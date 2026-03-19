Cómo será la final de Masterchef Celebrity: un formato especial, el menú de 3 pasos y el novedoso cambio de delantal

La gran final de MasterChef Celebrity enfrenta a Ian Lucas y Sofía 'La Reini' Gonet en un duelo de alta exigencia culinaria en Telefe

La expectativa se concentra en la pantalla de Telefe con la llegada de la gran final de MasterChef Celebrity, donde Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet se enfrentarán en el último desafío de una temporada marcada por la exigencia y la emoción.

Tras más de 100 emisiones que consolidaron la presencia del reality en la televisión argentina, la final pone a prueba no solo las habilidades culinarias, sino también la capacidad de los participantes para sostenerse bajo presión. Wanda Nara conducirá esta última instancia, mientras que el jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, tendrá la responsabilidad de decidir el destino del trofeo.

Un primer plano del trofeo dorado de MasterChef Celebrity, mostrando la icónica "M" rodeada por un círculo, sobre una base de mármol en un escenario televisivo

Horario, formato y dinámica de la gran final

La cita es a las 21:30, cuando los dos finalistas se enfrenten en un formato especial diseñado para destacar su evolución a lo largo del certamen. Este año, el programa introduce un cambio simbólico: los participantes dejarán sus clásicos delantales y vestirán chaquetas de chef, señalando el nivel alcanzado en la última instancia.

Ambos deberán diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos, compuesto por entrada, plato principal y postre. Contarán con 120 minutos para desarrollar cada componente, en un entorno donde cada decisión técnica y creativa puede inclinar la balanza. Esta estructura exige que los aspirantes muestren no solo destreza, sino también una visión integral del arte culinario.

Concursantes y jueces se preparan en el moderno y elegante plató de MasterChef Celebrity, destacando el sofisticado diseño de su 'lobby' y áreas de competencia

El jurado evaluará cada plato según múltiples criterios: técnicas empleadas, combinación de sabores, presentación y creatividad. Solo quien logre un equilibrio en todas estas dimensiones será consagrado campeón de la temporada.

El desafío tendrá un límite de 120 minutos, en los que cada decisión será clave. Técnicas, sabores, presentación y creatividad estarán bajo la lupa del jurado, que evaluará cada detalle para definir quién se consagrará campeón de la temporada. Esta metodología busca garantizar que el resultado refleje tanto el recorrido como el rendimiento en la última prueba.

El regreso de los exparticipantes y el valor emocional de la tribuna

Ex participantes y familiares acompañan a los finalistas en el estudio, agregando un fuerte componente emocional a la definición

La definición de la temporada no solo estará marcada por la competencia directa, sino también por el entorno de afecto y apoyo que rodea a los participantes en la cocina. En esta edición, los ex concursantes regresan para presenciar el desenlace desde la tribuna, acompañados por familiares y seres queridos de los finalistas. Este contexto agrega un matiz emocional a la final, reforzando la dimensión humana que caracteriza al formato.

La presencia en el estudio de figuras que compartieron la experiencia en ediciones anteriores y de los círculos íntimos de los protagonistas genera una atmósfera de alta tensión y emotividad. La interacción de los finalistas con quienes los apoyaron en su recorrido contribuye a una definición que va más allá de la simple competencia gastronómica.

El jurado evalúa técnicas, presentación, creatividad y sabor para consagrar al campeón de MasterChef Celebrity

El camino hacia la final estuvo marcado por un momento de alto voltaje emocional durante la semifinal, con la eliminación de Maxi López. Su despedida, a las puertas de la definición, se vio atravesada por un intercambio de palabras íntimas y emotivas con Wanda, quien además de ser la figura central del ciclo también es su exesposa y madre de sus tres hijos mayores.

La escena fue relatada así: “Estoy muy contenta de todo lo que viviste acá”, expresó Wanda Nara entre lágrimas, en alusión al vínculo familiar que los une. Este episodio sintetizó la impronta de la temporada, que logró conectar con el público a través de la combinación entre competencia gastronómica y relatos personales de superación, conflicto y reconciliación.

Wanda Nara conduce el episodio decisivo, acompañada por el jurado de expertos Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui

A lo largo de los más de todos los programas, la edición se distinguió por dar espacio tanto al despliegue técnico culinario como a las historias de vida de sus participantes, generando un atractivo transversal que explica, en parte, la fidelidad de la audiencia. La final promete reunir estos elementos en una jornada que consagra no solo al mejor cocinero aficionado, sino también a quienes demostraron temple y sensibilidad frente a las cámaras.