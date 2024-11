El particular homenaje de Adele a Meryl Streep durante su show en Las Vegas

Durante su show en Las Vegas, la artista captó a Streep en la audiencia y ambas compartieron un tierno momento. Crédito: (X/@StatsAdele) Redacción: Entretenimiento - Tags: ,

La cantante británica Adele sorprendió a su audiencia el viernes por la noche en The Colosseum del Caesars Palace, cuando apareció caracterizada como Madeline Ashton, el personaje interpretado por Meryl Streep en la película Death Becomes Her (1992), título traducido al español como La muerte le sienta bien.

“Helen y Madeline, enemigas acérrimas, depositan su confianza en su cirujano plástico que les ofrece el secreto de la vida eterna. Cuando ambas se vuelven inmortales, nada volverá a ser lo mismo”, así se describe la sinopsis del clásico largometraje que también fue protagonizado por Goldie Hawn y Bruce Willis.

Adele sorprende en Las Vegas vestida como Madeline Ashton de "La muerte le sienta bien" (X/@StatsAdele)

La artista de 36 años, quien continúa con su exitosa residencia “Weekends with Adele”, recreó el icónico look del filme usando una chaqueta plateada, una peluca rubia y un llamativo collar de plata, elementos que rindieron tributo al memorable personaje de la actriz.

Durante la interpretación de “When We Were Young”, la ganadora del Grammy identificó a Streep entre el público, lo que dio pie a un momento emotivo entre ambas artistas.

Adele realizó una reverencia ante la presencia de la ganadora del Oscar, de 75 años, quien respondió con el mismo gesto.

Este personaje de Meryl Streep es uno de los más recordados de su carrera en Hollywood (Universal Pictures)

El encuentro culminó con un abrazo mientras Adele continuaba cantando, momento en el que también expresó “Te amo” a la veterana estrella.

El hecho, capturado en video y compartido en las redes sociales, muestra la genuina admiración de la cantante británica por la legendaria actriz de Hollywood.

Este momento memorable ocurre apenas días después de otra significativa interacción en el mismo recinto de Las Vegas.

Adele expresó su admiración a Streep con un sentido "te amo" durante su actuación (EFE/EPA/VICKIE FLORES)

El emotivo encuentro previo con Céline Dion

El 26 de octubre, Adele vivió un encuentro emotivo con la artista canadiense Céline Dion, de 56 años, quien asistió al espectáculo acompañada de sus hijos mellizos Eddy y Nelson Angélil, de 14 años.

Durante la interpretación de la misma canción, “When We Were Young”, se acercó a la zona privada donde se encontraba Dion con su familia.

El momento entre ambas cantantes fue particularmente conmovedor, con Adele visiblemente emocionada hasta las lágrimas.

Céline Dion sostuvo el rostro de la artista británica entre sus manos, y ambas compartieron un abrazo que duró varios segundos, culminando con un beso en la mano por parte de la cantante canadiense.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a ambas artistas secándose las lágrimas durante el encuentro.

La cantante británica encontró a la canadiense entre su audiencia y no pudo evitar derramar un par de lágrimas junto a ella

La intérprete de “Easy on Me” compartió posteriormente en sus redes sociales el significado especial de esta visita:

“He estado actuando en el teatro de Céline Dion en el Colosseum durante casi 2 años. Fue el único lugar en el que quería actuar en Las Vegas porque fue construido para ella. Tengo una foto suya justo al lado del escenario que toco cada noche antes de salir”.

Dion respondió al emotivo momento a través de un post en Instagram el viernes. “Tu actuación fue espectacular, tu producción fue muy hermosa. Nos encantó verte y escucharte cantar... fue una noche muy emotiva para todos nosotros”, sostuvo la icónica intérprete de “My Heart Will Go On”.

"Tengo una foto suya justo al lado del escenario", señaló Adele sobre Céline Dion y la influencia que tiene en su trayectoria artística (Instagram/@adele)

La admiración de Adele por Céline Dion ha sido documentada previamente. En 2021, durante una entrevista para Vogue, reveló que uno de sus objetos más preciados es un chicle usado por la cantante canadiense, obtenido por su amigo James Corden durante la grabación de un episodio de Carpool Karaoke, el cual mantiene enmarcado como recuerdo.

Este no es el primer encuentro entre ambas artistas, ya que previamente se habían reunido en enero de 2018, cuando Adele asistió a uno de los shows de la segunda residencia de Dion en el mismo Colosseum, encuentro que también fue documentado en redes sociales en aquel momento.