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EN VIVO: El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

“Podría ser antes incluso”, aseguró Chris Wright y defendió la evaluación del gobierno estadounidense sobre las consecuencias que tendría el cierre del estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Beijing a ayudar a enfrentar las interrupciones en el estrecho y afirmó que recibió “alguna respuesta positiva” tras contactar a distintos países para colaborar con la seguridad marítima. También advirtió que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si los aliados no brindan asistencia.

En paralelo, las autoridades del Golfo informaron que los vuelos quedaron suspendidos temporalmente en el aeropuerto internacional de Dubai después de que un incidente relacionado con un dron provocara un incendio en las cercanías. El fuego afectó a un tanque de combustible, según la oficina de prensa de Dubái, que luego indicó que los equipos de emergencia extinguieron las llamas. La oficina agregó que no se registraron heridos.

Por su parte, Israel afirmó que sus fuerzas armadas mantienen el foco en miles de objetivos potenciales dentro de Irán, mientras Teherán emitió una advertencia severa a los países vecinos contra una mayor participación en la guerra regional.

En cuanto a los precios del petróleo, estos volvieron a subir ante la preocupación por el suministro después de que Estados Unidos atacara el centro petrolero de la isla de Kharg, en Irán, y Trump exigiera a sus aliados ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz. El crudo Brent subió un 1,8% hasta los 104,98 dólares por barril en las primeras horas de la sesión del lunes, en medio de un nuevo fin de semana de violencia en Oriente Medio.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

07:01 hsHoy

Se reanudaron los vuelos en el aeropuerto internacional de Dubai tras el incidente con un dron

Se observa el humo que
Se observa el humo que se eleva desde el Aeropuerto Internacional de Dubai a través del parabrisas de un vehículo, tras un ataque con drones que alcanzó un depósito de combustible (REUTERS)

Los vuelos comenzaron a reanudarse de forma gradual el lunes en el Aeropuerto Internacional de Dubai, anteriormente el aeropuerto con mayor tráfico de vuelos internacionales del mundo, después de que un “incidente relacionado con un dron” provocara un incendio en un tanque de combustible cercano, en medio de los ataques de Irán en el Golfo.

Los vuelos hacia y desde DXB se reanudan gradualmente hacia destinos seleccionados, tras la suspensión temporal aplicada como medida de precaución”, informó Dubai Airports en un comunicado publicado en X.

06:59 hsHoy

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

“Podría ser antes incluso”, aseguró Chris Wright y defendió la evaluación del gobierno estadounidense sobre las consecuencias que tendría el cierre del estrecho de Ormuz

El secretario de Energía de
El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas” (REUTERS)

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”, en medio de la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y del aumento de los precios del petróleo tras el bloqueo de ese paso estratégico por parte del régimen de Teherán.

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06:44 hsHoy

Japón informó que no prevé enviar buques de guerra para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz

“Sería extremadamente difícil legalmente”, afirmó la primera ministra Sanae Takaichi. En la misma línea, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, señaló: “En la actual situación con Irán, no estamos en este momento considerando emitir una operación de seguridad marítima”

Sanae Takaichi, primera ministra de
Sanae Takaichi, primera ministra de Japón (REUTERS)

El Gobierno de Japón informó este lunes que no evalúa ordenar operaciones de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a varios países que envíen buques para proteger a los petroleros que atraviesan esa ruta estratégica tras el bloqueo impuesto por Irán.

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06:34 hsHoy

Emiratos Árabes afirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones iraníes

Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el lunes misiles y drones iraníes, según informó el Ministerio de Defensa del país del Golfo.

“Las defensas aéreas de los EAU están respondiendo actualmente a las amenazas de misiles y drones procedentes de Irán”, publicó el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X.

06:33 hsHoy

Reino Unido afirmó que la actividad militar persiste en el estrecho de Ormuz

Las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido señalaron que el estrecho de Ormuz continúa bajo una amenaza “crítica”, pese a que no se reportaron incidentes en los últimos tres días.

