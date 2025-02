Murió Voletta Wallace, madre de The Notorious B.I.G.

Voletta Wallace logró que el patrimonio de su fallecido hijo alcanzara los 160 millones de dólares REX Features/Shutterstock /The G

Voletta Wallace, madre del icónico rapero The Notorious B.I.G., falleció a los 72 años por causas naturales en un hospicio, según informó la Oficina del Forense del Condado de Monroe a TMZ.

Wallace se convirtió en una de las principales administradoras del legado de su hijo, cuyo verdadero nombre era Christopher Wallace. Biggie Smalls, como también era conocido en la industria musical, fue una de las figuras más influyentes del hip-hop en la década de 1990 hasta su asesinato en un tiroteo desde un vehículo en marcha en 1997, en Los Ángeles.

Desde la muerte de su hijo, Wallace gestionó su patrimonio, incrementando su valor de los 10 millones de dólares estimados en 1997 a unos 160 millones de dólares en la actualidad. También fue productora de la película biográfica Notorious (2009), en la que su papel fue interpretado por Angela Bassett. Wallace estuvo presente en el set de rodaje casi a diario y promovió la película tras su estreno.

Voletta Wallace murió por causas naturales a los 72 años (Créditos: Instagram/Voletta Wallace)

Su relación con Sean ‘Diddy’ Combs y sus declaraciones

En los últimos meses de su vida, Wallace hizo declaraciones polémicas sobre Sean ‘Diddy’ Combs, fundador de Bad Boy Records, el sello con el que Biggie firmó en 1993. En una entrevista con Rolling Stone, expresó su indignación por las acusaciones de abuso sexual contra Combs.

“Espero ver a Sean algún día y lo único que quiero hacer es darle una bofetada. Y puedes citarme en eso”, declaró Wallace a la revista. Agregó que en el pasado había simpatizado con el productor, pero que se sentía “avergonzada” tras las denuncias en su contra.

Debido a la relación tan cercana que tenían Notorius B.I.G. y Sean 'Diddy' Combs, Voletta despotricó contra el productor por su actual juicio de tráfico sexual EFE/Paul Buck

Wallace también reaccionó al video de 2016 donde se ve a Diddy agrediendo a su expareja Cassie Ventura en un hotel. “Estoy orando por Cassie. Estoy orando por su madre. No quiero creer todo lo que he escuchado, pero he visto [el video]. Espero que se disculpe con ella”, expresó.

El legado de The Notorious B.I.G.

Voletta Wallace nació en Jamaica y emigró a Estados Unidos, estableciéndose en Brooklyn, Nueva York, donde en 1972 dio a luz a Christopher Wallace. Crió a su hijo prácticamente sola después de que su esposo abandonara la familia cuando Biggie tenía dos años.

A pesar de criarlo como testigo de Jehová y alentarlo en sus estudios, no pudo evitar que estuviera expuesto a la crisis de drogas de la ciudad en los años 80 y 90. Biggie llegó a traficar sustancias y cumplió nueve meses de cárcel antes de iniciar su carrera musical.

Voletta Wallace crió sola a su hijo, y a pesar de que trató de llevarlo por el camino de la religión, el ambiente de Brooklyn hizo que Christopher terminara involucrándose con las drogas (Créditos: Instagram/Voletta Wallace)

Durante su ascenso en la industria, Biggie fue una figura clave en la rivalidad entre las costas Este y Oeste del hip-hop, que lo enfrentó con el también asesinado rapero Tupac Shakur. Su muerte, aún sin resolver, sigue siendo motivo de teorías y especulaciones.

Wallace asistió a la ceremonia de 2019 en la que una calle de Brooklyn fue renombrada en honor a su hijo. En aquella ocasión, posó con artistas cercanos a Biggie, como Lil’ Kim y Lil’ Cease.

En una entrevista con ScreenRant, Wallace reflexionó sobre cómo habría sido la vida de su hijo si no hubiera sido asesinado: “Trato de no pensarlo, porque a veces puede ser deprimente. Siempre me pregunto qué estaría haciendo si estuviera aquí. Le dije a alguien que tal vez estaría en la cárcel ahora, pero sé que habría sido una persona exitosa porque lo deseaba y creía en ello”.