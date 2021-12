Rita Moreno cumple 90 años: la historia de la puertorriqueña que conquistó a Marlon Brando y Elvis Presley

FILE - This July 29, 2018 file photo shows actress Rita Moreno, a cast member of the Netflix series "One Day at a Time" posing for a portrait during the Netflix portrait session at Television Critics Association Summer Press Tour in Beverly Hills, Calif. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP, File) / FOTO: GETTY/ Photo by Ernst Haas/Ernst Haas/Getty Images/ Photo by Silver Screen Collection/Getty Images

La actriz puertorriqueña, Rita Moreno cumple esta sábado 90 años con una invaluable noticia: West Side Story, la historia que la lanzó a la fama, regresó a los cines a más de sesenta años de su estreno con una versión modernizada. Esta vez, a cargo del icónico director de cine, Steven Spielberg.

“Es un delirio, un sueño. Imagínate, sesenta años después y además también soy productora ejecutiva”, comentó Moreno durante una entrevista con Efe antes del estreno de la película musical en Estados Unidos, que justamente coincidía con el día previo a su cumpleaños.

En 1962, la actriz se convirtió en ganadora del Oscar gracias a su papel como “Anita”, en West Side Story pero para llegar a convertirse en una de las estrellas más grandes de la industria del cine, Moreno tuvo que luchar para alcanzar sus sueños durante la época dorada de Hollywood, tan sólo tenía 16 años.

West Side Story, la película que lanzó al estrellato a Rita Moreno, regresará a los cines tras más de sesenta años después de su estreno. REUTERS/Mario Anzuoni

Moreno nació en Puerto Rico y emigró a Nueva York cuando tenía 5 años. Desde entonces comenzó a desarrollar su talento como actriz participando en múltiples obras escolares, donde su madre, que era costurera, le confeccionaba los trajes.

Tras una reunión con el entonces jefe de la MGM, Louis B. Mayer, la adolescente Moreno fue catalogada como una posible “Elizabeth Taylor en español” para el estudio. Sin embargo, al llegar a Hollywood, no tardó en ser encasillada en papeles donde su origen se convirtió en una excusa para interpretar cualquier personaje “exótico”.

Sacando lo mejor de una situación desafortunada, Moreno desarrolló una habilidad para destacar a sus personajes, la actriz la llama el “acento étnico universal”. Con esta técnica, Moreno tuvo el éxito seguro.

Moreno nació en Puerto Rico y emigró a Nueva York cuando tenía 5 años, y desde entonces comenzó a desarrollar su talento como actriz

Los fanáticos de Rita, reconocen que la actriz cuenta con una versatilidad en sus papeles protagónicos, desde The Electric Company, el programa de los años 70 por el que la actriz ganó un premio Grammy, hasta su papel protagónico en la serie Oz de HBO, como la hermana Peter Marie “Pete” Reimondo, monja y psicóloga que comienza a tener sentimientos románticos por un asesino en serie, en el que se su personaje se destaca por tener un carácter muy adulto, muy violento y muy sexual que transcurre en una prisión.

Durante el estreno de Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, un documental que habla sobre la historia de vida de Moreno narrado por ella misma, la intérprete reveló fuerte episodios en su vida: fue abusada sexualmente por su agente, tuvo una turbulenta relación de siete años con Marlon Brando, que la llevó a un aborto ilegal frustrado y, finalmente, a un intento de suicidio cuando se separaron.

A pesar de esto, la actriz se propuso salir adelante a costa de su salud mental. Al mismo tiempo, decidió modelar su activismo, el cual ha fortalecido a través de los años. Recurrentemente narra las marchas feministas y antirracistas, de cuando presenció el inspirador discurso de: I Have a Dream, de Martin Luther King, y de cuando se puso ante un micrófono para apoyar a la comunidad latina, el cual recuerda con mucho orgullo y nostalgia.

La actriz no sólo es reconocida por su talento en sus actuaciones, sino por apoyar distintas causas sociales: “Fue un privilegio participar en la marcha de Washington en 1963. Desde antes de esa fecha, había estado involucrada en varios eventos de derechos civiles y continúo participando cuando tengo tiempo. Intento trabajar en el nombre de organizaciones que ayudan a los desamparados así como a niños que viven en la pobreza y en particular aquellos que trabajan para combatir el hambre. El sistema necesita reformarse y temo que ‘el otro lado’ politizará esta gran necesidad. Espero equivocarme”, expresó.

Rita Moreno es una de las pocas actrices en alcanzar el máximo premio EGOT

Rita Moreno ha participado en más de 100 producciones legendarias, en las que se destacan: Un día a la Vez, Singin’ in the Rain y The Night of the Following Day. Siendo una de las pocas actrices en alcanzar el máximo premio EGOT, es decir, ganadora de Emmy (en 1977 y 1978), Grammy (en 1972), Óscar (en 1962) y Tony (en 1975).

