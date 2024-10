Hugo Weaving no volverá en la nueva película de “El señor de los anillos”: “Ya tuve suficiente”

El actor recordó sus diez años de trabajo en la saga de "El Señor de los Anillos" y su participación en el fallido proyecto "Mortal Engines" con Peter Jackson (IMDb/ Instagram/@daniel.boud)

Hugo Weaving ha confirmado que no regresará al mundo de El Señor de los Anillos. En una entrevista con GamesRadar+, el actor expresó su falta de interés en volver a interpretar a Elrond en la nueva película planeada para el 2026, titulada The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum. Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al papel que interpretó en la trilogía original, Weaving fue claro: “He tenido suficiente de eso. No me imagino que alguien me pida hacerlo de nuevo”, según citó el medio.

El intérprete británico-australiano también recordó sus largos años trabajando en la saga y en un proyecto aparte que no funcionó. “Fue estupendo estar en Nueva Zelanda de forma intermitente durante diez años. Luego volví y trabajé con el mismo equipo [el director Peter Jackson y el guionista Fran Walsh] en un proyecto llamado Mortal Engines, que iba a ser su próxima gran franquicia, pero murió en el intento”, explicó. “Así que ya estoy harto de la Tierra Media. No creo que nadie me pida que vuelva a hacerlo”, añadió.

En una entrevista, Weaving explicó que su edad actual de 64 años hace difícil que vuelva a interpretar a un personaje inmortal como Elrond de la Tierra Media (Instagram/@garethcattermole)

Además, acabando con toda esperanza de los fanáticos por volverlo a ver, Weaving argumentó que incluso si tuviera el deseo de presentarse, su actual edad (64 años) es un impedimento para darle vida a su recordado rol de elfo. “Se supone que Elrond es inmortal y yo estoy envejeciendo”, reflexionó. “Elrond es uno de los pocos personajes, creo que sólo hay tres o cuatro, que se extiende a través de El Silmarillion, El Señor de los Anillos y El Hobbit”, agregó.

“Pero incluso cuando volvimos a rodar ciertas partes de El Señor de los Anillos, era consciente de que era más viejo que antes. Y rodar cosas de El Hobbit empezaba a ser un poco tonto. Me encantó formar parte de esa franquicia, pero no tengo absolutamente ningún plan ni deseo volver a formar parte de ella”, precisó.

Hugo Weaving interpretó a Elrond en la trilogía original de "El señor de los anillos" y en las precuelas de "El Hobbit" (New Line Cinema)

La nueva entrega de la saga se centrará en el personaje de Gollum, con Andy Serkis retomando su papel y asumiendo el puesto de director, en una historia que será precuela a la trilogía original. El proyecto está siendo desarrollado por Warner Bros. con la colaboración de Peter Jackson, quien se asocia nuevamente con Philippa Boyens y Fran Walsh para la producción. Se espera que la película llegue a las salas de cine en el 2026.

El anuncio de Warner Bros. el año pasado mencionó que los líderes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, habían cerrado un acuerdo para crear múltiples películas basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien. Esto marca un intento por expandir el universo cinematográfico de El Señor de los Anillos.

La serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" concluyó su segunda temporada este mes de octubre (Ben Rothstein/Prime Video)

En paralelo, la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder, transmitida por Amazon Prime Video, concluyó recientemente su segunda temporada. Según una reseña de NME, “la acción se intensifica en una batalla épica contada a lo largo de dos episodios, equilibrada con un excelente desarrollo de personajes”. El medio elogió esta entrega por mantenerse lejos de la monotonía que otros programas han enfrentado en sus segundas temporadas.

Hugo Weaving habló sobre el final de temporada de “Slow Horses”

Además, Hugo Weaving ha estado en la atención pública por su papel en la serie Slow Horses de Apple TV+. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor discutió el final de la cuarta temporada, en la que interpreta a Frank Harkness, un agente del MI5 caído en desgracia. La parte cuatro se centra más en las relaciones familiares, introduciendo a su personaje como un nuevo “padre” en medio del reparto ya conocido.

Hugo Weaving también actúa en "Slow Horses", donde interpreta a Frank Harkness, un agente del MI5 en problemas (Apple TV+)

Weaving añadió detalles cruciales sobre el episodio final de la temporada: “River es secuestrado... lo han metido en el maletero de un coche”, lo cual augura un final cargado de tensión. A pesar de este inoportuno secuestro, el intérprete también asegura que el episodio culminará con una propuesta inesperada que podría cambiar el rumbo de la trama. El final ya está disponible en la plataforma desde el 9 de octubre.

Slow Horses es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Mick Herron, que forma parte de su serie Slough House. La trama gira en torno a un grupo de agentes de inteligencia británicos que, tras cometer errores en sus carreras, son relegados a un departamento considerado un destino de desecho dentro del MI5. Aquí, estos personajes, marcados por sus fracasos, intentan redimirse mientras navegan por un entorno lleno de intrigas y desafíos inesperados.