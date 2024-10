Resurgió una perturbadora broma entre Ashton Kutcher y Sean ‘Diddy’ Combs: “No terminará bien para ti”

Sean ‘Diddy’ Combs aconsejó a Ashton Kutcher evitar incluirlo en una broma del programa Punk’d (Frederick M. Brown/Getty Images/REUTERS/Mario Anzuoni)

Un antiguo enfrentamiento entre el actor Ashton Kutcher y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs ha resurgido recientemente en un episodio del programa The Late Late Show de James Corden. La anécdota, que se remonta a 2018, se centra en un aviso que el rapero le dio al actor cuando este planeaba incluirlo en una de las bromas con cámara oculta de su famoso programa Punk’d.

En la conversación, Combs relató cómo, al enterarse del plan, decidió llamar personalmente a Kutcher para advertirle sobre las posibles consecuencias de su broma. “Escuché que vas a intentar hacerme una broma y no creo que sea una buena idea”, dijo Diddy en su intervención.

Diddy describió cómo se enteró de la broma y advirtió a Kutcher sobre las posibles consecuencias (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si lo haces, eso no terminará bien para ti, pero creo que deberíamos llegar a un acuerdo”, agregó el magnate de Bad Boy Records, haciendo evidente su descontento con la idea. De acuerdo con Mirror, este episodio subraya el tipo de relación que ambos habían desarrollado durante los primeros años de su amistad.

A pesar de la amenaza, la relación entre ambos continuó sin mayores incidentes, y la historia fue revivida en el programa de Corden, donde ‘Diddy’ también habló sobre otros aspectos de su vida y carrera. Por ejemplo, el rapero compartió recuerdos de su cumpleaños número 30, describiéndolo como una fiesta a la que asistieron numerosas celebridades, entre ellas Beyoncé y el expresidente Donald Trump.

A pesar del incidente, la relación entre Combs y Kutcher continuó sin problemas significativos (EFE/EPA/Nina Prommer)

Cuando Corden le preguntó sobre cómo eran esos eventos privados en esa época, Combs respondió nostálgicamente. “Eso fue antes de las redes sociales, así que las cosas eran un poco más privadas”, resaltó el ahora detenido productor musical. “Fue una época hermosa para crecer”, añadió.

Mientras tanto, fuera del ámbito de la amistad entre Kutcher y ‘Diddy’, el actor se encuentra en medio de rumores sobre su futuro personal y profesional. Según fuentes cercanas a la pareja, Ashton y su esposa Mila Kunis estarían considerando mudarse a Europa, debido a las crecientes frustraciones que ha generado su reputación en Hollywood, lugar que describen como un “pozo sin fondo”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis consideran mudarse a Europa por sus frustraciones personales con Hollywood (The Image Direct/The Grosby Group)

Esta decisión estaría influenciada, en parte, por las controversias recientes relacionadas con las asociaciones de Kutcher, que lo han colocado nuevamente en el centro de las críticas. En particular, el actor ha sido vinculado a polémicas relacionadas con su ex compañero de la serie That 70′s Show, Danny Masterson, quien fue condenado por abuso sexual en 2023.

“Primero fue Danny Masterson, y ahora es Diddy”, comentó un informante en una entrevista con InTouch, señalando que estos problemas han llevado a Kutcher a reconsiderar su estilo de vida en Los Ángeles. En su opinión, mudarse podría ofrecerles a él y a su familia un ambiente más relajado y menos expuesto a la atención mediática.

Los rumores sobre el vínculo de Combs con Kutcher han sido calificados como falsos por fuentes cercanas a la pareja (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La misma fuente mencionó que la pareja está particularmente interesada en la idea de vivir en un lugar más estable, “donde puedan criar a sus hijos con un estilo de vida más equilibrado”. De esta manera, el cambio de residencia ha sido una opción en su lista de prioridades.

Además, otro rumor señala que los intérpretes de cine y televisión, quienes han estado casados desde 2015 y tienen dos hijos, podrían separarse debido al supuesto vínculo de Combs con Kutcher. A esto, un informante cercano citado por People señaló: “Esto es absolutamente ridículo y falso”.

Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta denuncias graves y espera juicio en 2025 (REUTERS/Jane Rosenberg)

De momento, Sean ‘Diddy’ Combs, enfrenta múltiples demandas por abuso sexual, secuestro, extorsión y agresiones físicas, misma que han afectado su imagen y su reputación en la industria musical. Actualmente, el rapero se encuentra detenido en una cárcel federal de Brooklyn, donde espera su juicio, que está programado para mayo de 2025 y que podría llevarlo a cadena perpetua.