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Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, aseguró que el equipo participará en el torneo y adelantó que estudian con la FIFA reubicar sus partidos de fase de grupos fuera de territorio estadounidense

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La selección iraní posa antes
La selección iraní posa antes de su último partido clasificatorio. El equipo ya tiene su boleto al Mundial 2026, pero busca jugar su fase de grupos fuera de EE.UU. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán “boicoteará a Estados Unidos”, pero “no el Mundial” de fútbol, dijo este miércoles el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj.

Según el programa, Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero ahora se estudia la posibilidad de pasar esos partidos a México.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, dijo Taj este miércoles en un video publicado por la agencia de prensa Fars.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará.

Mehdi Taj, presidente de la
Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, junto al trofeo del Mundial en Teherán en 2022. Esta semana afirmó que Irán boicoteará a EE.UU. pero no la Copa del Mundo. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que su país está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, debido al conflicto en Oriente Medio.

“México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”, acotó la mandataria.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente que Trump había dado garantías de que la selección iraní seguiría siendo bienvenida.

El programa oficial prevé que Irán se enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle, por el grupo G de la Copa del Mundo.

No obstante, Trump declaró hace una semana que la selección de Irán no debería viajar al torneo “por su propia vida y seguridad”.

Teherán respondió que “nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial”.

Gianni Infantino entrega un premio
Gianni Infantino entrega un premio a Donald Trump durante el sorteo del Mundial en diciembre de 2025. El jefe de la FIFA debió mediar tras las polémicas declaraciones de Trump sobre Irán. (AP/Stephanie Scarbrough)

Irán fue la segunda selección asiática, después de Japón, en clasificarse para el Mundial, asegurando su plaza hace casi un año.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, denunció el lunes “la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos en la expedición de visados y la prestación de apoyo logístico” a la delegación iraní de cara al torneo.

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