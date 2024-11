Paul Mescal, el nuevo “Gladiador”: “Quise hacer un guerrero, pero con dudas y miedos como cualquiera de nosotros”

El nuevo avance de la película dirigida por Ridley Scott revela que Lucio (Paul Mescal) es en realidad el hijo de Máximo (Russell Crowe) y no su sobrino como creían algunos.

Paul Mescal viene recorriendo un camino impresionante en Hollywood, pasando de papeles en el cine independiente (Aftersun, All of Us Strangers) a protagonizar grandes producciones. Este jueves, por fin, llega a los cines Gladiador 2, la esperada secuela del clásico de 2000 dirigida por Ridley Scott, y con esta película el actor llega a uno de los momentos más decisivos de su carrera.

Para el joven actor irlandés, asumir el papel protagónico en una saga tan icónica representa un punto de inflexión que podría consolidarlo como una de las grandes figuras de su generación.

Ridley Scott confía en Mescal para liderar la esperada secuela del clásico épico (REUTERS)

Mescal atrajo la atención internacional en 2020 con su papel de Connell Waldron en Normal People, la serie basada en la novela de Sally Rooney. Allí demostró una capacidad extraordinaria para transmitir la vulnerabilidad y complejidad emocional de su personaje, lo que le valió una nominación al Emmy.

Su talento no pasó desapercibido y Ridley Scott lo eligió para liderar la secuela de Gladiador 2, en la que Mescal se enfrenta al desafío de interpretar un rol heroico en un género en el que su carrera no había incursionado hasta ahora.

Una de romanos

Para el actor irlandés de 28 años, la responsabilidad es enorme; se sabe, el film original, lanzado en el año 2000, se convirtió en un fenómeno cultural y marcó un antes y un después en el género épico, consagrando a Russell Crowe como un héroe inolvidable y, a la vez, confirmando a Ridley Scott (Blade Runner, Alien, por citar sólo dos de sus clásicos) como uno de los grandes cineastas contemporáneos.

“Siento una gran responsabilidad: el cine épico necesita un impulso en la taquilla, y si películas como Gladiator no lo logran, sería preocupante”, admitió ante Variety

Mescal asume el reto con humildad y seriedad, consciente de que encarnar a un héroe de esta magnitud no es sólo una actuación, sino un legado. “Siento una gran responsabilidad: el cine épico necesita un impulso en la taquilla, y si películas como Gladiator no lo logran, eso sería preocupante”, admitió el actor en una entrevista con Variety.

Paul sabe que no sólo debe cumplir con las expectativas de los fanáticos de la primera película, sino también ofrecer una interpretación que resuene en un contexto actual. “No es sólo llenar los zapatos de Russell Crowe; es traer algo propio al papel, una verdad emocional que se sienta auténtica”, comentó el actor.

“Este personaje no es sólo un hombre forzudo... deseo que el público vea en él sus propias luchas”, explicó el actor irlandés de 28 años (REUTERS)

La película original, con la figura imponente de Máximo Décimo Meridio, se centraba en temas de venganza y justicia que cautivaron al público. Dos décadas después, el personaje de Mescal tiene que encontrar su propio camino en una narrativa que responda a un mundo y una audiencia diferentes.

“Quiero que este personaje no sea sólo fuerte, sino que tenga profundidad, que el público vea en él sus propias luchas”, explicó, consciente de la importancia de construir un héroe que conecte emocionalmente.

Ridley Scott confió plenamente en Mescal para el rol, y enfatizó que no busca una mera réplica de Máximo. Según el director, el personaje de Paul aportará una nueva dimensión, llena de matices emocionales y dilemas internos que lo harán único. El famoso actor se comprometió con esta visión, entendiendo que la grandeza del héroe no reside únicamente en su fuerza física, sino en su vulnerabilidad.

Un momento del rodaje, con Ridley Scott marcándole una escena a Mescal. El actor logró reconocimiento mundial con la serie Normal People

“Creo que hay un poder real en mostrar a un héroe que, aunque tenga habilidades y valentía, también tenga... ¿temores?”, expresó en la nota con Variety. Y enfatiza que se trató de darle autenticidad al personaje, humanizándolo y alejándose de los arquetipos tradicionales del género. La preparación de Paul fue intensa, tanto física como emocionalmente.

“Dejame decirlo de esta manera -insiste para redondear el concepto-: quise hacer un guerrero, sí, pero con dudas y miedos como cualquiera de nosotros; un tipo que pese a todo puede seguir adelante”.

El renacimiento del género épico

La nueva entrega promete emoción e innovación, combinando la fuerza y vulnerabilidad humanas (REUTERS)

Con el estreno de Gladiador 2, Ridley Scott y Paul Mescal buscan revivir el género épico para una nueva generación. El filme no es sólo una secuela, además es un intento de recuperar la grandeza de un tipo de cine que perdió el protagonismo frente a las franquicias de superhéroes.

Mientras el Gladiator original marcó un hito con la figura de Máximo, ahora Mescal tiene la tarea de traer una versión renovada del héroe épico, marcada por una profunda vulnerabilidad y complejidad emocional. “No quiero que mi personaje sea sólo un guerrero; quiero que el público vea sus luchas internas”, afirmó Paul.

Ridley Scott, quien combina realismo y dramatismo en sus producciones épicas, diseño Gladiator II no sólo para emular el éxito de la primera película, sino para conectar con el público actual a través de temas universales como la identidad y la redención.

El director, Ridley Scott, asume con esta saga el desafío que suponer competir con el rotundo éxito global de la primera parte, protagonizada por Russell Crowe en el año 2000 (EFE)

“La idea no es hacer una simple secuela, sino construir una historia que refleje el mundo en el que vivimos hoy”, explicó Scott, quien se apoyó en tecnología avanzada para recrear batallas y escenarios históricos con un realismo impresionante.

A diferencia de los héroes de antaño, el personaje de Mescal no es una figura idealizada; es un hombre vulnerable, con dilemas internos que reflejan las inquietudes de los espectadores actuales.

Otro de los grandes momentos de Mescal se dio en 2022, con Aftersun, película por la que recibió una nominación al Oscar como mejor actor (REUTERS)

“Me interesa un tipo de heroísmo basado en la resistencia emocional”, redondea Mescal ante Variety. Una narrativa que no sólo apela a la nostalgia, a la vez ofrece una versión del héroe épico que mezcla la fuerza física con la lucha emocional, buscando resonar profundamente en el público.

La pregunta es: ¿Gladiador 2 marcará el inicio de una nueva etapa para el cine épico? ¿Tiemblan los superhéroes?