Rita Moreno, Marlon Brando y Elvis Presley: un triángulo amoroso en medio del despecho

Elvis Presley se interesó en Rita Moreno cuando ella todavía tenía una relación intermitente con Marlon Brando (BFI Stills Posters/Wikimedia commons)

Cuando Rita Moreno conoció a Marlon Brando en el set de la película Désirée en 1954, no podía imaginar que estaba a punto de involucrarse en una de las relaciones más turbulentas de su vida. Un affaire que se extendería por varios años y marcaría con dolor y pasión su existencia.

Moreno, una actriz joven y ambiciosa que se enfrentaba a un Hollywood plagado de racismo y machismo, quedó completamente deslumbrada por Brando, quien ya era considerado uno de los actores más talentosos y magnéticos de su generación.

En su autobiografía de 2013, Moreno describe el impacto que tuvo ese primer encuentro: “Mi temperatura corporal se disparó como si me hubieran sumergido en un baño muy caliente, y me sonrojé por completo. Fue el tipo de emoción que inspira poesía y canciones”, citó The Guardian.

Según Moreno, Brando era “un amante extraordinario” que no solo despertó cada fibra de su cuerpo, sino también su espíritu. “Cada aspecto de estar con Marlon era emocionante, porque era mas de mundo que cualquier otra persona que yo hubiera conocido”, afirmó la estrella.

El affaire con Marlon Brando fue largo, pero marcado por separaciones y reconciliaciones frecuentes (Crédito: Wikimedia)

La química entre ellos era innegable, pero desde el principio su relación estuvo marcada por los extremos y las decepciones. Era embriagante, pero tóxico. Brando, conocido por su insaciable deseo, era incapaz de ser fiel.

“Dios mío, era emocionante. Era extraordinario en muchos, muchos aspectos, pero era un mal tipo. Era un mal tipo cuando se trataba de mujeres”, dijo la puertorriqueña al hablar con Variety en 2022.

Un hombre mujeriego e incontrolable

Las infidelidades de Brando comenzaron pronto y no tardaron en convertirse en un patrón constante en su relación. Era un hombre que, según la célebre frase del productor Quincy Jones, “podía acostarse con cualquier cosa, incluso con un buzón de correo”.

Tal reputación es ampliamente conocida. En los medios se ha enumerado varias experiencias (entre especulaciones y citas confirmadas) de sus experiencias amorosas con figuras de alto perfil, como Marilyn Monroe, Shelley Winters, James Baldwin, y Richard Pryor, entre muchos otros a lo largo de su vida.

Según Moreno, Brando tenía un apetito insaciable, lo que complicaba su capacidad para ser fiel. (EPA/HANDOUT/Archivo)

Para Moreno, esta situación resultaba devastadora. La actriz, quien confesó haber estado profundamente enamorada de Brando, buscó maneras de lidiar con el despecho y tomar venganza.

El triángulo amoroso

La historia de amor y desamor entre Rita Moreno y Marlon Brando tomó un giro cuando un tercero se cruzó en su turbulenta relación: Elvis Presley. Mientras la actriz buscaba una forma de responder a las infidelidades constantes de Brando, decidió utilizar al ídolo del rock and roll para provocar una reacción en el hombre que la tenía atrapada en un ciclo emocional destructivo.

En entrevistas y en su autobiografía, Moreno recordó cómo comenzó su breve romance con el cantante que tenía 25 años. Después de descubrir, una vez más, que Brando le había sido infiel, esta vez con su coprotagonista del momento, decidió vengarse. “Me sentí humillada y lo suficientemente enfadada como para tomar represalias de una manera que fuera, como diría Shakespeare, desmedida. Así que cuando Elvis me llamó... pensé: ‘¿Por qué no?’”.

La cita fue gestionada por el famoso Coronel Tom Parker, el manager del Rey del Rock.

El triángulo amoroso con Elvis Presley surgió como una respuesta de Moreno a las constantes infidelidades de Brando (EFE)

Según relató Moreno en una entrevista con Late Night With Seth Meyers este 21 de noviembre, Parker le comunicó que Presley, quien la había visto en un restaurante de 20th Century Fox, estaba interesado en conocerla.

