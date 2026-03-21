Imponen 50 años de cárcel en caso de homicidio múltiple en Panamá

La Asamblea Nacional analiza un proyecto para introducir la prisión perpetua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue condenado a 50 años de prisión, la pena máxima en el ordenamiento jurídico panameño, tras ser hallado culpable de homicidio doloso agravado y de tres cargos de homicidio en grado de tentativa, en un hecho ocurrido en junio de 2020 en Pacora, sector este de la capital, donde irrumpió armado junto a otros sujetos y abrió fuego contra varias víctimas.

La decisión se produjo luego de que un Jurado de Conciencia emitiera un veredicto de culpabilidad, sustentado en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Además de la pena principal, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años una vez cumplida la condena.

Este caso no es aislado. En los últimos meses, Panamá ha registrado varias sentencias que alcanzan o se aproximan al máximo de 50 años, reflejando un endurecimiento en la aplicación de la ley frente a delitos de alto impacto.

Las autoridades han insistido en que estas decisiones responden a la gravedad de los hechos y a la necesidad de enviar un mensaje claro frente a la violencia, especialmente en escenarios donde se utilizan armas de fuego y se pone en riesgo a múltiples personas.

Las autoridades insisten en que las penas buscan frenar la reincidencia. (Colprensa)

Otro caso relevante se registró en el corregimiento de El Chorrillo, donde un hombre recibió una condena de 45 años de prisión como coautor de homicidio doloso y tentativa de homicidio en perjuicio de cuatro personas.

El hecho, ocurrido en enero de 2023, dejó dos víctimas fatales —padre e hijo— y dos heridos, entre ellos un menor. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Apelaciones, tras un recurso de anulación, consolidando la sentencia inicial.

En paralelo, otros fallos recientes muestran la diversidad y complejidad de los delitos que están llegando a los tribunales. En Panamá Oeste, un hombre de 50 años fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por violación agravada y actos libidinosos agravados contra una menor de 11 años, hechos ocurridos entre 2023 y 2024 en Capira.

La sentencia incluyó también una inhabilitación para trabajar en entornos con menores, evidenciando el enfoque de protección a víctimas vulnerables.

En la provincia de Los Santos, un ciudadano fue condenado a 24 años y 9 meses de prisión por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, en un caso vinculado al hallazgo de dos personas sin vida en Tonosí en 2024.

La investigación mantiene a más de 20 personas bajo detención provisional, lo que evidencia la dimensión estructural de algunos de estos delitos y su posible conexión con redes criminales.

Los tribunales continúan aplicando el máximo de 50 años en casos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de condenas severas ocurre en un contexto de creciente presión social por endurecer las penas en Panamá. Actualmente, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley que busca establecer la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, iniciativa que se mantiene en primer debate desde finales de 2025, con avances limitados pero con un respaldo ciudadano cada vez más visible.

El anteproyecto plantea modificar el Código Penal para introducir la cadena perpetua como una sanción excepcional, aplicable en casos de homicidios especialmente crueles, múltiples víctimas o delitos vinculados al crimen organizado.

La propuesta incluye situaciones como asesinatos con ensañamiento, asfixia, fuego o mutilación, así como crímenes que generen peligro colectivo o que involucren a asesinos en serie.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a un incremento de la violencia extrema en el país y a la percepción de que las penas actuales, incluso las máximas de 30 o 50 años, no siempre resultan proporcionales a la gravedad de ciertos crímenes.

También se argumenta que la medida busca evitar la reincidencia y reforzar la protección de la vida como bien jurídico fundamental.

En 2025 se registraron 593 homicidios en Panamá a nivel nacional. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate, sin embargo, no está exento de cuestionamientos. Expertos en derecho penal han advertido que la introducción de la cadena perpetua implica retos constitucionales y debe evaluarse en función de los principios de proporcionalidad, resocialización y derechos humanos.

Aun así, el tema ha ganado terreno en la agenda pública, impulsado por casos de alta violencia que han generado conmoción nacional.

Mientras la discusión legislativa avanza lentamente, los tribunales continúan aplicando el marco vigente, con un patrón cada vez más frecuente de condenas altas en delitos graves.

La combinación de decisiones judiciales severas y propuestas de reforma penal refleja un momento de tensión entre castigo y política criminal, en el que el país busca redefinir su respuesta frente a la violencia.