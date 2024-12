Desde adornar sus partes íntimas hasta practicar "la lluvia dorada", los famosos tienen extraños fetiches (REUTERS/EFE/EPA)

Muchos profesionales recomiendan mantener una vida sexual activa para gozar de buena salud, incluso, hay quienes aseguran que darle rienda suelta a los deseos es una de las mejores cosas que se puede hacer para ser felices de verdad.

De hecho, a pesar de que algunos famosos prefieren mantener su vida privada lejos de la opinión publica, en algunas entrevistas han optado por revelar cuales son las cosas que más les gustan a la hora de ir a la cama con sus parejas, aunque, en ocasiones se salen de lo convencional.

A continuación te dejamos una lista de las confesiones sexuales más raras que han hecho los famosos y que les han valido diversas críticas.

Angelina Jolie

Angelina Jolie, quien recientemente confesó en una entrevista con Good Morning America, que las lecciones de ópera que tomó para interpretar al personaje de María fueron como terapia para ella y en su primera clase no pudo contener las lágrimas, dio de que hablar hace unos años cuando aseguró que le gustaba intimar embarazada, con su entonces esposo, Brad Pitt.

La actriz de 49 años reveló sin tapujos en una plática con la revista Entertainment Weekly, que gracias al embarazo de sus mellizos en 2008, logró haber mejorado su vida sexual junto al protagonista de Guerra Mundial Z.

Angelina Jolie aseguró que mantenía relaciones sexuales con Brad Pitt mientras estaba embarazada (AP)

“Es maravilloso para la vida sexual. Simplemente te hace ser creativa, así que te diviertes y como mujer estás tan redonda y llena”, expresó la estrella de Hollywood. Sin embargo, no resultó tan escandalosa como las que hizo años antes a la revista OK!, en la cual habló de su iniciación sexual y de algunas prácticas que incluían hacerse heridas.

“Había empezado mi vida sexual con mi novio. El sexo y las emociones no parecían suficiente. Ya no era una niñita y en un momento de querer sentirme más cercana a mi novio, tomé un cuchillo y lo corté, él también me hizo un corte. Tuvimos un intercambio y estábamos llenos de sangre, mi corazón latía a toda velocidad”, recordó la artista, quien perdió su virginidad a los 14 años.

Incluso, la propia Angelina contó que llegó a portar un collar con la sangre de su entonces esposo Billy Bob Thornton y comentó que su curiosidad por el sexo inició a muy temprana edad: “Era muy sexual en el kinder. Creé un juego en donde me besaba con los niños y nos quitábamos la ropa. ¡Me metí en muchos problemas!”, declaró.

Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith, es partidaria de mantener relaciones sexuales en lugares poco privados, pues en 2011 dijo durante una entrevista que buscar distintos escenarios es una buena receta para mantener viva la llama de la pasión en su matrimonio y hasta aconsejó a sus seguidores a hacer lo mismo que ella.

Jada Pinkett Smith afirmó que le gustaba tener intimidad con Will Smith en lugares donde los pudieran descubrir (Jordan Strauss/Invision/AP)

“A escondidas… en la casa de una amiga durante una fiesta. En el baño. En la habitación. Piensa en lugares cómodos para tener relaciones fuera de casa. ¿Él tiene una oficina? Hagan una cita y cumplan una fantasía. ¡Sé su secretaria! O deténganse al costado de la ruta”, indicó.

Asimismo, la también actriz de 53 años comentó que antes de salir de su casa con Will Smith rumbo a la entrega del Oscar, en 2010, él la miró de una manera que la volvió loca, por lo que no pudieron contener las ganas e incluso no aparecieron por la alfombra roja, previa a la ceremonia de premiación: “Nos empezamos a besar apasionadamente y lo siguiente que supe fue que, digamos que nos perdimos la alfombra roja y yo terminé casi sin maquillaje”, relató.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston dejó a sus seguidores sorprendidos cuando reveló que también forma parte del famoso “Mile High Club”, como se conoce en Estados Unidos a quienes han tenido experiencias sexuales en pleno viaje aéreo.

