Sophie Turner habló de su experiencia siendo mamá soltera: “Soy muy afortunada”

En una publicación en Instagram, Turner dijo que fue “ampliamente malinterpretada” al hablar sobre las dificultades de ser madre soltera (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Sophie Turner ha aclarado una serie de malentendidos que se dieron en torno a unas de sus recientes declaraciones. En una publicación en sus redes sociales del 30 de septiembre, Turner explicó que fue “ampliamente malinterpretada” al hablar sobre la dificultad de ser madre soltera, aclarando que se refería al personaje de Joan Hannington, el cual interpreta en la próxima serie Joan y no a su propia vida.

E! News informó que Turner (que comparte la custodia de sus dos hijas, Willa de cuatro años y Delphine de dos años, con su exmarido Joe Jonas), indicó que sus comentarios fueron completamente sacados de contexto y que dieron a entender algo que no era su intención.

En su declaración, Turner elogió a las madres solteras que enfrentan la crianza sin apoyo, reconociendo que ella cuenta con ayuda en su propia situación (REUTERS/Danny Moloshok)

En una declaración en Instagram Stories, la estrella precisó: “He sido ampliamente malinterpretada hoy en publicaciones donde he ‘afirmado’ que ‘es una lucha ser madre soltera’. Me gustaría aclarar que estaba hablando del personaje de Joan que interpreto y no me refería a mí misma”.

Previamente, en una entrevista con el Sunday Times Culture, Sophie había destacado la conexión emocional que sintió al interpretar a Joan, una madre soltera que lucha por su hija. “Si no hubiera sido madre, no sé si habría podido aportar la misma energía que aporté”, explicó Turner. Además, subrayó la importancia de que los niños vean cuánto trabajan los padres por ellos.

La actriz compartió la custodia de sus dos hijas con su exmarido Joe Jonas y enfatizó que sus comentarios fueron sacados de contexto (USA TODAY Sports/Jerome Miron)

Turner también reconoció la ayuda que recibe en la crianza de sus hijas y elogió a las madres solteras que lo hacen solas. “Soy muy afortunada personalmente de tener mucha ayuda a mi alrededor, lo cual no es el caso para muchas personas”.

El show de TV que lleva el mismo nombre que el personaje, presenta a Turner como Joan Hannington, una de las ladronas de diamantes más notorias de Gran Bretaña y madre soltera. La serie se estrenará en el Reino Unido en septiembre y llegará a las pantallas estadounidenses el 2 de octubre en The CW.

Turner recordó cómo el rodaje de la serie coincidió con su separación de Joe Jonas en septiembre de 2023, complicando su situación personal y familiar (Backgrid/The Grosby Group/ITV)

En el tráiler se observa que la vida de Joan Hannington está marcada por momentos difíciles y decisiones desgarradoras. El avance comienza con una trabajadora social preguntando: “¿Así que acabas de quedarte sin hogar y quieres poner a tu hija en cuidado de emergencia?” A lo que Joan, con lágrimas en los ojos y ambición en su mirada, responde: “Dar a mi hija no era una elección que quisiera hacer”.

Turner también habló sobre cómo el rodaje de Joan coincidió con su vida personal tras la separación de Joe Jonas en septiembre de 2023. En una entrevista para British Vogue, la actriz recordó: “Recuerdo que estaba en el set, contratada para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía llegar a ellos porque tenía que terminar Joan. Y todos esos artículos empezaron a salir”.

En octubre, Turner y Jonas llegaron a un acuerdo temporal sobre la custodia de sus hijas tras una batalla legal tensa que generó diversos rumores en los medios (Backgrid/The Grosby Group)

En octubre, Turner y Jonas llegaron a un acuerdo temporal sobre la custodia de sus hijas tras una batalla legal complicada. E! News detalló que Sophie presentó una demanda contra Joe para que sus hijas fueran devueltas a Inglaterra, misma a la que el representante del músico y bailarín estadounidense calificó como “engañosa”.

A pesar de los obstáculos, la actriz ahora enfoca su energía en su futuro profesional y personal. Además, ha comenzado a salir con Peregrine Pearson, un promotor inmobiliario británico, con quien fue fotografiada en París. La actriz confesó a British Vogue que el año 2024 simbolizaba un nuevo comienzo para ella.

La actriz ahora se enfoca en su futuro personal y profesional, comenzando una nueva relación con Peregrine Pearson, un promotor inmobiliario británico (Splash News/The Grosby Group)

Turner también resaltó la importancia de la familia, expresando su deseo de ver a sus hijas rodeadas de amor. “Mi sueño es tener una gran Navidad donde mis hijas puedan tener a su padre allí, a toda la familia de Joe, a sus abuelos”, señaló a la revista británica en mayo de 2024. “No me importa la política, solo quiero que las niñas se sientan amadas y que todos se presenten para ellas”, aclaró.