Katy Perry, duramente criticada por exigir millones a un veterano de 85 años en estado crítico: “No tiene empatía”

Katy Perry fue acusada por los hijos de Car Westcott de ser avariciosa. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly. Instagram/ Kameron Westcott)

Katy Perry ha sido calificada de “privilegiada” e “imperdonable” después de presentar una demanda contra Carl Westcott, un veterano de 85 años al que desalojó de su mansión de 15 millones de dólares hace dos años. El exmilitar, quien vendió su propiedad de los años 30 en el exclusivo enclave de Montecito, California, a la cantante en 2020 por 11.25 millones de dólares, intentó cancelar el trato días después, alegando que firmó bajo los efectos de analgésicos debido a una cirugía reciente.

“La combinación de su edad, la fragilidad de su espalda y una cirugía reciente, y los opiáceos que tomaba varias veces al día hicieron que el Sr. Westcott estuviera mentalmente enfermo”, argumentó su denuncia. Los agentes de la famosa ignoraron la petición de Westcott y le escribieron días después para advertirle que lo demandarían si no renunciaba a la propiedad.

Sin embargo, la interprete de 40 años y su esposo Orlando Bloom ganaron una batalla legal en diciembre de 2023, después de que el juez Lipner dictaminara que “no había evidencia persuasiva” de que Westcott carecía de la capacidad para firmar el contrato, por lo que se les permitió quedarse con la casa de nueve mil pies cuadrados, que se encuentra en un terreno de 2.5 acres.

Katy Perry y Orlando Bloom ganaron la demanda de Carl Westcott en 2023. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

A pesar de haber obtenido la propiedad legalmente, la famosa ahora busca una compensación adicional de 6 millones de dólares por reparaciones y alquiler perdido, argumentando que Carl Westcott, quien padece la enfermedad de Huntington, le debe esa cantidad.

Ante la situación, la familia de Westcott reaccionó con indignación, acusando a Katy Perry de actuar con “avaricia” y denunciando el sistema de élite de Hollywood que, según ellos, permite que celebridades como la artista “traten a las personas comunes como basura”. Chart Westcott, hijo de Carl, expresó que la actitud de la cantante carece de empatía.

Asimismo, el hombre de 39 años afirmó en en una entrevista para el medio The Sun que su padre, quien gracias a un “milagro” ha “sobrevivido más tiempo del que esperábamos”, está actualmente “postrado en cama” y en cuidados paliativos, y que el deterioro de su salud es “constante”.

El hijo de Carl Westcott aseguró que su padre ya no puede levantarse de la cama (Instagram/@kameronwestcott)

“Es un comportamiento que se considera propio de una celebridad. No tiene sentido del juego limpio, no tiene empatía, cero empatía, todo lo contrario. No hay una explicación real más allá de la codicia. Es un asunto tan pequeño por el que preocuparse; creo que es una cuestión de privilegio; sus abogados y su representante comercial se están ocupando de ello”, dijo.

Por si fuera poco, afirmó que Perry y Bloom son “imperdonables por la forma en que han llevado sus asuntos”, y dijo que la familia Westcott es “gente muy razonable” e “interesada en un resultado razonable para todos los involucrados”.

El juicio sobre los daños está programado para finales de 2024, y se espera que la cantante testifique personalmente. Mientras tanto, la salud de Westcott sigue deteriorándose, y su familia asegura que esta batalla legal ha complicado aún más sus últimos días.

La familia de Carl Westcott aseguró que su salud se ha deteriorado cada vez más. (Instagram/@kameronwestcott)

“Su nivel de actividad es muy bajo, no se despierta muy a menudo, está muy aturdido y todavía nos reconoce, pero el deterioro es constante y es muy doloroso para nuestra familia verlo”, señaló Chart Westcott al medio The Sun.

La familia inmediata de Carl Westcott, incluidos sus hijos Chart y Court Westcott, quien está casado con Kameron Westcott, ex estrella del reallity show de Real Housewives of Dallas, planean asistir al Tribunal Superior de Los Ángeles en la siguiente audiencia. La disputa se suma a un historial de controversias legales que Katy Perry ha enfrentado en el pasado, como su enfrentamiento con monjas por la venta de un convento en 2015.