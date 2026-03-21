La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

John Lithgow fue visto grabando la serie de Harry Potter (Composición fotográfica/REUTERS/WARNER/redes sociales)

El actor estadounidense John Lithgow estuvo a punto de abandonar uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de los próximos años. Según reveló una entrevista con The New York Times, el intérprete que dará vida a Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter consideró seriamente renunciar al papel tras la controversia generada por las posturas de la autora J. K. Rowling sobre las personas trans.

Lithgow, de 80 años, fue elegido para interpretar al director de Hogwarts, uno de los personajes más emblemáticos del universo creado por Rowling. Su fichaje fue celebrado por parte de la industria, pero también generó críticas inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su decisión de vincularse a la franquicia que en los últimos años ha enfrentado llamados al boicot.

El tema también agitó el entorno cercano de Lithgow. Aud Mason-Hyde, quien se identifica como persona no binaria y actuó con él en la película Jimpa, expresó sentimientos encontrados sobre su decisión.

En declaraciones a la revista Out, señaló que trabajar con Lithgow fue una experiencia positiva en la que no se sintió “invalidado” ni “cuestionado en su identidad”, pero calificó su incorporación a Harry Potter como algo “desconcertante” y “en cierto modo doloroso”.

Aud Mason-Hyde y John Lithgow en una escena de Jimpa (Kino Lorber)

En ese contexto, John Lithgow reconoció al NYT que “se sintió herido” por la reacción negativa del público. En consecuencia, dijo que se planteó abandonar el proyecto, aunque finalmente optó por continuar. Aun así, es consciente de que los cuestionamientos asociados a las opiniones de Rowling no desaparecerán. “Esto saldrá en cada entrevista que haga por el resto de mi vida”, declaró.

Lithgow, quien fue parte del filme Cónclave, aclaró que no comparte las opiniones de Rowling sobre temas de identidad de género, pero defendió el espíritu de los libros en un intento de separar la obra de su autora.

“Los libros de Harry Potter están claramente del lado de los ángeles, contra la intolerancia y la discriminación”, dijo. Algunos meses atrás, también había calificado las posturas de la escritora como “irónicas e inexplicables”.

John Lithgow posa para los fotógrafos a su llegada a la ceremonia de los Premios Olivier, el domingo 6 de abril de 2025, en Londres. (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

Además, subrayó que Rowling “no está realmente involucrada en esta producción”, lo que intenta desmarcar el proyecto televisivo de las controversias personales de la escritora.

Las opiniones de Rowling que desataron debate

La polémica se origina en una serie de declaraciones públicas de J. K. Rowling sobre sexo, género y derechos de las personas trans, que han sido calificadas como transfóbicas por críticos y activistas.

Durante los últimos años, la autora ha defendido posturas que sostienen que el sexo biológico es determinante en la definición legal del género, lo que ha provocado un amplio rechazo dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Su posición también desencadenó convocatorias al boicot de nuevos proyectos vinculados al universo de Harry Potter.

J.K. Rowling ha sido criticada su postura de que "el sexo biológico es una realidad inmutable y debe ser la base legal para definir qué es una mujer". (REUTERS/Toby Melville)

Pero Lithgow no ha sido el único miembro del nuevo elenco en tomar distancia de la autora. El actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, firmó una carta abierta en mayo de 2025, junto a cientos de profesionales de la industria, en defensa de los derechos de las personas trans.

Por su parte, Nick Frost, elegido como Rubeus Hagrid, también marcó su postura en declaraciones previas: “Ella tiene derecho a su opinión y yo tengo la mía: simplemente no coinciden de ninguna manera”.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max)

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter contará con un reparto amplio que incluye a figuras como Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Hagrid), además de un nuevo trío protagonista formado por jóvenes actores seleccionados tras un casting masivo. El estreno de la primera temporada está previsto para 2027.