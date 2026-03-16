España Cultura

La primera mujer que gana el Oscar a la mejor fotografía: Autumn Durald hace historia en una categoría dominada durante 98 años por los hombres

La directora de fotografía ha conseguido el galardón gracias a la película ‘Los pecadores’, de Ryan Coogler, con el que ya había trabajado en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Guardar
Autumn Durald Arkapaw, primera mujer
Autumn Durald Arkapaw, primera mujer en ganar el Oscar a la mejor fotografía de la historia de los premios REUTERS/Mario Anzuoni

Autumn Durald Arkapaw ha marcado un hito en la historia de los premios cinematográficos al convertirse en la primera mujer que ha obtenido el Oscar a Mejor fotografía en los noventa y ocho años que lleva existiendo este galardón. La directora de fotografía estadounidense ha sido reconocida por su trabajo en la película Los pecadores en una categoría que, hasta este momento, permanecía intensamente dominada por profesionales masculinos.

Autumn Durald Arkapaw es también la primera mujer racializada que ha obtenido una nominación en la categoría de Mejor fotografía en los Oscar. Hasta ahora, solo otras tres mujeres habían alcanzado la nominación: Rachel Morrison por Mudbound (2018), Ari Wegner por El poder del perro (2022) y Mandy Walker por Elvis (2023). Ninguna de ellas pertenecía a una minoría racial, lo que subraya el impacto del logro de Durald Arkapaw, quien ha afirmado en su discurso de aceptación: “En realidad, me gustaría que todas las mujeres presentes se pongan de pie porque siento que no estaría aquí sin vosotras”.

Desde la primera edición de los premios Oscar, la categoría de Mejor fotografía ha mostrado una acusada desigualdad de género, con solo tres mujeres nominadas antes de la victoria de Durald Arkapaw. Durante la entrega del galardón, la directora de fotografía ha querido subrayar el respaldo recibido por quienes han compartido espacio profesional con ella, reconociendo el papel esencial de las mujeres del sector en su éxito. “He sentido muchísimo cariño por parte de todas las mujeres que participan en esta campaña”, ha señalado en su intervención.

Qué significa la victoria de Autumn Durald Arkapaw

La ganadora ha manifestado que su premio puede suponer un punto de inflexión en la representación de las mujeres dentro de la dirección de fotografía. Cuando le han planteado si su logro contribuirá a abrir las puertas del sector, Autumn Durald Arkapaw ha respondido que “cambiará la vida de muchas niñas porque se sentirán inspiradas cuando antes no lo estaban”. Y ha añadido: “Muchas niñas pequeñas que se parecen a mí dormirán muy bien esta noche por el simple hecho de estar en el escenario, de haber recibido este premio”.

Trailer Los pecadores

En sus manifestaciones, la directora estadounidense también ha reiterado su agradecimiento al equipo con el que ha trabajado en Los pecadores, resaltando que ha conocido a muchas personas gracias a este proyecto. En su discurso ha puntualizado que el galardón representa mucho más que un reconocimiento personal, extendiendo el sentido de la victoria a todas las mujeres presentes y a las jóvenes que observan desde casa.

“Durante mi discurso, quería decir a todas las mujeres de la sala que momentos como este no ocurren sin que las mujeres te apoyen y te defiendan. Sé que esto ha pasado gracias a eso, así que quiero daros las gracias porque no conozco a muchas, ya sabéis, votantes, y he aprendido en los últimos meses que se necesita un pueblo para que cosas como esta sucedan. Pero esto ya no se trata de mí, se trata de mucho más. Quería el premio para todas las mujeres de esta sala, y lo quería para todas las chicas que están en casa. Ha sucedido, y estoy muy feliz por ello porque quiero regalárselo a ellas”, ha concluido Autumn Durald Arkapaw ante la prensa.

Ryan Coogler, ganador del Óscar
Ryan Coogler, ganador del Óscar al Mejor Guion Original, Ludwig Goransson, ganador del Óscar a la Mejor Banda Sonora Original, Autumn Durald Arkapaw, ganadora del Óscar a la Mejor Fotografía, y Michael B. Jordan, ganador del Óscar al Mejor Actor, por 'Los pecadores', posan en la sala de fotos de los Óscar en la 98.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EEUU. 15 de marzo de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El impacto de la obtención del Oscar por parte de Autumn Durald Arkapaw queda así reforzado como un hecho destinado a influir en la percepción femenina tanto dentro de la industria cinematográfica como en la generación de referentes para nuevas profesionales del sector.

Temas Relacionados

Premios OscarPremios Oscar 2026Oscar 2026CineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sean Penn entra en el Olimpo de Hollywood (junto a Jack Nicholson y Daniel Day Lewis) al recibir su tercer Oscar: no fue a recogerlo y Kieran Culkin bromeó con quedárselo

El intérprete ha conseguido el premio al Mejor Secundario por su papel en ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson

Sean Penn entra en el

Los mejores momentos de la gala de los Oscar 2026: un empate sorpresa, bromas con Timothée Chalamet, y mucho humor como arma de reivindicación política

La ceremonia de los Premios de la Academia de Cine han sido conducidos por Conan O’Brien, que no se ha cortado a la hora de hablar de temas incómodos

Los mejores momentos de la

Los 10 mejores libros de la semana: de Selva Almada y Amélie Nothomb a José Luis Sastre o Lorenzo Silva, pasando por sorpresas como lo nuevo de Carla Nyman

Repasamos algunas de las más importantes novedades editoriales, que nos llevan desde novelas inéditas a rescates de autores como Denis Johnson o Nora Ephron

Los 10 mejores libros de

La verdad oculta de ‘Frankenstein’: por qué el monstruo de Mary Shelley, Guillermo del Toro y ‘¡La novia!’ es uno de los relatos feministas más importantes de la historia

La crítica literaria feminista ha revelado cómo, en el famoso clásico literario del siglo XIX, se encierran varias lecturas sobre la experiencia femenina frente a la opresión patriarcal que han sido reflejadas en sus adaptaciones posteriores

La verdad oculta de ‘Frankenstein’:

Gala de los premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia en directo desde España

Movistar Plus ofrecerá un especial con varios expertos horas antes del comienzo del evento en Los Ángeles, donde la española ‘Sirat’ competirá por dos estatuillas

Gala de los premios Oscar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia aprueba la incapacidad permanente

La Justicia aprueba la incapacidad permanente total a una ayudante de cocina que fue operada de un tumor en la espalda y necesita andador

La Justicia avala el desahucio de una vivienda de protección oficial en la que vivía una familia que solo conseguía ahorrar unos 100 euros al mes

El ‘rey de las carcasas’ solivianta a sus vecinos de la Castellana y batalla con el Ayuntamiento de Madrid tras querer meter una piscina en el ático: los bomberos tuvieron que precintar las obras

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España invierte más que nunca, pero deja atrás las infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

DEPORTES

Isidro Leyva, el rey sin

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha