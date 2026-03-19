Un antifaz, una clase de yoga y una escena viral: el show de Andrea del Boca y Ca7riel en Gran Hermano

Ca7riel y Paco Amoroso entraron en la casa de Gran Hermano y veneraron a Andrea del Boca (Video: Gran Hermano. Telefe)

La inesperada aparición de Ca7riel y Paco Amoroso en la casa de Gran Hermano generó un momento de desconcierto y asombro entre los participantes, pero sin dudas la escena que más comentarios despertó fue el encuentro entre Ca7riel y Andrea del Boca, el crossover más inesperado del espectáculo nacional.

Todo se disparó cuando la actriz, con los ojos cubiertos por un antifaz como parte de la dinámica propuesta en un principio, se separó del grupo para deambular lentamente por el espacio, mientras de fondo sonaba “Lo quiero ya”, uno de los nuevos temas del dúo. Fue entonces que el cantante se acercó y comenzó a venerarla de manera performática. Este gesto, cargado de admiración y humor, se convirtió en el epicentro de la noche y disparó una ola de reacciones en redes sociales.

Los usuarios no tardaron en volcar sus impresiones: “Ca7riel bailándole a Andrea del Boca... dios, qué buen día para estar viva”, escribió una persona en tono de celebración. Otros mensajes abundaron en la sorpresa y el cruce generacional: “Alguien que le explique a Andrea del Boca quiénes son Ca7riel y Paco, por favor jajaja”, o el asombro ante la improbable combinación: “Nunca pensé ver a Andrea del Boca, Ca7riel y a Paco Amoroso en un mismo lugar”.

El dúo argentino impactó al entrar al reality y sorprender a los jugadores

La escena condensó el espíritu experimental y lúdico del dúo, mientras Andrea, ajena a la identidad de quienes la rodeaban, se convirtió en protagonista involuntaria de un cruce cultural que desbordó el programa y se instaló como tendencia en redes. El guiño de Ca7riel fue leído por muchos como una señal de respeto, pero también como una intervención artística en el contexto de la casa, donde cada gesto se multiplica en significado.

La noche había comenzado con una consigna atípica: Santiago del Moro ordenó a los jugadores dirigirse a la arena para hacer yoga. Lo que parecía una actividad de relajación se transformó rápidamente en un show cuando, por otra puerta, irrumpieron Ca7riel y Paco Amoroso. Vestidos de blanco con detalles grises, los músicos recorrieron el jardín lanzando comentarios cargados de humor: “Sorpresa, paz. Pastito de verdad. ¿Está calentita la pile? Cuelgan la ropa, muy bien”.

Al ingresar al living, el guitarrista continuó: “Qué lindo lugar, pero qué decorado que está. Estas son las habitaciones, ¿a ver si tienen olor a pata? En el de las chicas hay un poquito. El de los nenes...un patín. Están encerrados acá, se están volviendo locos. ¿Quién se lleva el trofeo?”.

Esta irrupción, inesperada para los jugadores y la audiencia, marcó el tono de una noche que osciló entre el juego, la broma y la performance.

El dúo argentino tuvo una participación especial en el reality

Uno de los momentos más comentados de la visita ocurrió cuando ambos entraron juntos al confesionario. Allí, Ca7riel lanzó una frase que se viralizó de inmediato: “Siempre quise hacer esto, quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado, con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta. Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado, unas pesadas”.

La declaración, en tono irónico, fue leída por parte del público como una crítica lúdica hacia la omnipresencia mediática de Tini Stoessel y Emilia Mernes, pero también como una toma de postura sobre el rol del arte y la música en tiempos de conflicto. El eco de su mensaje, que pidió “basta de la guerra, sí a la paz”, se alineó con el espíritu performático que el dúo imprimió a toda su visita.

La llegada de los músicos derivó en una fiesta inesperada para los participantes. La voz de Gran Hermano los presentó ante la sorpresa de los jugadores: “Un tiempo de placer, un tiempo de libertad. Señores y señoras, les quiero presentar a Ca7riel y Paco Amoroso”.

El paso de Ca7riel y Paco Amoroso por el confesionario de Gran Hermano

El dúo tomó la palabra y Paco expresó: “Vamos a presentar música que nunca nadie escuchó y queríamos compartir con ustedes. Este es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten, sé que están jugando y están luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos, nos miremos y la pasemos bien”. Su compañero agregó: “Sé que todos ustedes tal vez se odien, pero necesito que se miren a los ojos. Este es un momento para liberar su espíritu”.

Los participantes, en ronda y con los ojos tapados, bailaron guiados por la música del dúo. En ese instante, varios optaron por mantener el antifaz para “descanso visual” y vivir la experiencia desde otra perspectiva, como lo hizo Andrea del Boca. El tema “Lo quiero ya”, uno de los nuevos lanzamientos de Ca7riel y Paco Amoroso, acompañó la escena.