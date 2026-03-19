Eclipse solar total de 2026: cuándo y dónde se podrá observar el fenómeno astronómico del año

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 sumirá en oscuridad a ciudades y paisajes del norte de España durante el atardecer (NASA)

El próximo 12 de agosto, una enorme extensión del hemisferio norte experimentará un acontecimiento astronómico único: un eclipse solar total.

El fenómeno astronómico, cruzará varios países, pero particularmente en España, sumirá a varias ciudades, paisajes naturales y monumentos históricos en una oscuridad repentina pocos minutos antes del anochecer.

El fenómeno fue confirmado por organismos internacionales y nacionales como la NASA y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, y despertó una movilización inédita entre comunidades científicas, autoridades y observadores de todo el mundo.

Cerca de 15 millones de personas estarán dentro de la franja de totalidad (naranja) y podrán ver el Sol completamente cubierto por la Luna (Time & Date)

El eclipse solar total de 2026 será visible de forma completa en partes de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

Solo un reducido grupo de países tendrá la experiencia de la totalidad, mientras que decenas de territorios de Europa, África y América de Norte lo verán de forma parcial.

Según las estimaciones de plataformas como Time and Date, cerca de 980 millones de personas podrán observar al menos una fase del eclipse, y aproximadamente 15,2 millones se encontrarán dentro de la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá por completo el disco solar.

El fenómeno se observará de forma total en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal según astrónomos internacionales (Reuters)

La línea de tiempo del eclipse establece que el primer lugar donde iniciará el eclipse parcial será a las 15:34:15 (GMT), con el inicio de la totalidad a las 16:58:09. El máximo del eclipse se dará a las 17:46, la totalidad concluirá a las 18:34 y el eclipse parcial finalizará a las 19:57. Estos horarios permitirán a millones de personas en España y Europa planificar la observación y vivir una experiencia inolvidable.

La magnitud del evento se entiende mejor al revisar la trayectoria y los detalles técnicos de este fenómeno. Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y ocultando totalmente la luz solar en una franja específica.

La totalidad comenzará en el norte de Siberia, avanzará hacia el Polo Norte y atravesará Groenlandia e Islandia antes de ingresar a la península ibérica. El punto de mayor duración se localizará frente a la costa noroeste de Islandia, donde la fase total se extenderá por 2 minutos y 20 segundos con el Sol a 26 grados sobre el horizonte.

Una experiencia astronómica sin precedentes en España

Galicia será el primer punto de la España continental en recibir la sombra lunar lo que permitirá escenas únicas en monumentos históricos (T&D)

En España, la franja de totalidad ingresará por la costa cantábrica y cruzará el país en dirección sureste. Ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Castellón de la Plana están dentro de la ruta de la umbra lunar. Madrid y Barcelona, fuera de la franja principal, experimentarán un eclipse parcial profundo con una cobertura del disco solar superior al 90%.

“La totalidad de la sombra lunar se proyectará sobre lugares reconocidos como la Torre de Hércules, la bahía de Santander o las catedrales góticas de Castilla y León pocos minutos antes del anochecer”, indica la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses de España.

Galicia será el primer territorio de la España continental en recibir la sombra de la Luna. La oscuridad avanzará desde el Atlántico para cubrir ciudades como La Coruña, Lugo y Ferrol. En la mitad sur gallega, incluyendo Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense, el eclipse será parcial pero alcanzará una magnitud que superará el 99%, sumiendo las Rías Baixas en una penumbra notable.

Ciudades como Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao, Burgos y Zaragoza estarán dentro de la ruta de la totalidad del eclipse solar (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

La totalidad abarcará toda Asturias, situando a Oviedo, Gijón y Avilés directamente bajo la sombra lunar durante cerca de un minuto y cuarenta y cinco segundos. Esta zona vivirá la transformación de un atardecer habitual en una oscuridad completa, lo que subraya la singularidad visual del evento.

Cantabria recibirá la totalidad a lo largo de su territorio, permitiendo observar la corona solar sobre la bahía de Santander y los Picos de Europa. La conjunción entre enclaves naturales y monumentos históricos dará lugar a una percepción del eclipse de gran valor estético y científico.

El trayecto continuará por Castilla y León, cubriendo ciudades como Burgos, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Soria. Tierra de Campos, con su horizonte despejado, será un lugar privilegiado para observar la corona solar y la silueta de las catedrales góticas bajo el manto del eclipse. En Aragón, la totalidad alcanzará todas las provincias, desde Huesca hasta Teruel, permitiendo composiciones como la Basílica del Pilar recortada frente a la corona solar o la sombra descendiendo sobre los valles de Ordesa y del Pirineo oscense.