Jennifer Aniston confesó que le gusta mantener relaciones sexuales en los aviones (Captura de pantalla del programa de Ellen DeGeneres)

Durante una visita al programa de Ellen DeGeneres, en 2016, la actriz de 55 años fue parte de una dinámica, en la que jugó “Yo nunca”, la mecánica mediante la cual la presentadora expone situaciones y el famoso en cuestión levanta un cartel confesando si lo ha hecho o no.

“Yo nunca me uní al Mile High Club”, fue una de las tantas premisas que señaló la presentadora, a lo que la ex estrella de Friends respondió levantando la opción “Yo sí”, es decir que sí lo había hecho. La repentina respuesta no quedó ahí, ya que Aniston confesó que había tenido intimidad con el piloto, el copiloto y un auxiliar, aunque no explicó si fue todo en el mismo vuelo.

Aunque, realmente no es la única artista que ha confesado que le gusta tener sexo en los aviones, pues otros famosos como Miranda Kerr, Zoe Saldana, John Travolta, Chrissy Teigen, John Legend y Kim Kardashian, ha dicho abiertamente que son parte del “Mile High Club”.

Tori Spelling

Tori Spelling admitió en diversas entrevistas que, con su entonces esposo, el también actor Dean McDermott, ha utilizado la técnica del vajazzle en sus partes femeninas. El término proviene de los vocablos ingleses vagina y bedazzle (deslumbrar), el cual consiste en decorar dicha zona con adornos y pequeñas joyas brillantes.

Tori Spelling reveló que "adornaba" sus partes íntimas para su exesposo Dean McDermott (Instagram/Tori Spelling)

Incluso, McDermott lo denominó como “la cosa más sexy que existe”, aunque, la famosa agregó que la pareja no lo hace tan a menudo como querría porque puede existir peligro de asfixia. El término, por cierto, fue popularizado por la actriz Jennifer Love Hewitt, quien le dedicó un capítulo entero en su libro The Day I Shot Cupid (El día que disparé a Cupido).

Heidi Klum

La exmodelo Heidi Klum, quien recorrió por muchos años las pasarelas de Victoria’s Secret y fue la portada de diversas revistas de moda y espectáculos, aseguró en 2013, durante una entrevista a revista Marie Claire, que disfruta mucho de disfrazarse y tener un juego de roles previo a las relaciones sexuales:

“Algunas personas son más experimentales en la cama y otras son más aburridas. Es bueno a veces hacer un esfuerzo para vestirse elegante y realizar cosas fuera de lo normal”, comentó.

Heidi Klum contó que le gusta disfrazarce y tener juegos de roles antes de llegar al acto sexual (REUTERS/Nic Bothma)

Ricky Martin

Sin duda, una de las confesiones más sinceras y a la vez más bizarras que ha dado alguna celebridad le pertenece a Ricky Martin, ya que en 2006 le concedió una entrevista a la revista Blender, en la cual admitió sin ningún reparo que le gusta orinar sobre sus parejas, cuando están en la intimidad.

“Me encanta hacer la lluvia dorada. Ya la he practicado en la ducha. Es muy sexy, ya sabes, que la temperatura de tu cuerpo y el agua de la ducha sean tan diferentes”, contó sobre esta práctica que poco a poco se ha normalizado.

Ricky Martin confesó que le gusta practicar "la lluvia dorada" (REUTERS/Mike Blake)

Lamentablemente para él, en esos años aún había cierto tabú en cuanto a los gustos sexuales, por lo que estas declaraciones provocaron reacciones negativas en la gente de su natal Puerto Rico. Algunos líderes conservadores le pidieron al cantante que renunciara a la fundación benéfica que tenía, la cual ofrece ayuda educativa, de salud y justicia social a niños de todo el mundo.

Pero, el intérprete se mantuvo firme y no cedió ante la presión mediática: “No puedo permitir que, amparados en mi condición de figura pública, se afecten aquellos por quienes trabajamos. Exijo respeto para mi fundación y nuestra labor”, señaló.