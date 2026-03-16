EN VIVO: El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Beijing a ayudar a enfrentar las interrupciones en el estrecho y afirmó que recibió “alguna respuesta positiva” tras contactar a distintos países para colaborar con la seguridad marítima. También advirtió que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si los aliados no brindan asistencia.

En paralelo, las autoridades del Golfo informaron que los vuelos quedaron suspendidos temporalmente en el aeropuerto internacional de Dubai después de que un incidente relacionado con un dron provocara un incendio en las cercanías. El fuego afectó a un tanque de combustible, según la oficina de prensa de Dubái, que luego indicó que los equipos de emergencia extinguieron las llamas. La oficina agregó que no se registraron heridos.

Por su parte, Israel afirmó que sus fuerzas armadas mantienen el foco en miles de objetivos potenciales dentro de Irán, mientras Teherán emitió una advertencia severa a los países vecinos contra una mayor participación en la guerra regional.

En cuanto a los precios del petróleo, estos volvieron a subir ante la preocupación por el suministro después de que Estados Unidos atacara el centro petrolero de la isla de Kharg, en Irán, y Trump exigiera a sus aliados ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz. El crudo Brent subió un 1,8% hasta los 104,98 dólares por barril en las primeras horas de la sesión del lunes, en medio de un nuevo fin de semana de violencia en Oriente Medio.