El eclipse solar total se presenta cuando la luna tapa por completo la luz solar, esto, a pesar de que son de diferentes tamaños y están a diferentes distancias de la Tierra - crédito Nasa/sitio web

La Rioja experimentará el eclipse de forma total en todo el territorio, desde la Sierra de la Demanda hasta la ribera del Ebro. El fenómeno dejará una marca indeleble en la memoria de la región y su gente.

En el País Vasco, la franja de totalidad cubrirá por completo Álava y gran parte de Vizcaya. Vitoria-Gasteiz tendrá algo más de un minuto de oscuridad plena, Bilbao experimentará menos de medio minuto, y San Sebastián quedará justo al borde de la umbra lunar, con un eclipse parcial de intensidad máxima.

La Generalitat de Cataluña lanzó la estrategia ‘Cataluña mira al cielo’, coordinando veintiséis puntos de observación prioritarios en veinte municipios de la franja de totalidad, que cruzará el sur de Lérida y la provincia de Tarragona. En Barcelona y el norte de Cataluña, el eclipse será parcial pero la oscuridad ambiental será palpable, con una cobertura cercana al 99%. En las Islas Baleares, la totalidad afectará a Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, generando un anochecer súbito pocos minutos antes del ocaso.

Ciencia, historia y preparación para un eclipse único

Gráfico de cómo se produce un eclipse solar total en la Tierra

El eclipse de 2026 tiene un interés científico especial por ocurrir después de un pico de actividad solar en el ciclo número 25. Durante la fase de totalidad, los especialistas podrán observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que normalmente permanece oculta por el brillo de la fotósfera.

Investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) subrayaron que el fenómeno es una oportunidad para estudiar las eyecciones de masa coronal y el viento solar. El uso de anteojos certificados será obligatorio para la observación directa fuera de la totalidad, siguiendo la norma ISO 12312-2.

La duración de la totalidad disminuirá a medida que la sombra avance hacia el sureste. En el norte de España, la oscuridad durará cerca de un minuto y cuarenta segundos, mientras que en las Baleares el tiempo será mucho menor.

El eclipse de 2026 permitirá estudiar la corona solar y las eyecciones de masa coronal en un momento de alta actividad del ciclo solar veinticinco - Crédito: AP

La última vez que un eclipse solar total cruzó España fue en 1905, lo que explica la magnitud del interés y la movilización de recursos en los territorios afectados. La Red Española de Astronomía comenzó la coordinación con municipios locales para gestionar la llegada de observadores internacionales y científicos, previendo un gran movimiento turístico en las zonas de máxima visibilidad.

Las condiciones climáticas en agosto, con cielos despejados habituales en el centro y sur de Europa, favorecen la posibilidad de observar el fenómeno en buenas condiciones, aunque la baja posición del Sol genera riesgos de obstrucción por edificios o accidentes geográficos en áreas urbanas. La segmentación orográfica de Castilla y León facilita la observación en llanuras y campos abiertos, mientras que en entornos urbanos se recomienda buscar ubicaciones elevadas o alejadas de obstáculos.

El evento concluirá su trayecto sobre el mar Mediterráneo, al este de las Islas Baleares, donde la sombra abandonará la superficie terrestre con el atardecer. Según la Unión Astronómica Internacional, el próximo eclipse solar total que tocará suelo europeo después de 2026 ocurrirá el 2 de agosto de 2027, pero el de España se anticipa como uno de los grandes acontecimientos científicos y sociales de la década.

La duración de la oscuridad total en España variará desde un minuto y cuarenta segundos hasta apenas unos segundos en las Islas Baleares. (tiempo.com)

El fenómeno también ofrece una oportunidad única para la divulgación y la educación científica. La diversidad de paisajes y la posibilidad de observar el eclipse en entornos naturales, urbanos y monumentales convertirán a España en un punto de referencia mundial para la astronomía.

La Comisión Interministerial del Trío de Eclipses y otros organismos ya trabajan en campañas informativas, guías prácticas y actividades para garantizar la seguridad y la participación ciudadana.

El fenómeno transformará el final del día en noche generando una experiencia astronómica singular en paisajes urbanos y naturales de la península (REUTERS/Greg Locke)

El 12 de agosto de 2026, España estará en el centro de la astronomía mundial. Ciudades, pueblos y paisajes emblemáticos serán protagonistas de una jornada en la que el día se convertirá en noche y el cielo ofrecerá un espectáculo de belleza y ciencia pocas veces visto.

La suma de historia, naturaleza y tecnología hará del eclipse solar total de 2026 un acontecimiento inolvidable para la península y para quienes viajen a presenciarlo desde cualquier rincón del planeta.