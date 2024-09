Eminem reveló por qué nunca más cantará uno de sus grandes éxitos y pidió disculpas por escribirlo

Eminem lamenta lo que dijo en ‘Cleanin Out My Closet’ y confiesa que cada vez que la escucha en la radio, se estremece

Eminem, famoso por su capacidad para abordar temáticas personales y controversiales a través de su música, lanzó recientemente su duodécimo álbum de estudio, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Sin embargo, hay una canción de su vasto catálogo que el rapero se negó a interpretar nuevamente: su exitoso sencillo de 2002, ‘Cleanin Out My Closet’.

Capital Xtra destacó que, pese a ser una de sus canciones más exitosas, Eminem decidió no tocarla nunca más en sus conciertos debido a su contenido altamente personal y conflictivo. Sobre esta canción, Eminem dijo en 2014 en su tema ‘Headlights’: “No odio a mi madre. Ella es hermosa para mí porque es mi madre. Pero lamento lo que dije en ‘Cleanin Out My Closet’.” Además, confesó que “cada vez que la escucha en la radio, se estremece”.

La canción se enfoca principalmente en la difícil relación entre Eminem y su madre Debbie Nelson. El tema incluye declaraciones como “mi vida entera me hicieron creer que estaba enfermo cuando no lo estaba” y “Hailie está creciendo tanto, deberías verla, es hermosa. Pero nunca la verás, ni siquiera estará en tu funeral”.

Las disculpas de Eminem

La repercusión de esta canción fue tan intensa que, 12 años después de su lanzamiento, Eminem sintió la necesidad de disculparse públicamente mediante su canción ‘Headlights’, lo que refleja una maduración y una reevaluación de sus sentimientos hacia su madre.

Al abordar temas familiares en sus letras, Eminem generó tanto admiración como controversia. En ‘Cleanin Out My Closet’, el rapero profundiza en los desafíos que enfrentó durante su niñez, incluidas acusaciones de abuso verbal y negligencia por parte de su madre. Para comprender el impacto de esa canción, es crucial considerar que durante mucho tiempo, el artista responsabilizó a su madre por gran parte de las dificultades que experimentó. Sin embargo, en ‘Headlights’ muestra un intento de reconciliación al afirmar: “Pero mamá, te perdono, y también Nathan. Todo lo que hiciste, dijiste, fue tu mejor esfuerzo para criarnos”.

En esta misma línea, Eminem lamenta las palabras que eligió en el pasado: “en su momento estaba enojado. Ahora sé que no fue tu culpa y no estoy haciendo bromas”. Esto marca una evolución significativa del artista, mostrando una posición más comprensiva.

Finalmente, el nuevo álbum de Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), está recibiendo atención tanto por sus nuevas canciones como por su contenido lírico. Billboard elogió uno de sus temas colaborativos con Dr. Dre, señalando que “no es el original, pero es una digna segunda parte”. A pesar de esto, algunos fanáticos criticaron ciertas referencias en sus letras.

El tracklist de The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), el nuevo álbum de Eminem

The Death of Slim Shady fue descrito como una introspección profunda, un alejamiento de las provocaciones y controversias que frecuentemente rodearon su carrera, para dar paso a un enfoque más maduro y reflexivo.

Por otro lado, se cree que en la producción del álbum Eminem colaboró con una diversa gama de productores y artistas, buscando explorar nuevos sonidos y expandir sus horizontes musicales.

