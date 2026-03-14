“Rambo II” retrató Vietnam, aunque la película de Sylvester Stallone fue filmada en México

"Rambo II" filmó escenas clave en México para recrear la selva de Vietnam usando locaciones de Guerrero y Ciudad de México

En una de las paradojas más singulares del cine de acción, Rambo II se filmó en México mientras que Rambo: Last Blood evitó el suelo mexicano, a pesar de que ambas películas están ambientadas en escenarios distintos a los lugares donde se rodaron.

El uso de estudios y locaciones de Guerrero y Ciudad de México sirvió para recrear la selva de Vietnam en la segunda entrega, mientras que la más reciente optó por rodarse en Europa debido a incentivos fiscales.

Las localizaciones mexicanas tras la selva de Vietnam

Sensacine explica que el equipo liderado por Sylvester Stallone eligió escenarios naturales de Guerrero para dar vida a la jungla asiática. Uno de los más destacados fue la Cascada de El Salto en Coyuca de Benítez, localizada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta locación fue escenario del ascenso de Rambo, quedando como una de las imágenes emblemáticas de la película.

El recorrido de rodaje incluyó “La Jungla” en Pie de la Cuesta y la Laguna de Coyuca de Benítez. Las playas y ríos de la región sustituyeron a los parajes vietnamitas relatados en la historia. En la famosa escena de los tres Jeeps destruidos con flechas explosivas, la producción utilizó el Puente Omitlán en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Dicho puente fue destruido por el huracán John en septiembre de 2024 y reconstruido posteriormente, manteniendo un lazo simbólico con la saga.

La Cascada de El Salto en Coyuca de Benítez, a más de 2.000 metros de altitud, fue clave en las escenas memorables del filme (Rambo II)

La creación de los interiores de la misión y varios ambientes centrales para la narrativa se llevó a cabo en los Estudios Churubusco de Ciudad de México, de acuerdo con Sensacine.

Apoyo institucional y controversias en el rodaje de “Rambo II” en México

El soporte logístico fue clave para dotar de realismo a la propuesta bélica. Xataka México indica que la base militar de la que Rambo parte en su misión se construyó en Pie de la Cuesta, dentro del puerto de Acapulco. La filmación fue seguida atentamente por el Centro Nacional de Inteligencia de México, que incluso llegó a paralizar temporalmente el rodaje al detectar situaciones consideradas sensibles.

A pesar de estas dificultades, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Congreso del Trabajo proporcionaron “toda la ayuda posible”, según Xataka México. La producción contrató a unas 500 personas del puerto, lo que fortaleció el interés gubernamental en mantener la filmación y resolver los obstáculos logísticos y administrativos.

El rodaje incluyó parajes de "La Jungla" en Pie de la Cuesta, además de la reconocida Laguna de Coyuca de Benítez en Guerrero (Google Maps)

La repercusión económica y turística fue significativa, ya que locaciones como Pie de la Cuesta y la Laguna de Coyuca, conocidas por su atractivo turístico, lograron un alcance internacional tras ser incluidas en Rambo II.

Rodaje internacional de “Rambo: Last Blood” y desafíos de autenticidad

Años después, la franquicia revirtió el modelo anterior. Rambo: Last Blood situó su historia en la frontera con México, pero el rodaje se realizó en las Islas Canarias y en Bulgaria, como señala Sensacine. La razón principal fue el acceso a ventajas fiscales superiores en Europa frente a México.

Esta decisión permitió adaptar paisajes europeos para que representaran pueblos y ranchos mexicanos, mientras que las secuencias del rancho de Rambo se rodaron en Bulgaria. El resultado supuso desafíos en la autenticidad visual y en la ambientación, pues los escenarios europeos buscaban pasar inadvertidos como lugares mexicanos.

Las escenas del rancho de Rambo se filmaron exclusivamente en Bulgaria para aprovechar los incentivos económicos del país (CULTURA LIONSGATE)

Autenticidad y recepción crítica del retrato de México en Rambo

La selección de locaciones no fue la única controversia. Sensacine destaca que el problema de autenticidad se agravó al elegir actores españoles para interpretar a pandilleros mexicanos en Last Blood. El crítico de cine Gerardo Valero subrayó que el intento de imitar el acento mexicano resultó poco convincente, aportando un elemento casi caricaturesco para el público.

Estas decisiones llevaron a un debate sobre la representación de identidades nacionales en superproducciones estadounidenses y su efecto en la percepción de países como México y España en la industria cinematográfica internacional.

En definitiva, el uso de actores y escenarios distantes de la realidad buscada por la ficción evidenció cómo el cine puede distanciarse de la verosimilitud y provocar reacciones inesperadas entre los espectadores al confrontar la actuación y la autenticidad en la pantalla.