Will Ferrell reveló cuál es el secreto de sus 24 años de matrimonio

El amor de Ferrell y Paulin nació en una clase de actuación en 1991 (REUTERS)

Es normal que las relaciones amorosas enfrenten desafíos cada vez más complejos. Pocas parejas logran mantener una conexión genuina y duradera a lo largo de los años, pero hay un famoso caso que lo puede afirmar. El matrimonio de Will Ferrell y Viveca Paulin es un ejemplo de cómo el tiempo puede fortalecer una relación, en lugar de desgastarla. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, desde la crianza de tres hijos hasta las demandas de una carrera profesional en Hollywood, ambos lograron mantener un vínculo sólido y feliz durante más de dos décadas. En una reciente entrevista con la revista PEOPLE, Ferrell abrió una ventana a la intimidad de su matrimonio, revelando un secreto fundamental para su longevidad.

La conexión inicial: más allá de la atracción física

El primer encuentro entre ambos ocurrió en 1991, durante una clase de actuación. Aunque en ese momento la chispa romántica no surgió de inmediato, ambos se sintieron atraídos por algo más profundo que una simple conexión superficial. Según Ferrell, el inicio de su relación fue marcado por una intensidad emocional que ambos encontraron algo abrumadora. Tras ese breve primer intento, decidieron seguir caminos separados y se mantuvieron como amigos durante los siguientes cinco años. No fue hasta más adelante, cuando la relación floreció de nuevo, que comenzaron a formar una verdadera pareja.

Este período de amistad inicial fue clave para la construcción de su relación. Paulin y Ferrell compartieron el mismo círculo de amistades, y fue a través de esos años de amistad que llegaron a conocerse verdaderamente. Como muchos matrimonios que resistieron la prueba del tiempo, su historia demuestra que a veces lo más importante no es cómo empiezan, sino cómo evolucionan y se adaptan juntos.

Paulin y Ferrell mantuvieron una amistad antes de ser pareja (REUTERS)

El sentido del humor: el pilar fundamental

La razón por la que la relación de Ferrell y Paulin perduró tanto tiempo, según el propio actor, radica en un aspecto esencial que siempre fue parte de su dinámica: el humor. “Creo que inicialmente nos atrajo la similitud en nuestro sentido del humor, y eso ha sido la base de nuestra relación”, dijo Ferrell a PEOPLE. A lo largo de los años, esa conexión a través de las risas siguió siendo el factor que unió a ambos, incluso en momentos difíciles. El actor explicó que, a pesar de las tensiones que pueden surgir en la vida cotidiana o los retos de ser padres, el hecho de hacer reír al otro siempre fue una manera de mantener viva la relación.

La risa, en su caso, funciona como un escape y como un mecanismo para conectar a nivel emocional. Para Ferrell, hacer que Paulin se ría, incluso cuando ella es “difícil de convencer”, se convierte en una pequeña victoria cotidiana que les recuerda lo que los une. “A veces, la consigo hacer reír y ella me dice, ‘Ok, está bien. Todavía lo tienes’”, reveló el actor con una sonrisa.

Ferrell destaca el sentido del humor como sostén de su matrimonio (REUTERS)

La vida en pareja y la crianza de los hijos

A lo largo de su relación, Ferrell y Paulin tuvieron que equilibrar sus carreras profesionales con las demandas de una familia creciente. Juntos tienen tres hijos: Magnus, Mattias y Axel. La paternidad fue otro reto, pero también una fuente de gratificación para la pareja. En medio del caos cotidiano que implica criar a tres hijos, los dos encontraron una forma de apoyarse mutuamente, manteniendo una dinámica de equipo.

El actor señala que uno de los aspectos más gratificantes de la paternidad es contar con un “socio de crimen” en quien confiar para compartir momentos personales, escapando del estrés del día a día. Esta complicidad también es fundamental para manejar las presiones de ser una familia pública, donde la vida privada a menudo está bajo el escrutinio de los medios. “Es genial tener a alguien con quien poder desconectarte de la rutina y compartir un pensamiento o un momento”, comentó Ferrell, mostrando cómo la relación con su esposa fue un refugio en medio de la vorágine familiar y profesional.

La crianza de sus tres hijos unió aún más a Ferrell y Paulin (REUTERS)

El regalo perfecto y los gustos personales de Paulin

A la hora de elegir regalos, Will Ferrell no tiene que preocuparse por comprar joyas, algo que Paulin prefiere evitar debido a su temor a perderlas. Sin embargo, el actor revela que no tiene ningún problema en encontrar el regalo adecuado para ella. “Realmente me gusta regalar, precisamente cuando puedo dar algo verdaderamente especial”, asegura.

La relación de Ferrell con Paulin también refleja una mayor tendencia a la sencillez y a la autenticidad. Mientras que otros podrían sentirse presionados a hacer grandes gestos materiales, para ella lo más importante parece ser el cariño y la sinceridad detrás del obsequio, algo que su esposo supo interpretar muy bien a lo largo de los años.