Según el organismo, al menos 20 embarcaciones fueron atacadas en las inmediaciones del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán desde el inicio de la guerra hace tres semanas.

“El panorama general de amenazas marítimas se mantiene en un nivel crítico debido a los recientes patrones de ataque, la continua interferencia en la navegación y la persistente interrupción de las operaciones, incluidas las instalaciones portuarias, en toda la región”, indicó el comunicado.

06:02 hsHoy

El petróleo ronda los 100 dólares por barril y las bolsas asíaticas operan mixtas

Los precios del petróleo rondaron el lunes los 100 dólares por barril, mientras las bolsas asiáticas operaron mixtas en un contexto marcado por la continuidad de la guerra en Oriente Medio y sin señales de un final cercano.

El crudo se disparó al inicio del comercio asiático después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si la república islámica mantiene el bloqueo al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

La vía permanece en la práctica cerrada por los ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las expectativas de un final próximo del conflicto se debilitaron luego de que el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, señalara que la guerra podría prolongarse hasta seis semanas más, según el Pentágono.

En el mercado, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1% hasta 104,21 dólares en el comercio matinal asiático, mientras el West Texas Intermediate, referencia estadounidense, avanzaba 0,1% a 98,75 dólares. Las bolsas de Tokio, Shanghái, Sídney, Seúl, Wellington, Manila y Yakarta operaron en baja, mientras Hong Kong, Singapur y Taipéi registraron leves alzas.

05:14 hsHoy

Trump confirmó que EEUU mantiene conversasiones con Irán pero afirmó que no están “listos” para un acuerdo

“Sí, estamos hablando con ellos”, declaró el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One. “No creo que estén listos. Pero se están acercando bastante”, declaró

Trump confirmó que EEUU mantiene
Trump confirmó que EEUU mantiene conversasiones con Irán pero afirmó que no están “listos” para un acuerdo (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Washington mantiene conversaciones con Irán mientras la guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana, aunque sostuvo que Teherán todavía no está listo para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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04:31 hsHoy

Los miembros de la tripulación del buque tailandés atacado en el estrecho de Ormuz regresaron a Bangkok

El buque de carga Mayuree
El buque de carga Mayuree Naree, con bandera tailandesa, envuelto en humo negro en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

Veinte tripulantes tailandeses de un buque de carga atacado en el estrecho de Ormuz llegaron el lunes a Tailandia, mientras tres de sus compañeros permanecen varados a bordo en el Golfo. El barco de bandera tailandesa Mayuree Naree recibió el impacto de dos proyectiles el miércoles cuando transitaba por la vía marítima tras salir de un puerto en Emiratos Árabes Unidos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron el buque tailandés y también una embarcación con bandera de Liberia en el estrecho porque ignoraron “advertencias”. Los 20 marineros aterrizaron la madrugada del lunes en el principal aeropuerto internacional de Tailandia y autoridades los escoltaron inmediatamente fuera de la terminal sin declaraciones ante la prensa. La marina de Omán rescató a los tripulantes el miércoles, según informó la marina tailandesa.

La empresa propietaria del buque, Precious Shipping, señaló que su “máxima prioridad” es continuar los esfuerzos para localizar a los tres tripulantes desaparecidos, que “se cree que quedaron atrapados en la sala de máquinas”, dañada durante el ataque.

03:45 hsHoy

El aeropuerto internacional de Dubai suspendió temporalmente sus vuelos por motivos de seguridad

Las autoridades de aviación de Dubai suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad por razones de seguridad, informó el lunes la autoridad aeronáutica local. La medida se adoptó poco después de un incidente con un dron que provocó un incendio en las cercanías.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubai señaló que la suspensión se dispuso como medida preventiva mientras se evalúa la situación en el área cercana al aeropuerto. No se informaron de inmediato más detalles sobre el incidente ni sobre posibles daños.

“La Autoridad de Aviación Civil de Dubai anuncia la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal”, publicó la oficina de medios del gobierno de Dubái en la red social X.

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