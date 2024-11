Ben Affleck sorprendió lanzando un inesperado elogio hacia Jennifer Lopez

Ben Affleck sorprendió con elogios hacia Jennifer Lopez a pesar de estar en proceso de divorcio (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Ben Affleck ha sorprendido a muchos con su elogioso comentario sobre la actuación de su aún esposa, Jennifer Lopez, en la película próxima a estrenarse, Unstoppable. A pesar de que están atravesando un complejo proceso de divorcio, el actor no escatimó en adjetivos positivos al referirse a su interpretación en este drama deportivo.

En una entrevista para Entertainment Tonight, el dos veces ganador del Oscar afirmó que “Jennifer es espectacular” interpretando a Judy Robles. La respuesta provocó asombro, especialmente después de que este último año la relación entre ambos artistas ha estado llena de tensión.

Affleck destaca la pasión del equipo de "Unstoppable", incluyendo a William Goldenberg, Don Cheadle y Bobby Cannavale (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, destacó la pasión compartida de todo el equipo, mencionando también al director William Goldenberg y a otros actores como Don Cheadle y Bobby Cannavale. “Es otra muestra de películas que realmente nos enorgullecen”, detalló Affleck en referencia a su colaboración con su amigo y socio de producción de Artists Equity, Matt Damon.

La película, que será estrenada el 6 de diciembre, cuenta la historia del luchador amateur Anthony Robles, personificado por Jharrel Jerome, quien logró ser campeón a pesar de haber nacido con una sola pierna. Affleck explicó que el film “es muy diferente pero está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos”, según recogió Daily Mail.

"Unstoppable" narra la historia del luchador Anthony Robles y será estrenada el 6 de diciembre (REUTERS/Yara Nardi)

Jennifer, por su parte, se ha mostrado resiliente frente a los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado recientemente. En una reveladora entrevista publicada por Interview magazine, compartió cómo su perspectiva sobre la vida ha evolucionado con la experiencia.

“Creo que toda mi vida he estado intentando demostrar que soy lo suficientemente buena, hasta que he llegado a donde estoy ahora”, afirmó la artista. “Me doy crédito, le digo a esa niña que creció en el Bronx: Has hecho un muy buen trabajo por ti misma”, señaló Lopez. Y es que, a lo largo de más de una década de carrera y relaciones complejas, Lopez ha aprendido a lidiar con la adversidad.

Jennifer Lopez reflexionó sobre su crecimiento personal y profesional en una entrevista con Interview magazine (REUTERS/Mark Blinch)

“Hemos pasado por muchas cosas que nadie sabe, y has perseverado”, dijo en referencia a sus vivencias personales. “Hay algo que decir al respecto, porque las cosas pueden cambiar tu vida de tal manera que te dan ganas de rendirte y decir: ‘A la mierda, esto es demasiado duro, no quiero seguir haciéndolo’. Pero no estoy ahí. Me niego a no darme todo lo que esa niña se merece”.

Por otro lado, la relación entre Affleck y Lopez ha sido tema de conversación desde que se conociera su divorcio. La actriz y cantante presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, exactamente dos años después de haberse casado en la finca de Ben en Georgia.

En 2023, Affleck describió su colaboración profesional con Lopez como "un placer al trabajar juntos" en "Unstoppable" (Amazon MGM Studios)

Con esto, se puso fin a la narrativa de reconciliación que había comenzado en 2021, cuando la pareja decidió retomar la relación que había quedado inconclusa desde hace casi dos décadas. “En última instancia, fue la mejor boda que podríamos haber imaginado”, dijo Lopez en su newsletter On the JLo.

La relación entre ambos artistas comenzó originalmente en 2002, pero enfrentó una serie de interrupciones y eventualidades que los llevaron a cancelar su boda prevista para septiembre de 2003. Sin embargo, en abril de 2021, noticias sobre una posible reconciliación surgieron después de que Lopez rompiera con el exjugador de la MLB, Alex Rodriguez.

La relación Affleck-Lopez concluyó dos años después de casarse; la solicitud de divorcio fue presentada en agosto de 2024 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

A pesar de los desafíos personales que enfrentan, ambos continúan honrando sus compromisos profesionales. Con la producción de Unstoppable a punto de llegar a las salas de cine, Affleck enfatizó que la colaboración profesional entre ambos había sido “un placer”. “Qué divertido, qué alegría hacer algo con ella, verla ser fantástica”, declaró a CBS Sunday Morning en marzo de 2023, tal como menciona el Daily Mail.