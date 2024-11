Megan Fox anunció su embarazo: “Nada está realmente perdido”

Megan Fox confirmó en sus redes sociales que espera su primer hijo con Machine Gun Kelly (Créditos: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo. Instagram/ Megan Fox)

En febrero de este año, Machine Gun Kelly, lanzó “Don’t Let Me Go”, una canción en la que expresó el dolor que sintió por perder al hijo que esperaba junto a Megan Fox en 2021. Durante una entrevista en Good Morning America, la actriz confesó que fue algo muy difícil de sobrellevar.

“Nunca había pasado por algo así en mi vida. Tengo tres hijos, así que fue muy difícil para los dos. Y nos embarcó en un viaje muy salvaje juntos y por separado. Tratando de navegar, ‘¿Qué significa esto? ¿Por qué ha pasado esto?”, explicó.

Ahora, la famosa de 38 años y el músico de 39 años esperan un bebé. Megan Fox lo dio a conocer este lunes a través de su cuenta de Instagram, en donde posteó una fotografía en la que se le ve cubierta de aceite mientras sostiene su abultado estómago. En la descripción de la publicación colocó: “Nada está realmente perdido. Bienvenidos de nuevo“.

Megan Fox espera un bebé arcoiris después de tener un aborto espontáneo en 2021 (Créditos: Instagram/ Megan Fox)

Además, la protagonista de Jennifer’s Body también mostró una foto de su prueba de embarazo positiva. La publicación, que ya lleva hasta el momento 1,3 millones de likes, es la única que aparece en el perfil de la estrella de Hollywood, incluso, sus seguidos marcan un cero.

Recordemos que Megan Fox ya es madre de tres hijos: Noah (11 años), Bodhi, (9 años) y Journey (7 años). Los niños fueron fruto de su matrimonio con Brian Austin Green, de quien se divorció en 2019, pero, quedaron en buenos términos, ya que durante un episodio de su podcast, el actor afirmó que nunca dejaría de amarla: “Siempre la amaré y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”, comentó.

Por su parte, Colton Baker, nombre real de Machine Gun Kelly, es padre de una adolescente de 15 años, Casie, quien tuvo junto a su ex novia Emma Cannon en 2009.

Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzaron una relación en 2020 cuando se conocieron el set de “Midnight in the Switchgrass”. Dos años después, el rapero le propuso matrimonio, sin embargo, en marzo de 2023 la actriz le dijo al medio WWD que su compromiso terminó, pero que estarán unidos por siempre. En ese momento, declaró: “Este aborto espontáneo fue realmente trágico para mí y me dejó con mucho dolor y mucho sufrimiento. Siempre habrá un vínculo con él, pase lo que pase. No puedo decir cuál será, pero siempre estaré conectada a él de alguna manera”.

A pesar de las rupturas que han tenido en su relación, Megan Fox aseguró que siempre tendrá un vinculo con Machine Gun Kelly (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

En el libro de poesía que escribió Fox, “Pretty Boys Are Poisonous”, el cual fue puesto en a las librerías desde noviembre de 2023, relató que cuando el músico actuó en los Billboard Music Awards 2021, dedicó el set a su “hijo por nacer”.

Asimismo, la actriz escribió en este poemario sobre la prematura pérdida del que sería el primer hijo con Machine Gun Kelly: “Hay una ecografía a tu lado de la cama, de 10 semanas y 1 día ¿Crees que si hubiera podido, habría dejado una nota de suicidio?”, escribió en el libro, que incluyó en su página final un dibujo de una mujer con un bebé en brazos.

Megan Fox habló de la pérdida de su primer hijo con Machine Gun Kelly en su libro de poemas Pretty Boys Are Poisonous (Créditos: Instagram/ Megan Fox)

Hasta el momento, el rapero no se ha pronunciado respecto a la publicación de Megan Fox sobre el embarazo, ni se sabe cuándo nacerá este bebé, aunque, en las redes sociales se rumora que el parto se daría en los primeros meses de 2025, ya que algunos usuarios juzgaron que tiene aproximadamente seis meses de embarazo.