David Beckham reveló los desafíos y temores que enfrentó al hacer su documental íntimo para Netflix

David Beckham reveló sus nervios al filmar el documental “Beckham” en Netflix en la conferencia de la Royal Television Society en Londres (REUTERS)

David Beckham, exfutbolista y ahora productor, ha compartido sus sentimientos encontrados sobre la creación de su documental en Netflix, que ha recibido atención mundial. Durante su participación en la conferencia de la Royal Television Society en Londres, la leyenda británica confesó: “Me preocupaba y me ponía nervioso. Me hizo sentir incómodo haciendo el documental”.

El documental, Beckham, consta de cuatro partes y profundiza en la carrera y la vida personal del exfutbolista, gracias al acceso sin precedentes a sus archivos personales y a las entrevistas entrevistas con sus amigos y familiares. Sin embargo, el proceso no fue sencillo para él ni para su esposa, Victoria Beckham. “No puedo mentir: me preocupaba y me hacía temblar, me hizo sentir expuesto, y también a Victoria”, dijo.

Beckham comentó que la decisión de realizar el documental fue un proceso largo y complicado, pero que lo consideró necesario con motivo del décimo aniversario de su retiro del fútbol y tras la explosión de documentales durante la pandemia. “Cuando me retiré no estaba listo para hablar sobre mi carrera y lo que había sucedido”, explicó en la conferencia.

El exfutbolista destacó la elección de Fisher Stevens por recomendación de Leonardo DiCaprio para dirigir su documental

Una figura clave en este proyecto fue el actor y director Fisher Stevens, conocido por su trabajo en The Cove. Beckham expresó que Leonardo DiCaprio lo recomendó para dirigir su documental. “Cuando conocí a Fisher supe que él sería la persona que me haría sentir realmente incómodo”, comentó Beckham al mencionar que necesitaba esa perspectiva distinta para el proyecto.

Pese a las críticas que ha recibido el documental, especialmente por no abordar explícitamente los rumores sobre una supuesta infidelidad con Rebecca Loos, Beckham afirmó que otorgó plena libertad creativa a Stevens. “Desde el primer día dije, ‘No quiero ver nada hasta que salga’”, explicó el exfutbolista del Manchester United y el Real Madrid, entre otros.

Victoria Beckham será el tema del próximo documental producido por Studio 99 que mostrará su ética laboral y personalidad (REUTERS)

Studio 99: el estudio de producción de David Beckham

Durante su intervención en la conferencia, David también habló del papel de su propio estudio de producción, Studio 99, en la realización de Beckham y otros proyectos. Esta productora, que ha producido varios documentales deportivos, también se encargará de un próximo documental sobre Victoria Beckham. Respecto a este nuevo proyecto, comentó: “Estoy realmente entusiasmado con este documental, porque es una mujer increíble y la gente va a ver su personalidad y su ética de trabajo”.

La conferencia en la Royal Television Society también presentó la oportunidad para discutir otros trabajos de Studio 99, como Fever Pitch: The Battle for the Premier League y la serie Save Our Squad en Disney+, donde Beckham regresa a East London para entrenar a jóvenes futbolistas. La compañía es gestionada por Nicola Howson y David Gardner, dos colaboradores cercanos de Beckham, lo que ha permitido diversificar su catálogo de producciones.

A pesar de las dificultades, Beckham asegura que tanto él como Victoria están satisfechos con los resultados del documental. “Nos encantaron los resultados”, declaró la leyenda del deporte. Su entusiasmo por el documental de Victoria es evidente, y bromeó con los presentes al pedirle que le dieran sugerencias. “¿Conocen a mi esposa?”, dijo riendo.

David Beckham afirmó que otorgó plena libertad creativa a Stevens ara el documental sobre su vida en Netflix (REUTERS)

La ex Spice Girl, ahora reconocida como una figura respetada en la industria de la moda, ha llevado adelante una ardua labor en los últimos 18 años, argumentó Beckhan, y subrayó que finalmente ella está obteniendo el éxito que se merece. “Nadie ve realmente la cantidad de trabajo que hace”, comentó.

La conferencia en la Royal Television Society, patrocinada por Netflix, incluyó a oradores de alto perfil como Lisa Nandy, Tim Davie, Steven Knight y Ted Sarandos, co-CEO de Netflix. Este evento brindó una plataforma para que Beckham discutiera tanto su evolución como productor como la dirección futura de Studio 99.