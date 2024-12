Jennifer Tilly confesó su miedo al unirse al elenco de Chucky: “Nunca pensé que me llevaría tan lejos”

Jennifer Tilly sabe que los fans le dejaran en su tumba algunos muñecos de Chucky (Créditos: Instagram/Jennifer Tilly)

En una reciente entrevista con Interview, Jennifer Tilly recordó con cariño su participación en las películas y la serie de televisión de Chucky, donde dio voz a Tiffany Valentine, la novia del muñeco diabólico. Sin embargo, la actriz también confesó que, al principio, tuvo ciertas reservas sobre unirse a La novia de Chucky (1998).

Según Tilly, en ese momento pensaba que las películas de terror eran el tipo de proyectos que los artistas aceptan cuando están al principio o al final de su carrera, lo que la hizo dudar de unirse a la franquicia.

“Pensaba que una película de terror era algo que haces al principio de tu carrera o al final. Como Jennifer Aniston en Leprechaun o Bette Davis en ¿Qué fue de Baby Jane?, que, por cierto, es una película clásica fenomenal. Pero sentí que no era algo que se hace en el mejor momento de tu carrera”, explicó.

Jennifer Tilly pensó que no era buena idea ser parte de las películas de Chucky (REUTERS/Mario Anzuoni)

Y es que Jennifer Tilly afirmó que antes de asumir el papel de Tiffany, ya había alcanzado el punto más alto de su carrera, obteniendo una nominación en los Premios Oscar, como “mejor actriz de reparto” por su participación en Bullets Over Broadway de 1994. Así que creyó que ser parte de una cinta como Chucky le quitaría seriedad a su imagen y no volverían a tomarla en cuenta para algún galardón.

“Quería ser una estrella de cine muy importante, como una gran estrella cinematográfica. El hecho es que Chucky es literalmente un muñeco malhablado que mata gente. Nunca vas a conseguir nominaciones al Emmy por Chucky o el tipo de reconocimiento que ansiaba cuando era más joven”, comentó.

Asimismo, la actriz dijo que le da “escalofríos” pensar en “actores brillantes” que sólo son recordados por papeles exagerados o particularmente comerciales después de morir y citó a Gene Wilder como un claro ejemplo, pues según ella, el artista “tuvo una gran carrera, pero se le conoce como Willy Wonka”.

Jennifer Tilly no quería que la encasillaran con su personaje de Tiffany en Chucky (REUTERS/Aude Guerrucci)

A pesar de sus reservas iniciales, Jennifer Tilly reconoció la importancia de la franquicia Chucky en su carrera y cómo los fanáticos la han celebrado por dar vida a Tiffany Valentine durante tantos años.

La actriz incluso admitió que no le molestaría que sus seguidores dejen muñecos de Chucky en su tumba cuando fallezca. “He aceptado el hecho de que, cuando muera, la gente dejará muñecos de Chucky en mi tumba, y eso me parece bien”, comentó con humor.

Tilly también reveló que fue solo cuando apareció Internet que comprendió el verdadero alcance del fenómeno Chucky. Señaló que los seguidores de esta saga son algunos de los más devotos y apasionados que ha tenido, y por eso continuará interpretando a su emblemático personaje durante mucho tiempo más.

“Los fans de Chucky son los mejores del mundo. Son muy apasionados, pero también muy leales e inteligentes. He hecho cuatro películas y tres temporadas de la serie, y siento que seguiré siendo Tiffany hasta el día antes de convertirme en espíritu, como diría Sally Kirkland”, concluyó.

Jennifer Tilly dijo que los fans de Chucky son los más leales. (Créditos: Instagram/Jennifer Tilly)

Por otra parte, la estrella de 66 años también elogió a la franquicia por adelantarse a su tiempo con la inclusión del hijo de género fluido de Chucky y Tiffany, Glen/Glenda, en Seed of Chucky de 2004, así como por elegir al artista no binario Lachlan Watson para interpretar al personaje en la serie de televisión.

“Nos dimos cuenta de que Glen/Glenda era tan celebrado en la comunidad trans porque nunca antes se habían visto en pantalla. Glen/Glenda es un personaje muy simpático. Pero también, Don Mancini (el creador de Chucky) es un hombre gay orgulloso, así que incluso en La novia de Chucky, el personaje más simpático era el mejor amigo gay”, dijo.