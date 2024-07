Will Ferrell reveló porque su nombre original lo avergonzaba en su infancia

Will Ferrell afirmaba que su nombre prestaba a confusión REUTERS/Aude Guerrucci

El actor Will Ferrell reveló en el podcast “MeSsy” de Christina Applegate y Jamie-Lynn Sigler por qué su nombre real, John William Ferrell, le causó tanta vergüenza mientras crecía. Durante su intervención, Ferrell explicó que sus padres siempre lo llamaron “Will”, aunque su nombre legal era John, lo que le provocaba situaciones incómodas el primer día de clases.

Ferrell, de 56 años, recuerda que corregir a sus maestros era una experiencia incómoda. “Esto es algo menor en términos de -en realidad ni siquiera es un trauma- pero recuerdo sentirme muy avergonzado porque mi verdadero nombre es John, John William Ferrell, así que el primer día de escuela sería John”, explicó el actor. “El profesor decía algo como ‘¿John Ferrell?’ y para mí era muy vergonzoso tener que decirle ‘Mira, pero yo me llamo Will, no John’”.

Confusiones en clase

El problema no se resolvía rápidamente. “Durante la primera semana de clases, pasó como una semana hasta que el maestro recordó: ‘Así es, eres Will’. Y eso fue insoportable”, añadió Ferrell. “Así que el comienzo del año escolar siempre era algo así como: ‘Oh, Dios mío, odio esto. Tengo que recordarle al maestro que no soy John’”.

Will Ferrell actualmente forma parte de Mi villano favorito 4 REUTERS/Aude Guerrucci

Cuando Sigler le preguntó por qué no le gustaba el nombre John, Ferrell respondió: “No fue mi elección. Mis padres me llamaron John, pero me llamaban Will. Crecí como Will, pero según las reglas, mi nombre legal es John Ferrell”.

Ferrell reflexionó sobre estos recuerdos durante la entrevista: “No sé por qué me resultó tan vergonzoso tener que explicar ‘En realidad soy Will’”, recordó. Añadió que la gente podría considerarlo trivial, pero para él, era una fuente de vergüenza constante. “La gente probablemente escuchará esto y dirá ‘Eso es lo más tonto que he visto jamás’”, añadió Ferrell.

Colaboración en “Anchorman”

Durante la entrevista, Applegate y Ferrell también hablaron sobre su colaboración en la comedia “Anchorman” de 2004. Ferrell elogió la interpretación de Applegate como Veronica Corningstone, diciendo que ella cumplía con todos los requisitos para el papel. “Al final del día, Christina simplemente cumplía todos los requisitos: divertida, inteligente y dura, porque necesitábamos que Veronica se enfrentara a estos tontos, y ella era la persona más inteligente en la sala”, afirmó Ferrell.

El actor, conocido por su carrera en el mundo del espectáculo, también compartió detalles sobre su vida personal. Ferrell es padre de tres hijos: Magnus de 20 años, Mattias de 17 y Axel de 14, junto a su esposa Viveca Paulin, con quien ha estado casado por casi 24 años. En una entrevista anterior con People en 2017, Ferrell habló sobre la paternidad y la dinámica en su hogar, mencionando que siempre hay un gran volumen en casa, ya sea por diversión o discusiones.

Will Ferrell en la película Anchorman en 2004

Fiestas de cumpleaños en su casa

Ferrell también bromeó sobre las fiestas de cumpleaños para niños en su casa: “Estamos en la época de las fiestas de cumpleaños con un regalo de despedida, un castillo inflable, malabaristas y un camello vivo”, dijo. “Mi esposa y yo vamos en la dirección opuesta. Pensamos: ‘¿Adivina qué? Vamos a tener una fiesta en el jardín. Vamos a correr por ahí y, en un momento determinado, saldrá la tarta. ¿Me darán un regalo de despedida? Sí, un apretón de manos’”.

En cuanto a su carrera, Ferrell actualmente es parte del elenco de la nueva película animada Mi villano favorito 4. El actor sigue siendo una figura prominente en la comedia y el cine, y continuando su legado en la industria del entretenimiento.