Con los años, fue galardonada con el premio Living Legends Award de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla Nacional de las Artes, el premio a la trayectoria artística del Screen Actors Guild, el premio a la trayectoria artística del Kennedy Center Honors y el premio Peabody por distinción profesional como actriz. Y, por supuesto, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

A pesar de haber obtenido un gran número de reconocimientos, Rita mira a su pasado y recuerda los momentos más destacados, como cuando salió con Elvis Presley.

Durante una entrevista en el programa canadiense The View, Rita Moreno descubrió que el actor Marlon Brand, quien era su pareja en ese momento, le era infiel. R: Caitland McLean; Nick McLean P: USA J: 1990 DA: Gruppenfoto Originaldateiname: 408258.jpg JADIS BildID: 408258 Filmstill

Según lo relatado por la actriz en 2013 durante una entrevista en el programa canadiense The View, Moreno descubrió que el actor Marlon Brando le era infiel: “A él le encantaban las mujeres y yo quería que me fuera fiel, pero eso era imposible”.

A pesar de tener el corazón roto, Moreno recibió una llamada inesperada que recordaría hasta la actualidad: “Encontré lencería en su casa lo que, por supuesto, me rompió el corazón. Me fui a casa llorando, de verdad, fui una ingenua. Y también estaba enfadada, simplemente furiosa. Al día siguiente me llamaron al teléfono y escuché: ‘¿Señorita Moreno? Soy el coronel Parker, mi cliente es Elvis Presley. Elvis la estuvo observando en la comisaría de los estudios 20th Century Fox y le gustó lo que vio”

A pesar de haber aceptado la propuesta del coronel para salir un par de veces con Presley y poder tomar su venganza en contra de Brando, Moreno ha asegurado que, a pesar de darle a su expareja una cucharada de su propia medicina, encontraba al “Rey del Rock&Roll” como alguien: “dulce, pero aburrido. Era tierno, pero era un chico de campo”

Rita Moreno se siente muy orgullosa de que la comunidad latina tenga una mejor representación que en “las épocas” de la actriz.

A pesar de estar en una relación muy turbulenta, la actriz logró superar los amargos momentos que vivió a lado de Marlon Brando y construyó un matrimonio estable con Leonard Gordon, con quien estuvo casada hasta sus últimos días de vida. Actualmente se siente muy orgullosa de que la comunidad latina tenga una mejor representación que en “las épocas” de la actriz.

Ante esto, la actriz de West Side Story, comentó: “Aunque, como Ricardo Montalbán decía: ‘La puerta está entreabierta, más no abierta de par en par’. Los artistas hispanos están trabajando más que nunca pero todavía tienen que luchar por abrir esa puerta. Yo aún estoy a la espera de un artista latino que obtenga un rol digno de una nominación al Oscar. ¡Y pienso esperar sentada!” durante una entrevista con Chicago Tribune.

A pesar de alcanzar 90 años este 2021, la actriz espera poder seguir trabajando en Hollywood, según comentó para Los Angeles Times. “Sigo buscando trabajos”, dice. “Nadie está llamando a mi puerta. Obviamente, me he ganado mucho más respeto del que creo que nunca tuve, o al menos eso se expresa abiertamente. Y por eso estoy profundamente agradecida”.

A pesar de tener 90 años, la actriz espera poder seguir trabajando en Hollywood Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Actualmente, Moreno tiene un papel estelar en la película que la lanzó a la fama que ahora fue dirigida por Steven Spielberg; aunque la actriz no se esperaba que le ofrecieran un papel para esta nueva versión, Spielberg creó un nuevo personaje específicamente para ella.

“Cuando Steven Spielberg me llamó para unirme al reparto, pensé que me llamaba para un cameo”, aseguró Moreno durante una entrevista con L.A Times. “Con toda la delicadeza posible, le dije: ‘Me halaga mucho que haya pensado en mí, pero no creo que un cameo sirva para esta película. Sería una distracción’. Y en ese momento me interrumpió. Contestó: ‘No, no, es un papel de verdad’”.

“Yo no conocía a Steven. Cuando me llamó le dije de manera muy gentil: No voy a decirte cómo tienes que filmar tus películas, pero yo no hago cameos’, y él me respondió ‘no, no, es un personaje para ti’”, comentó entre risas la actriz.

Aunque la actriz no se esperaba que le ofrecieran un papel para esta nueva versión de West Side Story, Spielberg creó un nuevo personaje específicamente para ella. Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Aunque Moreno recuerda la cinta con mucha nostalgia, decidió aceptar el papel de “Valentina” que le ofreció Spielberg, aunque la intérprete de “Anita” aseguró que originalmente estuvo a punto de rechazar el papel en la cinta original por la letra original de la canción America, a la que la actriz solicitó a los directores de la cinta original modificar solo por ella.

“Es una bendición”, aseguró la actriz al ver revivir la cinta que la lanzó al estrellato en una nueva generación, con la esperanza de poder vivir ese gran estreno antes de su cumpleaños número noventa y desde la plenitud de su vida, en la que por fin se siente ella misma.

