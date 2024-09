Emma Watson, Rupert Grint y Tom Felton rindieron homenaje a Maggie Smith, la recordada profesora McGonagall en “Harry Potter”

Los actores de "Harry Potter" rindieron tributo a la estrella detrás de la recordada profesora Minerva McGonagall (Warner Bros.)

Emma Watson, Rupert Grint y Tom Felton, conocidos por sus roles en la saga Harry Potter, se unieron a las voces que rinden homenaje a la fallecida actriz Maggie Smith, quien interpretó a la profesora Minerva McGonagall en la aclamada franquicia cinematográfica.

Watson, quien dio vida a Hermione Granger, expresó su admiración por Smith en redes sociales. “Cuando era más joven no tenía ni idea de la leyenda de Maggie, la mujer con la que tuve la suerte de compartir espacio”, escribió la actriz. “Era real, honesta, divertida y se honraba a sí misma”.

La actriz de 34 años destacó la honestidad y el humor de Smith, agradeciendo su amabilidad y firmeza en un entorno dominado por profesores hombres. “Maggie, había muchos profesores hombres y, por Dios, te mantuviste firme. Gracias por toda tu amabilidad. Te echaré de menos”, añadió.

Emma Watson expresó su admiración por Maggie Smith en redes sociales agradeciendo su honestidad y humor (Instagram/@emmawatson)

Por su parte, Grint, intérprete de Ron Weasley, compartió su pesar por la pérdida. “Me rompe el corazón oír lo de Maggie. Era tan especial, siempre divertida y amable”, manifestó el artista de 36 años.

En ese sentido, recordó con cariño haber compartido un baile con Maggie Smith y envió sus condolencias a la familia de la actriz. Como gesto de homenaje, también cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen donde la veterana actriz le da un beso en la mejilla.

Rupert Grint recordó con cariño haber compartido un baile con la actriz (Instagram/@rupertgrint)

Felton, Draco Malfoy en la ficción, también se sumó a los tributos. “Me entristeció profundamente despertarme con la noticia del fallecimiento de Maggie. Simplemente no había nadie como ella”, declaró.

La estrella de 37 años agradeció a Smith por cuidar del elenco desde el primer día de rodaje y por su paciencia durante las escenas.

“Gracias por no hacer que me echaran del plató cuando no paraba de reírme durante tu clase de transfiguración”, compartió Felton en referencia a una anécdota del set.

Tom Felton agradeció la paciencia de Smith durante las escenas de rodaje (Instagram/@t22felton)

Daniel Radcliffe recordó a Maggie Smith

Estos homenajes se suman al previamente emitido por Daniel Radcliffe, protagonista de la saga como Harry Potter.

El famoso actor recordó su primer encuentro con Smith cuando tenía 9 años, durante la lectura de escenas para la película David Copperfield.

“La primera vez que conocí a Maggie Smith tenía 9 años y estábamos leyendo escenas para David Copperfield, que fue mi primer trabajo”, relató Radcliffe.

El intérprete, ahora de 35 años, recordó con humor cómo le preguntó a Smith si debía llamarla “Dama”, a lo que ella respondió riendo: “¡No seas ridículo!”.

Daniel Radcliffe rememoró su primer encuentro con Maggie cuando tenía 9 años (Warner Bros.)

Maggie Smith falleció el 27 de septiembre a los 89 años, según anunciaron sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin.

La icónica figura del cine murió pacíficamente en el Chelsea and Westminster Hospital, rodeada de familiares y amigos cercanos. “Nos llena de profunda tristeza anunciar el fallecimiento de la Dama Maggie Smith”, declararon sus hijos en el comunicado.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Smith se destacó en teatro, cine y televisión. Ganó dos premios Óscar, el primero como mejor actriz por La primavera de una solterona en 1969 y el segundo como actriz de reparto por California Suite en 1978.

La familia de Maggie Smith anunció su fallecimiento a los 89 años (REUTERS/Dylan Martínez)

Más tarde, consolidó su legado con su papel de la Condesa Viuda de Grantham en la serie Downton Abbey, por el cual obtuvo dos premios Emmy.

Durante el rodaje de Harry Potter y el misterio del Príncipe, Smith enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama a los 74 años. A pesar del tratamiento de quimioterapia, continuó con su compromiso en la película, demostrando su dedicación profesional.

“Estaba totalmente calva. No tenía problemas con usar una peluca. Era como un huevo cocido”, recordó Smith en una entrevista de 2009 con The Times.

La artista británica continuó trabajando en la saga "Harry Potter" durante su tratamiento de quimioterapia (Warner Bros.)

En 1990, Smith fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico, reconociendo su contribución a las artes escénicas.

Tras su fallecimiento, el Primer Ministro británico, Sir Keir Starmer, elogió su capacidad para “introducirnos a nuevos mundos” a través de sus interpretaciones, calificándola de “tesoro nacional”.