El youtuber MrBeast reveló que tiene menos de un millón de dólares en su cuenta bancaria

Cómo será “Beast Games” el increíble reality show que conducirá MrBeast

En una reciente entrevista con el podcast The Diary of a CEO, Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, reveló un dato sorprendente: a pesar de ser el YouTuber con más suscriptores del mundo, con más de 364 millones de seguidores, su cuenta bancaria tiene menos de un millón de dólares. Este dato contrasta con su estatus como una de las figuras más influyentes y exitosas en el ámbito digital. Según explicó, la mayor parte de sus ingresos se reinvierte en sus proyectos y marcas, dejando solo lo necesario para cubrir sus gastos personales mensuales.

Donaldson, de 26 años, admitió que, aunque en teoría es multimillonario, en la práctica su enfoque está en expandir su imperio de contenido y no en acumular riqueza personal. “El dinero es el motor que hace crecer un negocio”, afirmó durante la entrevista. Este enfoque lo ha llevado a tomar decisiones financieras arriesgadas, como invertir 100 millones de dólares en su serie de Amazon Prime, Beast Games, de los que 50 millones provinieron directamente de su bolsillo.

El proyecto Beast Games, que se convirtió en la serie sin guion más vista en la historia de Prime Video, con 50 millones de espectadores en solo 25 días, no resultó ser una buena decisión financiera para el creador. Donaldson perdió “decenas de millones de dólares” en la producción del programa. “Gastamos demasiado dinero en él. Perdí miles de millones en ese programa. Soy un idiota”, confesó el YouTuber, quien no ocultó su frustración por los resultados económicos del proyecto.

MrBeast cuenta con más de 364 millones de suscriptores y aún así mantiene menos de un millón en su banco (Instagram @mrbeast)

A pesar de las pérdidas, Donaldson aseguró que no se arrepiente de haber llevado a cabo la primera temporada de la serie. Según afirmó a The Independent, explicó que su prioridad era ofrecer un producto de alta calidad para no decepcionar a la comunidad de YouTube. “Los creadores no tienen una buena reputación en el mundo del streaming. Si fracaso, se acabó, o ninguna plataforma de transmisión volverá a contactar a un creador”, señaló. Este compromiso con su audiencia y su deseo de elevar la percepción de los creadores de contenido en plataformas de streaming lo llevaron a asumir riesgos financieros significativos.

El precio de la fama y el trabajo constante

Además de los desafíos financieros, MrBeast enfrenta las consecuencias personales de su estilo de vida. El creador confesó que su dedicación al trabajo ha tenido un impacto negativo en su salud física y mental. “Trabajo cada hora que mis ojos están despiertos”, afirmó, describiendo una rutina que no deja espacio para el descanso o actividades fuera de su carrera. “La persona promedio no quiere vivir esta vida… literalmente no hago nada más”, agregó.

Donaldson también reveló que desde los 15 años vive con la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria crónica que afecta el sistema digestivo. Según explicó, esta enfermedad le provoca episodios de dolor intenso y agotamiento, lo que complica aún más su exigente ritmo de trabajo. “Me enfermo todo el tiempo, me salen sarpullidos y cosas así. Es bastante brutal”, comentó, describiendo los efectos debilitantes de la enfermedad.

El creador admite haber perdido decenas de millones en la producción de Beast Games, la serie sin guion más vista en Prime Video (X: Mr. Beast)

Sin embargo, reconoció que la fama y el éxito han traído consigo una carga emocional significativa. Donaldson ha recibido más de 5.000 mensajes y comentarios que le piden que se suicide, lo que refleja el lado oscuro de la exposición pública en las redes sociales. “Cuanto más bien hagas, más gente pensará que eres secretamente malvado”, reflexionó.

A lo largo de su carrera, MrBeast se ha destacado por sus extravagantes desafíos, premios millonarios y por su trabajo filantrópico. Según NDTV, en 2023 ayudó a construir 100 pozos de agua potable en países como Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue, beneficiando a unas 500.000 personas. Además, su equipo ha proporcionado prótesis a 2.000 amputados en Estados Unidos y recaudado más de 300.000 dólares para organizaciones de ayuda al agua.

A pesar de los desafíos financieros, personales y emocionales, MrBeast sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo digital. Según datos compartidos por el propio creador, sus videos alcanzan a más del 3% de la población mundial cada mes, lo que equivale a unos 200 millones de espectadores. Este alcance masivo lo ha consolidado como un referente en la industria del entretenimiento en línea.

Sin embargo, Donaldson no se conforma con su éxito actual. Según explicó en The Diary of a CEO, su objetivo es seguir innovando y expandiendo su marca, aunque esto implique asumir riesgos y enfrentar críticas. “Para mí, lo más importante era que la primera temporada fuera lo mejor posible”, afirmó en relación a Beast Games. Este enfoque refleja su compromiso con la excelencia y su deseo de dejar un legado duradero en el mundo del contenido digital.