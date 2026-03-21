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Sebastián Báez sufrió una dura eliminación en el debut y estiró su maleficio en el Miami Open

El argentino cayó ante el australiano Adam Walton (85° del ranking) por 6-2 y 6-2. En cinco presentaciones en el certamen, nunca pudo pasar la primera ronda

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Sebastián Báez quedó eliminado en
Sebastián Báez quedó eliminado en el Masters 1000 de Miami (REUTERS/Jaimi Joy)

Sebastián Báez volvió a tropezar en el Miami Open y prolongó su maleficio en el Masters 1000 estadounidense. El argentino sufrió una dura eliminación en su debut al caer frente al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-2, en apenas 1 hora y 7 minutos de juego.

El encuentro, disputado sobre el cemento de Florida, mostró a un Báez lejos de su mejor versión. El actual 52º del ranking ATP nunca logró imponer su juego ante un rival que fue superior de principio a fin. Walton (85º del mundo) dominó con claridad, aprovechó sus oportunidades y resolvió el partido en sets corridos y sin mayores sobresaltos.

Desde el inicio, el australiano marcó diferencias. Con solidez desde el fondo de la cancha y mayor agresividad en los momentos clave, se quedó con el primer set por 6-2.

La tendencia no cambió en el segundo parcial: Báez continuó incómodo, con dificultades para sostener su servicio, y volvió a ceder por el mismo marcador, lo cual selló una rápida despedida del certamen.

La derrota no solo impacta por la forma, sino también por el contexto y los antecedentes. Para Báez, Miami sigue siendo un torneo adverso: con esta caída, suma cinco participaciones y en ninguna logró superar la primera ronda.

Sebastián Báez cayó rápidamente en
Sebastián Báez cayó rápidamente en Miami (REUTERS/Hollie Adams)

La estadística contrasta con el crecimiento exponencial exhibido por el bonaerense en canchas rápidas durante la presente temporada, en la que -entre otros logros- derrotó a los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton.

Además, en los cinco partidos que jugó desde 2022 en la Florida, donde las condiciones de juego son más rápidas que en Indian Wells, el bonaerense tampoco pudo ganar ningún set.

Para Báez, la eliminación representa un nuevo golpe en un tramo del calendario que históricamente le resulta incómodo. Ahora, el foco estará puesto en recuperar su mejor nivel en la gira europea sobre polvo de ladrillo, donde tiene antecedentes que lo respaldan.

Mientras tanto, Miami vuelve a quedar como una cuenta pendiente en su carrera: un torneo en el que todavía no logra hacer pie y que, año tras año, le presenta un obstáculo difícil de sortear.

Triunfazo de Thiago Tirante en el Miami Open: su próximo rival será Francisco Cerúndolo

La contracara fue Thiago Tirante, que avanzó a segunda ronda tras un partidazo ante el francés Valentin Royer, al que superó por 7-5, 6-7 (9) y 7-6 (5) luego de 3 horas y 15 minutos de juego.

Thiago Tirante mostró carácter y
Thiago Tirante mostró carácter y logró la clasificación a segunda ronda (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

El tenista platense, ubicado en el puesto 81 del ranking ATP y quien ingresó al cuadro principal como lucky loser -había perdido en la qualy frente al español Martín Landaluce-, debió exigirse al máximo para superar a Royer (69º), en un encuentro que tuvo momentos de máxima tensión y cambios de dominio.

El primer tramo del desarrollo mostró a un Tirante sólido y con oportunismo para aprovechar sus oportunidades. En el segundo parcial, que se resolvió en un tie break, el argentino dispuso de un match point, pero no logró concretarlo y finalmente cedió el set por 11-9.

En la adversidad, Tirante mostró carácter y máxima concentración. Nunca perdió el foco y jugó mejor los puntos clave del partido. Así se quedó con una esforzada victoria que lo depositó en segunda ronda, donde enfrentará a Francisco Cerúndolo (19°).

El oriundo de La Plata ya superó al mejor tenista argentino de la actualidad durante esta temporada: fue en el ATP 500 de Río, donde Tirante se impuso por 6-2, 3-1 y retiro de Cerúndolo, quien acusó inconvenientes físicos.

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