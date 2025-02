Drake jugó piedra, papel o tijera con un fan en un concierto y le regaló 20.000 dólares

La complicada lucha de Phil Collins: su enfermedad lo aleja aún más de la batería El músico británico, que se retiró en 2022, reveló que su condición física ha empeorado y que ya no siente el deseo de volver al estudio ni de tocar el instrumento que lo llevó al estrellato

Ben Affleck, arrepentido por no creerle a su padre que había sido amigo de Dustin Hoffman: “Me sentí muy humillado por prejuzgarlo” Un joven escéptico dudó siempre de los relatos de su progenitor. Años después, un sorprendente episodio reafirmó una historia de vínculo y redención, según Far Out