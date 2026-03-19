Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

*La lesión que sufrió Noa Lang en el duelo Liverpool-Galatasaray

Una angustiante situación se vivió durante el partido revancha por los octavos de final de la Champions League entre Galatasaray y Liverpool. El delantero Noa Lang sufrió un corte profundo en el dedo pulgar derecho al engancharse en una valla publicitaria del estadio Anfield y tuvo que ser asistido de manera inmediata por la sangre y el shock que le provocó al futbolista el accidente que protagonizó.

El incidente tuvo lugar en el segundo tiempo del encuentro que Liverpool ganó por 4-0 y determinó su pase a los cuartos de final del torneo. El jugador de 26 años nacido en los Países Bajos sufrió el corte en el minuto 75 tras disputar el balón con Curtis Jones. Al tropezar luego de perder el balón, el atacante cayó hacia atrás y su pulgar quedó atrapado entre dos paneles de una valla publicitaria que delimita el campo de juego con la zona de las tribunas. Según indicó el medio turco HT Spor, se escucharon gritos de dolor y angustia de parte del futbolista, así como se vio un abundante sangrado. Noa fue retirado en camilla, le tuvieron que suministrar oxígeno y fue trasladado de inmediato a un hospital.

Tras el hecho, el club turco detalló que la cirugía tendría lugar en Liverpool, con el plantel médico de la institución presente. “nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico”, citaron en un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter). Dicha intervención ocurrió este jueves, y fue el propio Lang el que subió una foto a su cuenta de Instagram junto a dos enfermeras tras la intervención quirúrgica: “Pasan cosas de mierda”, escribió. Al mismo tiempo, confirmó que la operación salió bien y llevó tranquilidad a sus seguidores.

El jugador del equipo turco sufrió un profundo corte en un dedo de sus manos

La gravedad de lo sucedido en Anfield llevó al Galatasaray a presentar una queja formal ante la UEFA, además de iniciar una demanda de indemnización contra el organismo. El secretario general del club turco, Eray Yazgan, explicó la medida: “Después del partido, presentamos una queja ante los representantes de la UEFA. Ellos llevaron a cabo su investigación y la UEFA evaluará el asunto. Estamos consultando con abogados y presentaremos una demanda de indemnización contra la UEFA”, dijo al medio HT Spor.

Los operarios de Anfield inspeccionaron la valla publicitaria tras el partido para analizar su estado. El incidente detonó una controversia sobre la idoneidad de los carteles en estadios de élite, especialmente respecto a su diseño y su mantenimiento. Hinchas del equipo turco se quejaron en las redes sociales por lo sucedido con el delantero neerlandés, y pidieron que exista una resolución ante este tipo de incidentes para que no vuelvan a ocurrir.

En lo estrictamente deportivo, Liverpool goleó 4-0, remontó la serie y enfrentará al PSG en cuartos de Champions League. El equipo dirigido por Arne Slot se impuso con autoridad y logró revertir la derrota 1-0 sufrida en Estambul, asegurando su presencia en la siguiente ronda. Los goles de la victoria llegaron gracias al desempeño de Dominik Szoboszlai, quien anotó a los 25 minutos su quinto gol en la presente edición, y luego contribuyó a provocar un penal, aunque el arquero visitante Ugurcan Cakır frustró a Mohamed Salah desde los 12 pasos.

En el segundo tiempo, el conjunto de Anfield aceleró su ritmo y cerró la serie. Hugo Ekitike amplió la ventaja empujando al arco un centro de Salah. Poco después, Ryan Gravenberch anotó el tercero tras un rechazo del arquero a un disparo de Florian Wirtz. A los 61, Salah firmó el 4-0 con un disparo de zurda tras una asistencia de Wirtz. Los locales estuvieron a un paso del quinto tanto, pero el árbitro anuló el gol de Alexis Mac Allister por una falta de Virgil van Dijk. Los ingleses se medirán ante el Paris Saint Germain, en una reedición de la serie por la misma instancia de la Copa de Europa de la temporada pasada.

IMÁGENES DEL INCIDENTE DE NOA LANG:

Jeremie Frimpong lucha con Noa Lang antes de la caída que sufrió el jugador del Galatasaray (AP Photo/Jon Super)

Noa Lang, del Galatasaray, reacciona adolorido después de sufrir una lesión en el pulgar (AP Foto/Jon Super)

Lang sostiene su dedo tras el profundo corte (Photo by Paul ELLIS / AFP)

El delantero neerlandés tuvo que recibir oxígeno (AP Photo/Jon Super)

Los médicos atendieron a Lang tras el incidente (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Empleados de Anfield revisaron el lugar donde Lang sufrió el corte (Photo by Paul ELLIS / AFP)

El futbolista Noa Lang se toma una selfie junto a dos enfermeras sonrientes mientras se recupera en el hospital tras sufrir una grave lesión en el partido entre Galatasaray y Liverpool. (@noano)