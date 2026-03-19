Banksy: todo lo que hay que saber sobre los esfuerzos por revelar su identidad

La investigación de Reuters vincula la identidad de Banksy al artista británico Robin Gunningham, reforzando teorías que circulan desde 2008 (Foto: REUTERS/Toby Melville)

En una extensa investigación realizada la semana pasada, la agencia de noticias Reuters afirmó haber determinado la verdadera identidad de Banksy, el mundialmente famoso artista callejero cuya anonimía, cuidadosamente resguardada, ha cautivado al mundo del arte durante décadas casi tanto como su trabajo.

El artista, de carácter reservado, surgió del mundo subterráneo del grafiti en Bristol, Inglaterra, y Londres en las décadas de 1990 y 2000. Se hizo conocido por sus murales ingeniosamente compuestos y a menudo de contenido político, como Girl With Balloon y Flower Thrower, que parecían aparecer espontáneamente durante la noche en calles y edificios públicos. En las últimas décadas, su obra ha atraído a multitudes fervientes y ha alcanzado millones en subastas.

La investigación de Reuters lo identifica como un hombre llamado Robin Gunningham, a quien un tabloide británico señaló como Banksy en 2008. Las pruebas aportadas por Reuters incluyen un informe policial y una presentación judicial relacionadas con el arresto de Banksy cuando pintó una valla publicitaria en Nueva York en 2000, así como una entrevista con una persona que afirmó que un hombre cuyas características biográficas coincidían con las de Gunningham se encontraba en Ucrania cuando un mural apareció allí en 2022. Un abogado y un agente de Banksy no respondieron a una solicitud de comentarios .

¿Quién es Robin Gunningham?

En 2008, una investigación de The Mail on Sunday sostuvo que Gunningham era Banksy. El periódico había entrevistado a un residente de Bristol que dijo que el hombre en una fotografía que supuestamente mostraba al artista trabajando era Gunningham. También entrevistó a un ex vecino que aseguró que Gunningham y Banksy eran la misma persona.

Banksy, surgido en Bristol y Londres en los años 90 y 2000, es reconocido mundialmente por sus murales de crítica política y social (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Gunningham nació en Bristol en 1973 y asistió a la Escuela Catedral de Bristol, donde jugó al rugby y al hockey, actuó en obras escolares y practicó arte, según The Mail y registros públicos disponibles. Ilustraciones y una tira cómica que Gunningham publicó en la revista estudiantil de la escuela fueron descubiertas por The Irish Sun en 2024. Representantes de Banksy no respondieron a la solicitud de comentarios de The Mail, y el padre de Gunningham negó que su hijo fuera Banksy.

¿Cuáles son las nuevas pruebas sobre Banksy?

En el centro de la investigación de Reuters hay un informe policial y una presentación ante el tribunal relacionados con un episodio en 2000 cuando las autoridades arrestaron a Gunningham por alteración del orden público en Nueva York. Ese año, según un libro escrito por el entonces mánager de Banksy, Steve Lazarides, el artista fue arrestado mientras intentaba pintar sobre una valla publicitaria en la azotea de un edificio.

Utilizando una fotografía que Lazarides publicó en redes sociales, Reuters identificó el edificio como el número 675 de Hudson Street. Publicó documentos policiales sobre el arresto de Gunningham que demuestran que él confesó haber pintado una valla publicitaria en esa dirección, firmando una declaración manuscrita con su nombre. En un documento judicial relacionado, Gunningham indicó como domicilio el Carlton Arms Hotel, un refugio histórico de artistas que Banksy es conocido por frecuentar.

En algún momento después de la investigación de The Mail on Sunday, Banksy cambió legalmente su nombre, dijo Lazarides a Reuters. Citando documentos públicos, Reuters afirmó que el artista utilizaba el nombre de “David Jones”. Reuters conversó con una persona que afirmó que un tal David Jones viajó a Ucrania entre octubre y noviembre de 2022. Poco después, Banksy presentó una serie de murales en el país. La identificación de ese David Jones mostraba la misma fecha de nacimiento que la de Robin Gunningham. La persona también señaló a Reuters que las fechas de viaje de Jones coincidieron con las de Robert Del Naja, conocido asociado de Banksy y fundador de la banda de trip-hop Massive Attack, quien fue visto en Ucrania en ese periodo.

El mercado del arte de Banksy experimentó un auge en 2021 con ventas en subasta por 171,3 millones de dólares (Foto: REUTERS/Toby Melville)

¿Cuánto valen las obras de Banksy?

Acoris Andipa, un galerista londinense especializado en pinturas y grabados de Banksy desde hace 20 años, dijo que no creía que la noticia afectara el mercado de sus obras en el mediano o largo plazo. “Mis clientes compran el arte de Banksy por el arte en sí,” dijo Andipa. “Consideran el valor, pero ese no es su principal motivación. No veo que cambien esa actitud.” Añadió: “La mayoría de los compradores de Banksy no les importa su identidad ni desean conocerla.”

La demanda de la obra del artista ha disminuido desde 2021, cuando el mercado de Banksy fue uno de los principales beneficiados del impulso que la pandemia de coronavirus dio a las ventas de arte online. El artista obtiene pocas ganancias con las reventas en el mercado secundario. En 2021, el valor anual de las ventas en subasta de Banksy se triplicó, alcanzando un máximo histórico de 171,3 millones de dólares, lo que lo convirtió en el octavo artista con mayores ventas del sector. En 2025, sus ventas en subasta colapsaron hasta los 13,3 millones de dólares y su posición bajó al lugar 102, según la base de datos de Artprice.

La caída formó parte de una disminución general en la demanda de arte contemporáneo, explicó Andipa. La más reciente prueba para el mercado de Banksy comenzó el martes, cuando Christie’s abrió únicamente online la subasta Contemporary Edition: London, que se mantendrá hasta el 31 de marzo. La venta ofrece nueve grabados de Banksy, entre ellos un raro Kate Moss (Original Colourway), una parodia de la famosa serie Marilyn de Andy Warhol de los años 60. Ese grabado, de una edición de 50 ejemplares realizada en 2005, se estima que se venderá entre 93.000 y 132.000 dólares. En 2021, según Artprice, otro grabado de la edición se vendió en 386.576 dólares.

Fuente: The New York Times