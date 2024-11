Lana Del Rey anunció nuevo álbum y su esposo Jeremy Dufrene es la inspiración principal, según fans

El matrimonio de Lana Del Rey con Jeremy Dufrene es centro de atención en las discusiones de fans (REUTERS/Instagram)

La reconocida cantautora Lana Del Rey compartió los detalles de su próximo álbum, titulado The Right Person Will Stay, programado para su lanzamiento el 21 de mayo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la artista expresó su profunda gratitud por el proceso creativo: “Tan agradecida de que mis 13 canciones se hayan unido con mi hermoso trabajo entre Luke, Jack, Zach y Drew Erickson, entre otros. Feliz de que puedan escuchar algunas canciones antes de Stagecoach, comenzando con Henry. Con amor siempre”.

La cantante anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "The Right Person Will Stay", programado para el 21 de mayo (Instagram/@honeymoon)

En la publicación etiquetó a varios colaboradores habituales, incluyendo a Jack Antonoff, Luke Laird, Drew Erickson y su hermana Caroline Chuck Grant.

Antonoff y Erickson ya habían participado en su anterior álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lanzado en 2023. En cuanto a Laird, es particularmente reconocido en la escena country por su trabajo con artistas de renombre como Carrie Underwood, Eric Church y Thomas Rhett.

Cabe recordar que Del Rey originalmente había anunciado un proyecto discográfico de género country llamado Lasso durante un evento previo a los premios Grammy en Los Ángeles. Por ahora, no es claro si se trataría del mismo álbum con un título distinto.

Jack Antonoff, Luke Laird y Caroline Grant están entre los colaboradores habituales mencionados por Lana (Evan Agostini/Invision/AP)

“Si no pueden notarlo por nuestros ganadores y artistas, el negocio musical se está volviendo country. Nos vamos al country. Está sucediendo. Por eso Jack [Antonoff] me ha seguido a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, durante los últimos cuatro años”, declaró en aquella ocasión.

En enero, ya había generado expectativas al compartir un adelanto de la canción “Henry, Come On”, etiquetando a Luke Laird en su publicación de Instagram. Dicha estrategia de comunicación directa con sus fans ha sido característica de su estilo musical y de promoción.

La artista de 39 años también adelantó una extensa gira por Reino Unido e Irlanda para 2025, que iniciará el 23 de junio en Cardiff, Gales. Previamente, tiene programada su presentación en el festival Stagecoach en abril, lo que sugiere un año musical intenso para la cantante.

La artista seguirá una extensa gira por Reino Unido e Irlanda en 2025, anticipando un año intenso (EFE/Alejandro Garcia)

¿Lana Del Rey se inspiró en su esposo Jeremy Dufrene?

La noticia del nuevo álbum provocó una reacción inmediata y efusiva entre los seguidores de Lana Del Rey, quienes comenzaron a especular febrilmente sobre el significado del título The Right Person Will Stay.

La mayoría de los fanáticos relacionaron instantáneamente el nombre con su reciente matrimonio con Jeremy Dufrene, un guía de caimanes y capitán de airboat de 49 años, con quien contrajo nupcias en septiembre de este año.

Un usuario en Reddit comentó con humor: “La persona correcta es un capitán de airboat”, mientras otro escribió con entusiasmo: “Seguramente sea sobre ese hombre de los caimanes”.

Por otro lado, un fan en X (anteriormente Twitter), escribiendo en portugués, reflexionó: “Una vez más, Lana Del Rey cambia el título de un álbum. Aunque el título ‘La persona correcta se quedará’ suena como una indirecta para sus ex y se refiere a Jeremy Dufrene”.

La relación con Jeremy Dufrene parece ser una influencia significativa en las nuevas canciones de Lana Del Rey (Facebook/Jeremy Dufrene)

La propia Del Rey ha sido históricamente reservada sobre los detalles de sus proyectos musicales. En una entrevista con la revista People del pasado octubre, abordó algunos detalles acerca de Lasso.

“Creo que todas las canciones han sido de corte Americana y quiero esperar a ver cómo se siente la atmósfera musical”, señaló. Y en otra declaración, añadió: “Si hay una pausa energética que casi se siente física, entonces tengo que esperar y no sé por qué”.

Antes de celebrar su boda con Jeremy Dufrene, la cantante expresó en una entrevista con Vogue Italia su visión romántica del amor: “Cuando me case, será con alguien que, como yo, cree que el amor es suficiente. Seré suficiente para él, y él será suficiente para mí”.

Sobre su nueva relación, Lana Del Rey recientemente rompió su silencio: “Jeremy es el único. Es increíble. Y somos muy felices”.