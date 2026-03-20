El impacto de la muerte de Chuck Norris en sus hijos: “Nunca estás preparado para perder a un padre”

Danilee y Dakota Norris compartieron recuerdos íntimos de su padre tras su fallecimiento a los 86 años. (Capturas: Instagram/d.ani.lee)

Los hijos menores del legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris se pronunciaron por primera vez tras la muerte de su padre a los 86 años. A través de emotivos mensajes en redes sociales, los gemelos Danilee y Dakota Norris (24) recordaron no solo su figura pública como ícono del cine de acción, sino también su faceta más íntima como padre, guía y modelo a seguir.

Danilee Norris compartió en Instagram una serie de fotografías junto al aclamado actor. Las instantáneas, que retratan recuerdos desde su infancia hasta años recientes, fueron acompañadas de un extenso texto en el que expresó el profundo impacto emocional que atraviesa su familia.

“No creo que ‘dolor’ sea la palabra suficiente para describir las emociones que mi familia y yo estamos atravesando en este momento… perder a un padre es algo para lo que nunca estás preparado”, escribió.

“Mi papá fue mi protector desde el momento en que nací, y desde que me tomó en sus brazos he sido su niña pequeña”, dijo Danilee. La joven también resaltó el contraste entre la imagen pública de dureza de Norris y su verdadera personalidad en el ámbito familiar: “Su exterior de guerrero solo era igualado por su corazón, que estaba lleno de amor”.

Fotografías familiares acompañaron los mensajes de despedida de Danilee y Dakota en redes sociales. (Capturas: Instagram/d.ani.lee)

La hija del actor subrayó además el legado emocional que recibió de él: “Él ha sido mi lugar seguro en los últimos 24 años y me siento constantemente llena de gratitud por toda la sabiduría y el amor que nos ha otorgado a mi hermano y a mí. Siempre continuaré su legado y brindaré a otros esa compasión que él mostraba con tanta frecuencia”.

“No podría haberle pedido a Dios un padre más increíble… gracias por apoyarme en todas mis pasiones y por impulsarme a no temer a lo imposible”, concluyó.

Por su parte, Dakota Norris también compartió fotografías que reflejan momentos cotidianos entre padre e hijo.

“Fue el mejor padre que pude tener”, escribió Dakota Norris en su despedida. (Capturas: Instagram/d.ak.ot.a)

“Papá, es difícil encontrar las palabras para esto, pero haré lo mejor que pueda”, comenzó su mensaje. “Has sido el hombre al que admiré toda mi vida”.

“Tu generosidad, tu amabilidad, tu coraje, tu integridad, tu fuerza, tu disciplina y tu fe en Dios fueron solo algunas de las cosas que siempre admiré de ti”, destacó en su homenaje.

“Fuiste el mejor padre que Dios pudo haberme dado y el mejor hombre que he conocido. No importaba por lo que estuviera pasando, siempre estabas ahí. Honestamente, no creo que haya pasado un solo día sin que me dijeras cuánto me amabas”, recordó.

El joven cerró su mensaje con una promesa: “Espero poder vivir una vida que te honre y te haga sentir orgulloso. Te amo, papá. Te extrañaré para siempre”.

En vida, el actor compartía postales familiares en sus redes sociales (Instagram)

Qué se sabe de la muerte de Chuck Norris

La familia del actor confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido el viernes 20 de marzo. En él señalaron que la muerte fue “repentina” y pidieron se respete su privacidad durante el luto.

Según reportes citados por PEOPLE, el actor había sido llevado de emergencia a un hospital en Hawái el jueves 19 de marzo, pocos días después de haber celebrado su cumpleaños número 86 con una publicación en redes sociales donde se mostraba entrenando y boxeando.

De las películas de karate a la televisión, Chuck Norris construyó una trayectoria que lo convirtió en símbolo del cine de acción. (IMDb)

Chuck Norris alcanzó la fama en las décadas de 1970 y 1980 gracias a sus películas de artes marciales y acción. Su ingreso al cine se produjo con una inolvidable escena de lucha junto a Bruce Lee en el filme El furor del dragón.

En el plano personal, Norris estuvo casado con Gena O’Kelley desde 1998, con quien tuvo a los gemelos Danilee y Dakota. Además, fue padre de otros tres hijos: Mike y Eric, fruto de su primer matrimonio con Dianne Holechek, y Dina, a quien conoció cuando ella ya tenía 26 años.