Kate Winslet lloró al recordar cómo se enfrentó a la prensa luego de que se burlaran de su cuerpo

Kate Winslet recordó amargamente cómo la prensa se burló de su cuerpo cuando protagonizó "Titanic" (Créditos: REUTERS/Mina Kim)

Durante una entrevista en el programa 60 Minutes, Kate Winslet no pudo contener las lágrimas cuando se reprodujo un clip del medio E!, en el que la presentadora se burló del cuerpo de la protagonista de Titanic. La conductora aseguró que la actriz parecía “un poco derretida y derramada”, en un vestido que usó durante la temporada de premios de Titanic, por lo que consideró que “necesitaba dos tallas más grandes y estaría bien”.

Al terminar este clip, la estrella expresó su sentir sobre cómo la prensa hizo comentarios hirientes por su peso en ese momento: “Es absolutamente espantoso ¿Qué clase de persona deben ser para hacerle algo así a una joven actriz que apenas está tratando de entenderlo?”, dijo.

Asimismo, Kate Winslet confesó, mientras intentaba no romper en llanto, que se armó de valor y enfrentó a los reporteros que la humillaron, lo cual representó un gran momento para la artista porque sintió que no solo alzó la voz para ella, sino para todas las personas que alguna vez sufrieron de acoso por su cuerpo.

Kate Winslet se defendió de las críticas frente a frente, lo que le causó un gran alivio

“Lo hice cara a cara. Les dije: ‘Espero que esto te persiga’. Fue un gran momento porque no fue solo para mí, fue para todas esas personas que fueron sometidas a ese nivel de acoso. Fue horrible. Fue realmente malo. Lo hice cara a cara. Les dije: ‘Espero que esto te persiga’”, relató.

Cabe destacar que en 2022, la famosa reveló en una entrevista con el medio The Sunday Times que cuando todavía estaba en la escuela de actuación y apenas estaba construyendo su carrera, le dijeron que se conformara con papeles de “chica gorda”.

Sin embargo, las humillaciones no pararon ahí, ya que cuando protagonizó Titanic junto a Leonardo DiCaprio, todo empeoró. Durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused, comentó que algunas personas usaron el final de la película para burlarse de su peso, al decir que Rose era demasiado gorda para que Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio, también pudiera subir a la tabla y sobreviviera a las heladas aguas del Atlántico.

En su momento, los fans aseguraron que Jack murió por el "sobrepeso" de Rose

“Aparentemente, él no podía subir a la tabla porque yo estaba demasiado gorda ¿Por qué eran tan malos conmigo? Eran tan malos. Yo ni siquiera estaba gorda. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descubriendo, soy profundamente insegura, estoy aterrorizada, no hagas que esto sea más difícil de lo que ya es. Eso es acoso, ya sabes, y en realidad casi abuso, diría yo”, señaló.

Sobre esta “teoría” creada por los fans, el director de Titanic, James Cameron, explicó en una entrevista con Postmedia que era imposible que Jack hubiese sobrevivido y eso no tenía que ver con el peso de Rose e incluso realizaron un experimento para comprobarlo.

“Hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película. Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y los pusimos en agua helada, para intentar averiguar si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos. ¿La respuesta? No había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno podría salir vivo”, explicó.

Kate Winslet afirmó que todavía hay mucho camino que recorrer para que las mujeres no sufran de burlas por su físico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, la actriz indicó que si bien, con el tiempo los comentarios sobre los cuerpos femeninos se han vuelto menos hostiles, todavía “queda mucho camino por recorrer”.

“Es algo irresponsable y es un mensaje que cala hondo en las mujeres jóvenes que aspiran a ideas de perfección que no existen. Solo desearía que no hubiera tantos comentarios sobre la forma física de las actrices. Ya sabes, los cuerpos son cuerpos. Todo el mundo es hermoso como quiera que sea. Todavía me vuelve un poco loca. Definitivamente, creo que podemos hacerlo mejor con esas cosas”, puntualizó.