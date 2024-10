La muerte de Liam Payne: qué encontró la Policía en la habitación y cuáles son las primeras pericias del caso

Liam Payne en México, días antes de su muerte en Buenos Aires (Joel C Ryan/Invision/AP)

Ayer martes por la noche, personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, recolectó rastros forenses en la habitación del hotel Casa Sur de la calle Costa Rica en el barrio de Palermo que ocupaba Liam Payne, el ex integrante de One Direction fallecido en un episodio que la Justicia intenta esclarecer.

En el lugar, los peritos de la Policía encontraron una botella de whisky, un encendedor y un teléfono que podría ser de Payne. En todos los objetos hallaron huellas dactilares. El desorden en la habitación era evidente, con roturas en un televisor. También, se halló un polvo blanco que deberá ser peritado en un laboratorio químico con un reactivo para determinar si es cocaína. Por otra parte, se hallaron blisters de medicamentos como clonazepam y pastillas energizantes.

Luego, se incautó una notebook y el pasaporte de Payne, que fueron entregados a la Fiscalía N°16, a cargo de Andrés Madrea, que investiga el caso.

Los restos de latas quemadas y el polvo blanco encontrados en la habitación

Otros elementos llamaron la atención de los investigadores, como, por ejemplo, las diversas velas derretidas y el papel metálico encontrados en varios lugares de la habitación, como el escritorio y el hidromasaje, así como fragmentos de latas con manchas de quemaduras, posiblemente empleadas para el consumo de estupefacientes, en un intento de fumar la cocaína, según estiman autoridades del caso; en el lugar se encontraron también medicamentos de venta libre. Junto al televisor se halló una copa de champagne a medio beber.

El balcón de la habitación, ubicada en el tercer piso, fue analizado, así como el pulmón del edifico donde cayó el cuerpo. Otros elementos secuestrados, cuya naturaleza aún no trascendió, serán analizados en un laboratorio biológico de la fuerza porteña.

El cuerpo de Payne se encuentra actualmente en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. Su autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense, determinó que el cantante falleció por una serie de traumatismos que le causaron hemorragias internas y externas. La conducción de la investigación se encuentra, precisamente, a cargo de la Fiscalía N°16: la prosecretaria de la dependencia, María Florencia Lavaggi, se presentó ayer en el hotel, para dirigir el trabajo de la fiscalía y la toma de testimonios.

Infografía: el lugar donde cayó Payne

La crisis que llevó a la muerte de Payne fue alertada por un empleado del hotel al 911, que envió personal de la Comisaría 14B al lugar, junto con un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME). Al llegar, el encargado les explicó a los oficiales que habían sentido “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

El lugar funciona como la parte exterior de la confitería del hotel. Tiene un toldo rebatible que, en ese momento, estaba abierto y allí hay mesas. Justamente, entre las mesas, los policías que inspeccionaban la zona encontraron el cuerpo del músico.

Fue una caída de más de 10 metros, según estimo el titular del SAME, Alberto Crescenti. Los peritos primero trabajaron en la zona donde hallaron el cuerpo y, luego, subieron a la habitación 10 que ocupaba el ex One Direction desde el domingo pasado solo, sin acompañantes.

Los forenses en la escena del hallazgo en la noche del miércoles (Foto AP/Natacha Pisarenko)