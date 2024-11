“Voy a decir algo aterrador”: Ariana Grande anunció cambios importantes en su carrera

Después de dos décadas de ser uno de los musicales más queridos y duraderos en el escenario, este noviembre, Wicked hace su tan esperado viaje a la pantalla grande en un espectacular evento cinematográfico que definirá a una generación. (Universal Pictures)

Bajo los reflectores y en plena evolución, Ariana Grande se encuentra en una encrucijada profesional. A los 31 años y en la cima de su carrera en el pop, la cantante y actriz ha revelado algo que sacudió a sus seguidores en un giro inesperado: planea reducir drásticamente su ritmo en la música para dedicarse al teatro, su pasión inicial. Este nuevo capítulo para Grande, impulsado por su rol en la próxima película de Wicked, le ha permitido redescubrir sus raíces artísticas y replantear sus prioridades profesionales.

En el podcast Las Culturistas, conducido por Bowen Yang y Matt Rogers, la artista soltó una declaración que sorprendió al mundo del espectáculo: “Voy a decir algo muy aterrador, que asustará muchísimo a mis fans y a todo el mundo, pero los amo, y lo aceptarán”, anunció. Ariana se mostró firme en su deseo de no continuar a la misma velocidad en la música pop: “Siempre voy a hacer música, siempre voy a subirme al escenario, siempre voy a hacer cosas pop, lo prometo. Pero no creo que hacerlo al ritmo que lo he estado haciendo durante los últimos 10 años, sea lo que veo para los próximos 10 años”, explicó en el episodio.

Ariana Grande desea reducir su presencia en la música pop para priorizar el teatro (Reuters)

Grande comenzó su carrera a los 15 años en el musical de Broadway 13 y, aunque se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música pop, parece que el teatro es el lugar donde realmente encuentra satisfacción. En la misma entrevista, confesó: “Es mi corazón”, refiriéndose al teatro musical. Este regreso a sus raíces le ha permitido reconectarse con la comedia y la interpretación en un nivel más profundo, algo que describió como una experiencia sanadora. “Reconectarme con esta parte de mí que empezó en el teatro musical y que ama la comedia… me cura hacerlo”, agregó la cantante, revelando así la importancia emocional que representa esta nueva fase en su carrera.

Además de reducir su ritmo en la música, Ariana planea dar protagonismo a su faceta como actriz, un ámbito en el que se siente con libertad para explorar y desarrollar sus habilidades. En su búsqueda de proyectos significativos, enfatizó que no busca simplemente más papeles, sino aquellos en los que pueda aportar algo valioso y honrar el material. “Me encantaría hacer cualquier cosa que tenga sentido, cualquier papel que consideremos adecuado o en el que pueda hacer un buen trabajo o respetar el material”, explicó.

La decisión de Grande está inspirada por su próximo papel en Wicked (Reuters)

Luego de años en la industria musical, donde ha lanzado seis álbumes en siete años, Ariana Grande reflexiona sobre el ritmo frenético que mantuvo durante su carrera en el pop y su deseo de adoptar una aproximación más pausada. Con la perspectiva que le ha otorgado su papel en Wicked, la cantante expresó sus expectativas de estabilidad a largo plazo y su entusiasmo por explorar papeles más cómicos y teatrales.

El esfuerzo detrás de Glinda en Wicked

A pesar de su estatus como superestrella, Ariana se enfrentó a una realidad inesperada: la necesidad de audicionar para el codiciado papel de Glinda en Wicked, un rol que ya había sido interpretado por la aclamada Kristin Chenoweth en Broadway. En una entrevista para el New York Times, Grande compartió cómo algunos de sus colaboradores le recomendaron no audicionar, aludiendo a que su carrera ya estaba establecida.

Sin embargo, Ariana insistió en hacerlo, convencida de que el papel debía ganarse: “Algunos miembros de mi equipo en ese momento me decían: ‘Ni siquiera deberías hacer una audición’, y yo les respondía: ‘No lo entiendes, por supuesto que tengo que hacerlo. Esto es algo que hay que ganarse’”. Con esta convicción, aseguró haberse lanzado a fondo en el proyecto: “Tengo mucho que demostrar y me he lanzado a ello con todas las fuerzas que he podido”.

Gracias a su papel como Glinda, ahora busca roles significativos en el cine (Reuters)

La experiencia de audicionar y prepararse para el papel ha servido a Ariana como un impulso para retomar el rumbo hacia una carrera que incorpore tanto la música como la actuación en una expresión artística integral.

El arte de redescubrirse

Ariana Grande ahora está en un momento de redescubrimiento, volviendo al espacio que la vio nacer como artista. Su elección de dar un paso atrás en la música y su renovada pasión por el teatro musical representan una declaración personal: la de una artista que busca autenticidad y propósito. En cada nota y cada escena, Ariana se reencuentra con la esencia de su arte, recorando que, en ocasiones, la mejor manera de avanzar es volver a donde todo comenzó.