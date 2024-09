El significado del nombre artístico de Eminem: por qué lo eligió y el motivo por el que debió modificarlo

Un fan explicó el origen del nombre artístico del rapero en una reveladora publicación en redes sociales

El aclamado rapero Eminem, conocido por revolucionar el hip hop en Estados Unidos, especialmente en la zona central del país y por derribar barreras raciales para los raperos blancos, dejó a varios de sus fans sorprendidos al descubrir la procedencia de su nombre artístico.

El origen de Eminem

La leyenda de la música estadounidense, cuyo nombre real es Marshall Mathers, saltó a la fama en 1999 con el lanzamiento de su álbum debut con una gran discográfica, “The Slim Shady LP”. Desde entonces, los fanáticos se han familiarizado con su nombre artístico: Eminem. Sin embargo, parece que muchos no conocían la verdadera historia detrás de este nombre.

El artista comenzó a ganar popularidad en 1999, pero algunas personas no tienen idea de cómo consiguió su nombre de rapero. Un usuario de Reddit preguntó: “¿Por qué se llamó Eminem?” y provocó una revolución en internet.

Marshall Mathers, conocido como Eminem, reveló en alguna ocasión el apodo infantil que dio origen a su nombre de rapero

La sorpresa en las redes sociales

El origen de su nombre fue un tema de debate en las redes sociales, donde diversos usuarios sorprendidos reaccionaron al descubrimiento. “¿Alguien sabe por qué se llamó así? He estado escuchándolo durante mucho tiempo, pero nunca entendí por qué eligió Eminem en lugar de algo como Slim Shady”, comentó otra persona en un foro de Reddit.

El nombre Eminem se remonta a su infancia, cuando él y su amigo de la escuela secundaria, Mike Ruby, adoptaron los nombres de Manix y M&M. “El nombre M&M, una abreviatura de Marshall Mathers, más tarde evolucionó en Eminem”, explicó otro de los usuarios.

Un fanático comentó: “Él solía etiquetar su material como M&M, pero lo cambió cuando comenzó a tomarse más en serio y a ganar atención para evitar una obvia demanda”.

Eminem reveló por qué nunca más cantará uno de sus grandes éxitos y pidió disculpas por escribirlo

Eminem decidió no interpretar más su exitoso sencillo de 2002, ‘Cleanin Out My Closet’, debido a su contenido altamente personal y conflictivo. El rapero estadounidense, conocido por abordar temas controvertidos y personales en su música, explicó que cada vez que escucha la canción en la radio, se estremece.

La carrera de Eminem se caracteriza por su habilidad para convertir experiencias personales en éxitos

En una entrevista, Eminem expresó su arrepentimiento por las declaraciones hechas en la canción, que se centra en la difícil relación con su madre, Debbie Nelson. En 2014, a través de su tema ‘Headlights’, el rapero ya había manifestado su pesar diciendo: “No odio a mi madre. Ella es hermosa para mí porque es mi madre. Pero lamento lo que dije en ‘Cleanin Out My Closet’”.

‘Cleanin Out My Closet’ incluye letras que reflejan el resentimiento de Eminem hacia su madre, con frases como “mi vida entera me hicieron creer que estaba enfermo cuando no lo estaba” y “Hailie está creciendo tanto, deberías verla, es hermosa. Pero nunca la verás, ni siquiera estará en tu funeral”. Estas declaraciones generaron una gran controversia y afectaron profundamente a su madre.

El rapero se disculpó públicamente por las declaraciones hechas en la canción sobre su madre (AFP)

El impacto de la canción fue tanto que, doce años después de su lanzamiento, Eminem sintió la necesidad de disculparse públicamente mediante ‘Headlights’, lo que refleja una maduración y una reevaluación de sus sentimientos hacia su madre. Esta disculpa pública marcó un cambio en la relación del rapero con su pasado y su familia.

Eminem, quien recientemente lanzó su 12° álbum de estudio, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), ha sido siempre un artista que no teme explorar sus experiencias personales en su música. Sin embargo, la decisión de dejar de interpretar ‘Cleanin Out My Closet’ muestra una evolución en su perspectiva y una búsqueda de reconciliación con su historia personal.

La carrera de Eminem ha estado marcada por su habilidad para transformar sus luchas personales en éxitos musicales, generando tanto admiración como controversia. Su disposición a disculparse y a dejar atrás ciertas canciones de su repertorio refleja un crecimiento personal y artístico.