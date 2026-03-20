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El hombre que nunca pierde: la pelea millonaria de Chuck Norris por “Walker, Texas Ranger”

El actor que encarnó a un ranger implacable también defendió sus derechos fuera de la ficción

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Contra todo pronóstico, la repetición
Contra todo pronóstico, la repetición de la serie noventera se impuso en la televisión peruana, dejando claro que el carisma de Chuck Norris sigue siendo imbatible frente a las nuevas apuestas locales (El Universo)

La muerte de Chuck Norris a los 86 años no solo ha reactivado el recuerdo de su figura como ícono del cine de acción, sino también el peso de una de sus obras más emblemáticas: Walker, Texas Ranger.

La famosa serie seguía la vida de Cordell Walker, el ranger experto en artes marciales y defensor implacable de la justicia en Dallas. El personaje encarnaba una figura de orden moral clara, acompañado por aliados como Jimmy Trivette (Clarence Gilyard), C.D. Parker (Noble Willingham) y la fiscal Alex Cahill (Sheree J. Wilson), quien luego se convirtió en su pareja.

Una serie que estuvo a punto de desaparecer

Lejos de nacer como un éxito asegurado, Walker, Texas Ranger estuvo cerca de no llegar nunca a la pantalla. Según recuerda Variety en un informe, la serie atravesó una crisis casi fulminante en plena producción de su primera temporada en 1993. La compañía Cannon TV, encargada de financiar el proyecto, se quedó sin fondos y detuvo definitivamente el rodaje.

El futuro de la serie era oscuro en ese contexto. Contra todo pronóstico, CBS decidió emitir el episodio piloto de dos horas el 21 de abril de 1993.

La clásica serie del ranger
La clásica serie del ranger tejano volvió al horario estelar y se coronó como lo más visto del día. Chuck Norris impuso su ley en la televisión peruana con más rating que los programas actuales (La Vanguardia)

El resultado del material fue inmediato: el estreno dominó su franja horaria con un rating de 16.5 y un 27% de share. Ese rendimiento, impulsado por una fuerte promoción durante el torneo de la NCAA, convenció a la cadena de seguir apostando por la serie policial, incluso cuando solo había material suficiente para cuatro horas de emisión pese a que originalmente se habían encargado 13 episodios.

A partir de ese punto, CBS se asoció con Columbia Pictures Television para retomar la producción. Lo que siguió fue una de las rachas más estables de la televisión estadounidense de los años noventa: ocho temporadas al aire hasta 2001 que incluso llegaron a ser retransmitidas internacionalmente.

Para Chuck Norris, el éxito de Walker, Ranger de Texas implicó su inmortalización definitiva en la cultura popular y también se elevó su valor en la industria. Según Fortune, el actor llegó a cobrar 375.000 dólares por episodio a lo largo de 203 capítulos, una cifra que superaba ampliamente a la del resto del elenco.

‘Walker, Texas Ranger’ popularizó a
‘Walker, Texas Ranger’ popularizó a Chuck Norris como ícono cultural y generó frases y memes asociados a su personaje.

Una millonaria batalla legal

Pero el legado de Walker, Texas Ranger no terminó con el episodio final que reunió a 10.82 millones de espectadores en mayo de 2001. Años después, la serie volvería a colocar a Norris en el centro de la escena, esta vez en los tribunales.

En 2018, el actor demandó a CBS por más de 30 millones de dólares, alegando que la cadena no había cumplido con su contrato. Según Fortune, Norris tenía derecho al 23% de las ganancias del programa, pero sostuvo que la empresa estructuró acuerdos de distribución —incluyendo ingresos por streaming desde 2004— de forma que evitaban activar esa cláusula.

Para entonces, la serie había generado más de 692 millones de dólares en ingresos totales, lo que hacía aún más significativa la disputa.

La batalla legal se resolvió en julio de 2023 mediante un acuerdo extrajudicial, cuyos términos no fueron revelados. CBS se limitó a señalar a la prensa que “las partes resolvieron la disputa”.

Murió Chuck Norris a los
Murió Chuck Norris a los 86 años.

La conciliación habría sumado una buena cantidad de dinero a la impresionante fortuna que acumuló en más de cinco décadas de carrera: un estimado de 70 millones de dólares.

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