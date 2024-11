Así vivió Diddy su cumpleaños 55 tras las rejas

Sean "Diddy" Combs tuvo comida especial en la prisión de Nueva York. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, Archivo)

Sean “Diddy” Combs cumplió 55 años este lunes 4 de noviembre, sin embargo, su festejo tuvo que abstenerse de los lujos y grandes reuniones con amigos a los que está acostumbrado dado que el rapero está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, debido a las múltiples acusaciones en su contra por delitos sexuales.

Tan solo hace cinco años, para celebrar sus 50 años, en 2019, ‘Diddy’ armó una mega fiesta en su mansión de Beverly Hills, California, donde invitó a importantes artistas de la industria musical como Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Pharrell, Post Malone y Kate Beckinsale.

Pero, fueron precisamente en estas reuniones en las que supuestamente se cometieron delitos sexuales, ya que varias personas han señalado al rapero como su agresor. Desde exguardias de seguridad, artistas debutantes y hasta niños de entre 10 y 15 años, aseguraron haber sido abusados por Combs.

Sean Diddy Combs se codeaba con la élite de la industria musical (créditos: Instagram)

A pesar del encierro, el artista puedo tener el privilegio de comer pizza y pastel para celebrar una vuelta más al sol. La revista People, aseguró que, durante la mañana, Combs tuvo la oportunidad de elegir como desayuno, fruta, avena, pan integral, galletas, papas doradas al horno y una rebanada de pastel. Mientras que para el almuerzo, el menú incluyó tacos de pollo, pizza de queso o chili; además de diferentes guarniciones a elegir como arroz, salsa o ensalada de col.

Para la cena, el interprete de Can’t Nobody Hold Me Down pudo disfrutar de pavo asado, arroz, salsa, frijoles negros, zanahorias, pan integral y arroz frito con pollo o tofu. Cabe aclarar que este menú no solo fue para Sean “Diddy” Combs, ya que fue establecido por la Agencia Federal de Prisiones como una especie de regalo para todos los recluidos.

Además, pudo tener acceso a un dulce como Nutella, chocolate caliente o Snickers, siempre y cuando tenga fondos suficientes en su cuenta del economato. De lo contrario, no se servirá postre ni con el almuerzo ni con la cena.

Sean 'Diddy' Combs cambió las comidas lujosas por el menú de la prisión de Nueva York (Créditos: EFE/PAUL BUCK)

Asimismo, Marc Agnifilo, quien es el abogado del rapero de 55 años informó en el pasado que una de las cosas más difíciles para el también productor es adaptarse a la comida de la cárcel: “Creo que la comida es probablemente la parte más dura“, expresó a las puertas del juzgado de Manhattan.

Incluso, la defensa del músico ha intentado por alrededor de dos meses que las autoridades le den arraigo domiciliaro, pero, dado la gravedad de las denuncias, esto no ha sido posible.

Ya se habia revelado que la comida es uno de los retos más grandes para Diddy en prisión REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo

Y es que Sean “Diddy” Combs enfrenta cargos de abuso y tráfico sexual, así como asociación delictiva, por lo que los USD 50 millones de dólares, más vigilancia las 24 horas que ofreció su abogado no sirvieron de algo, puesto que el juez consideró que la estrella era un “riesgo de fuga” y “un peligro para la comunidad”.

“Estamos decepcionados con la decisión de la Fiscalía de seguir adelante con lo que consideramos un proceso injusto contra el Sr. Combs”, declaró Marc Agnifilo a The Independent.

Será hasta el próximo 5 de mayo de 2025, cuando el famoso comparezca ante la corte de Nueva York. De resultar culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua.