Madre e hija en OnlyFans: Denise Richards y Sami Sheen desafían las críticas

Denise Richards siempre apoyó a su hija Sami Sheen cuando decidió abrir su cuenta de OnlyFans. (Instagram/Denise Richards)

La expansión de OnlyFans como plataforma de contenido ha generado diversas reacciones en la industria del entretenimiento, y la familia de Denise Richards no ha sido la excepción. Recientemente, Sami Sheen, hija de la actriz y del actor Charlie Sheen, reveló su reacción tras el inesperado ingreso de su madre de 54 años a la plataforma poco después de que ella lo hiciera.

Denise comparte con el artista dos hijas: Sami, de 20 años, y Lola, de 19 años. Mientras que Sami se ha convertido en una figura destacada en OnlyFans, su hermana menor ha tomado un camino diferente, enfocándose en su espiritualidad y recientemente bautizándose como cristiana.

Cuando Sami abrió su cuenta en OnlyFans a los 18 años, su padre criticó públicamente su decisión: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No lo apruebo, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerse elegante, creativa y a no sacrificar su integridad”, expresó la estrella de Wall Street a UsWeekly

Charlie Sheen afirmó que estaba en total desacuerdo con que su hija mayor tuviera OnlyFans (Grosby Group)

Sin embargo, su exesposa dijo en una declaración para PageSix, la famosa defendió a su hija mayor, argumentando que era dueña de su cuerpo y sus elecciones. Poco después, la propia actriz se unió a la plataforma, lo que generó un gran debate mediático.

“Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como padre es guiarla y confiar en su criterio, pero ella toma sus propias decisiones”, indicó Denise Richards, quien al poco tiempo también anunció que abrió su cuenta de OnlyFans y sus seguidores podrían suscribirse por 25 dólares al mes (cinco dólares más de lo cuesta la suscripción de Sami en la misma plataforma).

En una reciente entrevista con People, Sami Sheen confesó que le hubiera gustado que su madre esperara un poco más antes de abrir su cuenta en OnlyFans, aunque aseguró que no le molesta la decisión de Denise: “Me hubiera gustado que hubiera esperado un poco más porque empezó justo después que yo, pero no me molesta”, declaró.

Sami Sheen dijo que no le molesta que su madre Denise Richards tuviera su propia cuenta de OnlyFans. (Instagram/ Denise Richards)

Denise, por su parte, explicó que inicialmente no comprendía bien el concepto de esta plataforma, pero que la indignación del público hacia su hija por tomar el control de su propia imagen le pareció injusta: “Al principio no entendía qué era OnlyFans. Cuando vi que estaba recibiendo críticas por reconocer su sexualidad y hacer lo que quería, me molestó como madre y también como mujer de negocio”, señaló la actriz, quien también aseguró que su participación en la plataforma ha sido “muy lucrativa”.

A pesar de las diferencias, la familia mantiene una relación cercana. La actriz de 54 años, quien adoptó a su hija menor Eloise en 2011, ha insistido en la importancia de la armonía familiar: “Charlie siempre está invitado a las cenas festivas. Quiero que todos se lleven bien y vivan en paz”, aseguró.

Por si fuera poco, Denise Richards y sus hijas están listas para compartir su vida con el público a través del reality show Denise Richards & Her Wild Things, que se estrenará el 4 de marzo en Bravo. La serie promete mostrar la dinámica familiar y cómo han afrontado los retos en su relación. “Es otro capítulo loco de mi vida”, adelantó Denise.

Denise Richards & Her Wild Things se prepara para estrenar su reallity show junto a sus hijas 'Denise Richards & Her Wild Things'. (Instagram/Denise Richards)

Cabe destacar que mientras Sami se ha consolidado en OnlyFans, su hermana Lola ha optado por un estilo de vida más tradicional, pero ha demostrado su apoyo incondicional hacia su madre: “Si esto la hace feliz, está bien”, afirmó.

Asimismo, las tres mujeres estuvieron de acuerdo en que a a pesar que el tema de OnlyFans ha cambiado un poco la dinámica de esta familia, tanto Denise como Sami han demostrado que no temen desafiar las expectativas y tomar sus propias decisiones.