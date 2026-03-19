Se define MasterChef Celebrity: cuál fue el rating de la primera parte de la final

Ian Lucas y Sofía Gonet fueron los finalistas del reality culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La final de MasterChef Celebrity 2026, uno de los programas más vistos de la televisión argentina, marcó un nuevo hito para Telefe al alcanzar un rating sobresaliente en su etapa decisiva dividida en dos emisiones. Desde el inicio de esta primera parte, la expectativa del público se reflejó en los números, consolidando el liderazgo del canal en la franja horaria y anticipando una definición reñida entre los dos finalistas.

A las 21:38, la pantalla comenzó a mostrar un resumen de todo lo vivido en la temporada, lo que atrajo a una gran cantidad de espectadores y estableció un rating inicial de 12 puntos. Así las cosas, la competencia entre Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet comenzó con la premisa de un desafío exigente: preparar un menú de tres pasos con un hilo conductor propio en tan solo 120 minutos.

La transmisión de la gran final se desarrolló en un clima de expectativa, con una audiencia que se mantuvo atenta a cada movimiento de los participantes. Finalmente lideró la franja horaria al promediar 16 puntos de rating, cifra que demuestra el interés sostenido del público. Al cierre de la primera parte, a las 22:40, el programa dejó un piso de rating de 17,3 puntos a Gran Hermano Generación Dorada, otro de los ciclos fuertes de la señal y del presente de la televisión abierta en general. En la pantalla de El Trece, Guido Kaczka mantuvo su nuevo proyecto Es mi sueño en el orden de los 5 puntos.

Sofía Gonet sonríe en el estudio de MasterChef Celebrity, luciendo un top amarillo y un chaleco azul claro sobre un fondo de madera con el logo del programa.

En términos de impacto, la edición del reality de cocina se consagró como un verdadero éxito para Telefe. Estos números reafirman la vigencia del formato, capaz de atraer grandes audiencias en momentos clave y de sostenerse como uno de los favoritos del prime time argentino.

Respecto al resto de las propuestas de la pantalla chica, en América, el final de LAM y el comienzo de BTV, el nuevo ciclo de Beto Casella se mantivo entre los 2.1 y 1.9 puntos. Por su parte, Hernán Drago al frente de Bienvenidos a ganar en El Nueve llegaba a 1.3. En la TV Pública, ese horario ya es un clásico de los festivales del país, con 0.5 de rating.

La final de MasterChef Celebrity 2026 se caracterizó por un rendimiento notable en el rating televisivo, al consolidar la posición de Telefe en la competencia por el liderazgo de la audiencia nocturna. El promedio de 16 puntos y el pico de 17,3 al cierre reflejan el interés del público por conocer el desenlace del certamen culinario, previsto para la noche de este jueves.

El clima de la competencia estuvo marcado por la tensión y la emoción. Ian Lucas, youtuber reconocido, apostó por una propuesta inspirada en su infancia, reinterpretando sabores clásicos con técnicas contemporáneas. Como entrada, presentó fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. Para el plato principal, eligió una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros. Cerró su menú con un postre tradicional: arroz con leche.

Ian Lucas y La Reini, sonrientes y vistiendo sus delantales blancos de MasterChef, celebran como finalistas del popular concurso de cocina. (Adrian Díaz)

Por su parte, La Reini —influencer y figura ascendente— optó por un concepto basado en la identidad argentina, utilizando ingredientes locales y una impronta más sofisticada. Su menú incluyó una entrada de trucha patagónica curada con mix de verdes y criolla, un principal de vieiras con puré de humita y aceite de chalas, y como postre, brûlée de higos con dulce de leche sobre masa sablée.

El desafío impuesto por el jurado fue claro: preparar un menú de tres pasos con una temática o hilo conductor. Una prueba que exigió a ambos finalistas mostrar todo su talento y creatividad. Durante los 120 minutos asignados, ambos supieron defender sus propuestas, dejando en evidencia el alto nivel alcanzado en esta edición del certamen.

Este jueves, a partir de las 21:30, la pantalla de Telefe revelará quién se consagra como el gran campeón de MasterChef Celebrity. El veredicto final quedará en manos del jurado, que deberá evaluar los tres platos presentados por cada finalista y decidir cuál de los dos merece el título.

La expectativa sin dudas es máxima. El ganador se llevará, además del trofeo, un premio de 50 millones de pesos, cifra que realza la importancia de la competencia y el esfuerzo de los participantes durante toda la temporada