“Él vio lo que vio, y le gustó lo que vio”, narró Moreno en el programa, imitando el acento sureño de Parker. La propuesta parecía inofensiva, pero la actriz, herida por el comportamiento de Brando, decidió aceptarla. “Pensé en la ropa interior de mujer que encontré en la casa de Brando”, recordó, y eso la impulsó a aceptar la invitación de Presley para salir.

El encuentro con Elvis no pasó desapercibido para Brando. Cuando él se enteró de la cita, su reacción fue violenta. Según Moreno, Marlon se enfureció al saber que ella había aceptado salir con Presley, a pesar de que su propia infidelidad había sido la causa directa de la ruptura.

Elvis Presley, conocido por su carisma, su voz seductora y su estatus de superestrella, representaba el antídoto perfecto para el dolor que Brando le causaba. Según Moreno, Presley era completamente diferente al apasionado e impredecible Marlon. “Elvis era dulce, pero no era tan sexy como Brando”, comentó Moreno a The Guardian. Con ella, se comportaba tímido y torpe.

La táctica tuvo éxito, ya que Brando estalló en celos cuando se enteró de que Rita había comenzado a frecuentarse con Elvis (Composición/Archivo)

Aunque la relación con Presley nunca alcanzó la intensidad de su vínculo con Brando, cumplió su propósito.

“Marlon se enteró y se volvió loco porque, por supuesto, a pesar de la ropa interior en su casa, él creía que tenía derecho, pero yo no”, explicó a Seth Meyers. La furia de Brando llegó a tal punto que, en un acceso de rabia, comenzó a lanzar sillas de la rabia. “Fue la mejor parte. Fue maravilloso”, recordó la actriz entre risas.

Una relación destructiva

Sin embargo, la naturaleza tóxica de su relación llegó a su punto más crítico cuando Moreno quedó embarazada. Según relata en su autobiografía, Brando insistió en que ella debía abortar, llegando a arreglar todo el procedimiento sin consultarle.

Esto marcó un momento particularmente doloroso en su vida, y la llevó a un intento de suicidio tras ingerir una sobredosis de pastillas para dormir en 1961 en la casa del actor. La estrella de West Side Story recuerda con crudeza ese momento en el que fue rescatada por los médicos gracias a que la asistente de Brando la encontró.

“No lo hice por drama, eso estoy segura. Lo que realmente quería era matar a la Rita mala que siempre me metía en problemas, pero resultó que si matas a la mala Rita, también vas a matar a la buena”, dijo a The Guardian.

El dolor emocional llevó a Moreno a un intento de suicidio en 1961, del cual logró recuperarse gracias a ayuda médica oportuna (EFE/Thais Llorca)

Los años de manipulación emocional, infidelidades y dolor dejaron a Moreno exhausta. Aunque lo amaba profundamente, entendió que no podía continuar en una dinámica que le destruía el corazón.

Fue entonces que, tras años de sufrimiento, la actriz finalmente tomó la decisión de alejarse de Brando de manera definitiva. En su autobiografía, reflexionó sobre este periodo, describiéndolo como “una liberación necesaria” y un acto de amor propio.

El encuentro con Leonard Gordon

Después de romper con Brando, Rita Moreno encontró el amor una vez más con Leonard Gordon, un cardiólogo que más tarde se convertiría en su manager. Gordon y Moreno se casaron en 1965 y permanecieron juntos durante más de 40 años, hasta la muerte de él en 2010.

En entrevistas, Moreno (ahora de 92 años) ha descrito a Gordon como “el amor de mi vida” y como un hombre con un gran sentido del humor que la respetaba.

La experiencia con Brando marcó profundamente a Moreno, quien aprendió lecciones valiosas sobre el amor propio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque admitió que su matrimonio no siempre fue perfecto— ya que en una etapa de crisis llegó a pensar en el divorcio—, Moreno lo valoró por la tranquilidad que le trajo.

“Este matrimonio me enseñó algo sobre las relaciones que no me gustaba, y es que tener que estar con alguien para siempre no es necesariamente algo fabuloso. A veces lo es. Pero la mayoría de las veces no lo es. Eso es algo que aprendí, una gran y profunda lección”, dijo a PEOPLE en un evento de este año.