prime Video ha encontrado a su joven Elle Woods

Lexi Minetree ha sido elegida para interpretar a la versión juvenil de Elle Woods en Elle, una serie que explorará los años de secundaria del icónico personaje antes de su ingreso a Harvard. La noticia fue confirmada por la propia Reese Witherspoon, quien dio vida a Elle Woods en las películas originales de principios de los años 2000.

Lexi Minetree fue elegida para interpretar a la joven Elle Woods en la nueva serie de Prime Video (Instagram/Reese Witherspoon)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz anunció la elección de Minetree para el papel, quien reaccionó muy emocionada por obtener este personaje: “¡Permítanme presentarles a la nueva Elle Woods! Después de ver muchas audiciones increíbles para la nueva serie precuela en Prime Video, finalmente encontramos a nuestra Elle. ¡Y hoy tuve el honor de darle la noticia personalmente! Conozcan a Lexi Minetree”, escribió en el pie de la publicación.

Según la sinopsis oficial, la serie mostrará los años formativos de Elle Woods en la secundaria, revelando las experiencias que la convirtieron en la joven brillante y carismática que el público conoció en Legally Blonde (2001).