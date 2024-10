Céline Dion reaccionó con lágrimas al cover de “My Heart Will Go On” que interpretó Kelly Clarkson

La cantante agradeció el cover de "My Heart Will Go On" que interpretó Kelly Clarkson en su programa. (X/CelineDion/NBC)

Céline Dion, una de las voces más respetadas de la música, se mostró conmovida hasta las lágrimas al reaccionar al reciente cover de su emblemático tema “My Heart Will Go On”, interpretado por Kelly Clarkson en su programa de televisión.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales este 8 de octubre, la cantante canadiense se mostró llena de gratitud hacia su colega, quien meses atrás también había derramado lágrimas al ver su retorno a los escenarios.

“Cuando regresé de los Juegos Olímpicos, pude ver y escuchar tu reacción a mi presentación en la Torre Eiffel. Fue tan dulce escucharte, tu voz se quebraba, y eso me tocó profundamente. Estabas llorando, y luego me hiciste llorar. ¿Qué pasa con todo este maldito llanto?” dijo, añadiendo un toque de humor a su emotiva reflexión.

“Y ahora acabo de verte cantando ‘My Heart Will Go On’ y estoy llorando otra vez. Fuiste absolutamente increíble, fantástica. Me encantó tanto”, expresó la famosa reina de las baladas con la voz entrecortada.

Kelly Clarkson confesó que "My Heart Will Go On" era una canción que le inspiraba respeto por su dificultad vocal y emotiva (Captura: NBC)

La popular pieza, parte de la banda sonora de Titanic, fue presentada por Clarkson el 27 de septiembre en el segmento llamado “Kellyoke”. A pesar de su amplia experiencia como cantante, la primera ganadora de American Idol confesó sentirse nerviosa por interpretar una canción tan compleja como esa.

“Por lo general, nunca haría un cover de esa canción... Hay algunas canciones a las que simplemente no quieres acercarte como vocalista”, admitió por el peso que tiene dicha balada en la historia de la música y el cine.

No obstante, Clarkson preparó el tema por la visita de Kate Winslet a su programa. El cover fue aclamado por el público, ya que fue excelente en su ejecución vocal, y también por la conexión emocional que transmitió Kelly.

En el video que compartió, Céline Dion dijo que esperaba tener la oportunidad de conocer en persona a Kelly Clarkson (REUTERS)

El visto bueno de Céline Dion, quizá el más importante de todos, llegó también con una esperanza de reunión entre ambas vocalistas. “Ojalá podamos vernos en persona pronto, muy pronto. Y espero que no empecemos a llorar. Te quiero mucho”, agregó la cantante de 56 años, luchando por contener las lágrimas una vez más.

Palabras de admiración en París 2024

Dion, que había dejado de cantar en vivo debido a complicaciones de salud relacionadas con el síndrome de la persona rígida, fue una de las estrellas que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Para su primera actuación pública en años, la artista eligió “Hymne à l’amour”, un clásico de Edith Piaf.

Clarkson, quien fue una de las comentaristas de la ceremonia para NBC, se mostró profundamente conmovida por la voz de Dion en la noche parisina, e incluso confesó que no pudo contener las lágrimas al escuchar la interpretación.

“Realmente no puedo hablar”, dijo emocionada mientras elogiaba a Dion por ser una “atleta vocal” que había superado los obstáculos de salud con resiliencia. “Si ustedes conocen la historia de Céline, ella siente que este es su propósito de vida”, explicó con la voz entrecortada.

Clarkson se emocionó viendo a Dion cantar "Hymne à l’amour" en la ceremonia de apertura de París 2024 (Capturas: NBC)

“Si saben lo que ella está pasando... —lo siento, estoy tratando de no quebrarme— Pero ella ha logrado sobreponerse. Eso es increíble. En mi campo, ella es la medalla de oro para los atletas de la voz”

Como se recuerda, Dion reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en 2022, una enfermedad neurológica rara que afecta los músculos y que obstaculiza incluso su capacidad de cantar.

Aunque tuvo que cancelar su gira por Norteamérica debido a que los síntomas se hicieron más intensos ese año, la artista aseguró que deseaba volver a cantar para su público.

La enfermedad todavía no tiene una cura definitiva, pero Céline y su equipo de salud intentan controlar los síntomas con terapias físicas y vocales. Ese periodo ha sido capturado en el documental Soy: Céline Dion que se estrenó en Prime Video.