Estados Unidos

Hegseth dijo que no hay un plazo definitivo para el final de la ofensiva de EEUU en Irán y pedirá USD 200 mil millones más al Congreso

El secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump aseguró que el futuro de las operaciones en el Golfo Pérsico será decisión del presidente norteamericano, mientras crece la incertidumbre por la economía y el mercado energético

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El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en medio de la guerra estadounidense-israelí contra Irán, en el Pentágono, en Washington, D.C., Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

No existe un plazo definido para concluir la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según afirmó el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien además anticipó la inminente solicitud de aproximadamente 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para sostener la operación militar.

La decisión sobre cuándo finalizar el conflicto dependerá exclusivamente del presidente Donald Trump, mientras que el incremento del gasto busca asegurar el financiamiento de las operaciones emprendidas en Oriente Medio. El Pentágono prevé pedir el nuevo presupuesto en los próximos días, aunque el monto podría variar.

Consultado por la duración de la campaña, Hegseth aseguró que no existe “un plazo definitivo” para el fin de la ofensiva, iniciada hace tres semanas junto a Israel. Explicó que será el presidente quien decidirá el momento oportuno para clausurar la operación militar.

La opción de no fijar una fecha límite responde, según el secretario de Defensa, a la necesidad de mantener flexibilidad estratégica mientras se persiguen los objetivos planteados por la administración. Hegseth destacó que el desenlace solo ocurrirá cuando el mandatario evalúe cumplidas las metas del conflicto.

Aviones de la Armada de
Aviones de la Armada de EEUU y del Cuerpo de Marines de los EEUU adscritos al Ala Aérea del Portaaviones (CVW) 9 en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (U.S. Navy/Cedida a REUTERS)

Pedido de fondos adicionales para la guerra contra Irán

El secretario de Defensa confirmó que el Pentágono pedirá próximamente al Congreso unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales destinados a garantizar la continuidad de las acciones militares. Hegseth indicó que la cifra aún podría modificarse, pero resaltó la urgencia de asegurar los recursos para cubrir los gastos militares derivados de la guerra.

La solicitud de este presupuesto se justifica, según el funcionario, por la magnitud y naturaleza impredecible de la campaña. Insistió en que el respaldo financiero resulta esencial para sostener a las tropas desplegadas y avanzar en los objetivos definidos.

Hegseth remarcó la importancia de contar con fondos suficientes para alcanzar la eficacia operativa planteada desde el Ejecutivo, recalcando que la obtención de estos recursos es clave para el éxito de la ofensiva en curso.

Hegseth dio una conferencia de
Hegseth dio una conferencia de prensa en el Pentágono (REUTERS/Evan Vucci)

No más submarinos

El secretario de Guerra señaló que la capacidad de Irán para fabricar misiles balísticos ha experimentado la mayor reducción en el transcurso de la ofensiva, con una caída del 90 % desde que comenzó el conflicto. Una situación similar afecta a los drones kamikaze, ya que la disponibilidad de estos vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional también se ha desplomado un 90 %. A pesar de que Irán continuará lanzando ataques, la intensidad sería mucho mayor si tuvieran mayores recursos, subrayó el funcionario: “El hecho es que no pueden”.

Durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el jefe del Pentágono insistió en que los submarinos iraníes, que en algún momento sumaron once unidades, han desaparecido y que los puertos militares del país han quedado inutilizados. Añadió que la “flota de superficie” de Irán ya no representa un factor relevante, y afirmó que en casi tres semanas de combates han logrado dañar o hundir más de 120 buques de guerra iraníes.

Hegseth defendió la campaña militar lanzada junto a Israel, denominada operación ‘Furia Épica’ en Estados Unidos, y la describió como una acción distinta a las guerras previas por su “enfoque de precisión absoluta” dirigido a eliminar tanto la Armada como las capacidades nucleares de Irán. Según el jefe del Pentágono, los ataques no buscan construir naciones ni promover la democracia, sino neutralizar amenazas directas contra Estados Unidos, sus ciudadanos y sus intereses: “Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos”, afirmó.

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